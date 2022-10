Cómo es El hincha, la serie que se mete en el mundo de los barrabravas

escuchar

El mundo del fútbol, los negocios clandestinos, los barrabravas y una difícil relación padre-hijo son los puntos de partida de El hincha, una serie de 8 capítulos que se estrena este miércoles a las 22, por la pantalla de Elnueve y, al día siguiente, estará disponible completa en On Demand de Flow.

Con dirección de Alejandro Ciancio (El marginal), es una idea original de Gonzalo Arias protagonizada por Victorio D’Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Carlos Santamaría, Valentina Bassi, Matías Desiderio, Nicolás García Hume y Daniel Valenzuela, entre otros. El hincha relata la historia de Rodrigo (D’Alessandro), un joven de clase acomodada que se reencuentra con Marciano (Slipak), un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava de Deportivo Vera. Poco a poco, Rodrigo se mete en ese mundo y crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia. La serie fue la ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021, y es una de las producciones del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

“Soy de River y voy siempre a la cancha, me gusta y me parece que se genera una especie de logia, como una tribu que tiene su manera de encontrarse, sin caer en lugares comunes. Los barrabravas no son el pintoresco estereotipo del tipo con bombo y gorrito”, le explica D’Alessandro a LA NACION desde Barcelona, donde acaba de estrenar la obra Constelaciones y se quedará hasta finales de año para filmar una película. “ Jugué al futbol hasta los 17 años y conocí barrabravas de equipos del ascenso, que van a los vestuarios y aprietan a los jugadores. Es un lugar de mucha impunidad, muy político, donde hay diferentes estatus donde cada uno tiene una red de distribución, y ninguno se pisa con el otro. Los conflictos aparecen justamente por la ambición ”, suma.

Juegos de poder

D’Alessandro dice que El hincha habla del mundo barrabrava, pero también de vínculos de una familia: “Rodrigo tiene una muy mala relación con su padre, se siente un poco desterrado y no encuentra su identidad dentro de la familia ni en el trabajo, en la empresa familiar. No puede enfrentar a su padre y, además, tiene adicciones. El hincha cuenta una historia de supervivencia. Mi personaje se reencuentra con un amigo de la adolescencia en un centro de recuperación, y es él quien lo mete en este nuevo mundo. Concebí el personaje desde el dolor y lo que reprime todo el tiempo: la relación tensa que vive con su padre”.

Victorio D'Alessandro, como Rodrigo Prensa Flow

“En este otro mundo, Rodrigo empieza a sentirse cómodo, toma las riendas y, sin llegar a ser barrabrava, marca la diferencia con las ideas que plantea. Está tan desecho por dentro que no tiene nada que perder, y en este lugar encuentra una identidad y escala de a poco, ganando poder porque, en definitiva, tiene la misma esencia que su padre. Es muy interesante el arco de mi personaje y se ve claramente la transformación. La única persona de la familia con quien puede ser honesto es con su hermana melliza, que interpreta Malena Villa. Es una historia de amistad de dos amigos que crecieron en mundos distintos”, detalla el actor.

Martin Slipak es “El Marciano”, un amigo de la adolescencia de Rodrigo, que representa la rebeldía. “Se vuelven a encontrar muchos años después y El Marciano lo invita a recorrer este mundo de los barrabravas de Deportivo Vera. Mi personaje está jugado con sus negocios de drogas, de armas; vive muy al límite”, resume el actor. “Los roces entre ellos empiezan porque Rodrigo, hijo de empresario y muy pillo, le encuentra una veta comercial a este mundillo y enseguida logra un poder especial en la barra, que El Marciano nunca tuvo” .

Para Slipak, “Ciancio es un director que da mucha libertad” y eso les dio muchas posibilidades como actores. “Pudimos probar muchas cosas y todos los vínculos están enriquecidos y son complejos. Si bien el mundo del fútbol es muy propio y nos identifica tanto, la serie da un paso más y muestra la contracara de los clubes y los negocios ilegales que sabemos que existen y se retratan muy bien”, dice el actor, hincha de Independiente por herencia. “Mi abuelo y mi papá son socios vitalicios. De chico iba mucho a la cancha, pero dejé porque no me sentía tan cómodo con lo que sucedía. Soy muy seguidor de la selección y me parece atinado el estreno en este momento, antes del Mundial de Qatar”, concluye.

Luis Machín, en una escena de El hincha Prensa Flow

Carlos Santamaría interpreta al presidente de Deportivo Vera. “Entro en los cuatro capítulos finales y, de alguna manera, esa aparición es el lanzamiento de otra temporada. Este hombre tiene ambición de poder, la misma que tienen todos los presidentes de clubes que buscan una proyección mayor. Quieren ser eso para ser otra cosa”, sintetiza Santamaría. Dice que es hincha de River y le encanta jugar al futbol. “Jugué hasta los 55 años, pero al día siguiente me dolía todo, así que decidí hacer otros deportes: tenis, bicicleta”, se resigna.

“Soy de River, pero tengo cero relación con el futbol. Me gustó ser parte de El hincha justamente por eso, porque soy curiosa y como actriz es lindo poder meterse en personajes alejados. Disfruté mucho las escenas de cancha, era como una niña jugando”, asume Valentina Bassi, quien interpreta a Nancy, una vecina del barrio que pertenece a la barra y es la encargada de hacer las remeras.

“Cuando me convocaron me dijeron que Ale Ciancio iba a dirigir y ya me gustó porque me encanta El marginal. Así que tenía muchos puntos a favor. Mi personaje es súper atractivo porque empieza a darse cuenta que en la barra se está manejando mucha más plata de la que ella creía, y se pone de la nuca porque entiende que es el último orejón del tarro, y la explotan por dos mangos. Entonces va por todo, a veces con herramientas muy poco correctas, porque ella también quiere su tajada y una vida mejor para ella y su hija”, explica Bassi.

El actor Nicolás García Hume Prensa Flow

Daniel Valenzuela es Toni, “un brarrabrava grande, en franca retirada aunque participando y conociendo los pormenores de todo lo que sucede” dentro de ese mundillo. “Algunos tienen su kiosco y hay peleas por el poder, cosas que mi personaje ya ha vivido, pero respeta los códigos de antes. Ahora todo es más sofisticado y desafina”, explica el actor. “Me encanta el futbol, soy hincha de River, pero en realidad sigo más a Lanús porque cuando vine de Misiones nos instalamos en una barriada del sur de la provincia de Buenos Aires y por cercanía empatizo con ellos. Y soy de River un poco por Deportivo Guaraní Antonio Franco, que es un club que fundó mi papá y la camiseta tiene una banda roja cruzada, parecida a la de River. En mi familia son todos hinchas de Boca y cuando me llevaron a ver un clásico y vi la camiseta de River y pensé: ‘ahí está Guaraní’”, se emociona Valenzuela que protagoniza una obra de teatro que se llama Menos diez, con la que giró por todo el país y ahora busca transformarla en una película que quiere filmar en Misiones porque tiene que ver con la historia del club Guaraní.

El elenco de El hincha, días antes del estreno, en la presentación de la ficción en Paseo Alcorta Prensa Flow

Otra cara conocida en el elenco es la de Magui Bravi, que interpreta a Gimena, una chica que se involucra con el personaje de Malena Villa por un accidente en la vía pública. “Ella es la abogada de Gimena y hay un tema legal, pero vamos a ver quién toma provecho de quién. Es la primera vez que me toca hacer un personaje súper sensible y vulnerable, porque siempre estoy del otro lado, el de los malos”, bromea. Se reconoce hincha de Boca y futbolera solamente en época de mundial. Sin embargo, algo cambió en los últimos meses: “Mi sobrina, que arrancó bailando como yo, ahora juega al futbol y es muy buena. Ya la están probando en algunos clubes de primera división de futbol femenino y estoy viviendo todo eso desde adentro, porque me gusta acompañarla, y me cuenta cosas, vemos partidos juntas. Yo no entiendo nada, pero ella, que tiene 14 años, me explica. Estoy fascinada, juega muy bien, es delantera y la rompe. Yo soy pésima, doy pena”, asegura entre risas.