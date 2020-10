William Zabka al frente de Cobra Kai

Sin lugar a dudas, el relanzamiento de Cobra Kai a través de Netflix es uno de los bombazos de este último trimestre del año. El reencuentro de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y su gran enemigo, Johnny Lawrence (William Zabka), puso en marcha una vieja rivalidad entre ambos dojos. Y gracias al éxito de esta serie, ambos intérpretes están nuevamente de moda, como si el tiempo no hubiera pasado entre hoy y 1984, el año en el que se estrenó Karate Kid.

A lo largo de los últimos 25 años, los intérpretes lucharon por continuar trabajando en la industria, a medida que intentaban despegarse de esos personajes que hoy vuelven a hacerlos famosos. Por ese motivo hacemos un repaso sobre qué hicieron durante las últimas décadas los protagonistas de la saga.

Ralph Maccchio, una estrella de los ochenta

Como le sucede a muchas estrellas que llegan pronto a su papel consagratorio, Ralph Macchio sentía por Daniel LaRusso una sensación ambigua. Luego de una experiencia en cine bajo las órdenes de Francis Ford Coppola en Los marginados, su siguiente film lo convirtió en una cara muy famosa en Hollywood. Macchio agradecía que el éxito de Karate Kid lo hubiera puesto en un lugar de mucha popularidad pero, por otra parte, no quería quedar encasillado en ese personaje.

Los ochenta no fueron una mala década para Macchio, que tuvo la posibilidad de formar parte de diversos largometrajes. En el mismo año de Karate Kid, Ralph realizó La escuela del desorden, un drama escolar que le permitió trabajar junto a Nick Nolte. Mucho más importante fue Encricujada, estrenada en 1986. Dirigida por Walter Hill (responsable de The Warriors entre otras grandes películas), aquí interpretó a un joven músico que emprende un viaje por Estados Unidos, en rutas en las que se respira blues. La trama se basó en la mítica leyenda de Robert Johnson, que supone que él le vendió su alma al diablo a cambio de convertirse en un eximio guitarrista. Aunque no tuvo la fama de Karate Kid, Encrucijada es un film de culto y un título muy querido en el ambiente melómano gracias a su recordado final, que incluye un duelo de guitarras contra Steve Vai.

En 1986 y 1989, ante la falta de otras ofertas, el actor aceptó personificar a LaRusso, y volvió a reunirse con Pat Morita para la segunda y tercera partes de la saga karateca (Miyagi iba a regresar una vez más en 1994, para una cuarta entrega, ya sin Macchio a bordo). En 1988, el actor hizo Ecos de guerra, un drama bélico que hacía foco en el estrés post traumático de un veterano de Vietnam, interpretado por John Lightgow.

En la nueva década, él formó parte de Locuras de familia, dirigida y protagonizada por Robert Downey Jr. En 1992, el actor concretó el que fue su último gran film en Hollywood: Mi primo Vinny. Ese largometraje fue uno de los grandes éxitos de taquilla del año, pero no fue la actuación de Ralph la que resaltó, sino la de sus compañeros de elenco, Joe Pesci y Marisa Tomei (que incluso ganó un Oscar por ese papel). Al año siguiente, Macchio trabajó en la comedia Desnudo en Nueva York, y luego de ese título su presencia en la pantalla grande fue cada vez menos frecuente. Durante los noventa y la primera década del nuevo siglo, él colaboró en algunos films animados poco conocidos, y algunas películas menores que no gozaron de mucha fama, como fue el caso de No puede ser el cielo o Una buena noche para morir.

En 2005 hace una divertida aparición en la serie Entourage, que le vale el aplauso de los fans de Karate Kid, y en 2008 obtiene un papel fijo en la remake de Betty la fea. Entre 2010 y 2018 obtiene roles menores en distintos títulos televisivos como Robot Chicken, Psych, Kevin puede esperar y especialmente en The Deuce, en donde compone a un policía corrupto. Luego de mostrar una desconfianza inicial, en 2018 aceptó protagonizar Cobra Kai y de ese modo, no solo volvió al centro de la acción Daniel LaRusso, sino también Ralph Macchio.

William Zabka, lejos de Johnny Lawrence

A diferencia de la suerte que corrió Macchio, Zabka no encontró en cine y televisión grandes personajes, y nunca pudo escapar a ser reconocido como el villano de Karate Kid. Luego de ese éxito, él trabajó en la comedia Un chico como todos, Regreso a la escuela o Vacaciones en Europa, pero esos no fueron más que cameos o pequeñas participaciones. En la serie El ecualizador, a finales de los ochenta, tuvo la posibilidad de componer a un personaje que duró solo una docena de episodios.

En los noventa su carrera sufrió un marcado declive, que lo llevó a trabajar en proyectos de bajo presupuesto que oscilaban entre thrillers clase B, y otros de artes marciales como Shootfighter, Shootfighter 2 o High Voltage. La primera década del siglo tampoco le valió grandes papeles, y sus apariciones seguían reducidas a roles secundarios en films de muy bajo calibre, como sucedió en los casos de Interceptors, Mentes turbulentas, Landspeed o Descenso a las tinieblas. En televisión su figura tampoco era demasiado requerida, y el mundo de las series la resultó ajeno. Hasta 2013.

En la serie How I Met Your Mother,, el personaje de Barney (Neil Patrick Harris) es un ferviente admirador de Karate Kid, pero desde su perspectiva, el verdadero héroe no era LaRusso sino Johhny Lawrence. El alumno de Cobra Kai era en su opinión el verdadero chico karateca, y quien tenía que soportar cómo un extraño llegaba a su pueblo para generar conflicto con su novia y, encima, ganarle el torneo con una patada ilegal. Por ese motivo, Zabka se dejó ver en esa serie interpretándose a sí mismo, y siendo reivindicado como el gran protagonista de esa historia, ante la mirada de Ralph Macchio que también participó de ese episodio. Dichas escenas no solo parecen el germen de Cobra Kai, sino que le permitieron recuperar a las estrellas de Karate Kid una fama perdida.

Martin Kove: sumergido en el cine de acción

El fundador de Cobra Kai es Kreese (Martin Kove), un luchador que no conoce la misericordia y es capaz de recurrir a los trucos más sucios con tal de obtener la victoria. Kove nunca dejó de ser principalmente reconocido como el sensei de Johnny Lawrence, aunque su trabajo en cine ostente más de doscientos títulos. Si bien no tuvo muchos protagónicos, la presencia de este actor en pantalla grande es constante, y desde su debut en 1971 al día de hoy nunca dejó de actuar. Luego de Karate Kid (y de sus secuelas, en las que también participó), Kove se destacó en Rambo 2, otra franquicia tremendamente popular. En los ochenta también protagonizó un título de acción llamado Justicia de acero.

Hasta su regreso a Cobra Kai, Martin Kove no obtuvo casi ningún protagónico, y su principal nicho de trabajo fueron los largometrajes apuntados al mercado del video hogareño, o los films de acción de bajo presupuesto (como Shootfighter, en el que coincidió con Zabka). Su rostro se convirtió en habitual dentro de ese mercado, pero ningún director supo capitalizar su talento como bien se puede apreciar en la saga karateca.

