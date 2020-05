El gran desafío de la industria del entretenimiento en Estados Unidos: volver a trabajar, pero con distanciamiento, sin besos ni peleas Fuente: Archivo

Marcelo Stiletano 1 de mayo de 2020 • 18:17

"Quiero que esto quede muy claro. Nadie está ordenando que Flash va a tener que enfrentarse a los malos desde su cuarto y por Zoom. Eso sería un espantoso episodio de Flash . Pero debemos tomar conciencia de que tenemos desafíos grandes por delante y no se trata de nada de lo que conocemos". Con esta comparación que hace unos pocos meses hubiese sonado absurda pero ya no lo es tanto, Susan Rovner y Brett Pauls, presidentes de Warner Bros. Television , anticiparon en una reunión interna todos los cambios que deberá enfrentar la industria del entretenimiento , y en particular la faz creativa de la producción, a partir de las nuevas reglas impuestas por el coronavirus .

Según reveló Variety, escuchaban la videoconferencia todos los showrunners y los productores ejecutivos de los contenidos producidos desde el estudio, así como los responsables de los contenidos que Warner lleva adelante en colaboración con productoras independientes o externas.

El encuentro coincide con el anuncio de relajamiento en algunos estados del territorio norteamericano de varias de las drásticas medidas de cuarentena, cierre y aislamiento dispuestas desde mediados de marzo. "Tenemos que estar preparados para el regreso al trabajo antes del momento en que tengamos una vacuna", dijeron Rovner y Paul, aunque al mismo tiempo advirtieron que todavía no hay un calendario listo para acordar el regreso al trabajo y la reanudación de los rodajes paralizados hasta ahora.

Los más altos ejecutivos de Warner dijeron que se manejan por ahora a partir de hipótesis y especulaciones , pero al mismo tiempo adelantaron que a partir del coronavirus las series se exponen a cambios completamente inesperados que podrían modificar en lo inmediato la esencia de su sentido narrativo.

El primer ejemplo que usaron es el de las escenas románticas . Según los nuevos protocolos, ese tipo de escenas necesitarían ser eliminadas debido a que los actores no querrían estar en contacto muy cercano (con besos, por ejemplo) para prevenir cualquier riesgo de contagio. Lo mismo se aplica para las peleas y las escenas de combate . En este caso, los dobles de riesgo serían acusados de violar las reglas del distanciamiento social . Los enfrentamientos cara a cara muy probablemente serán eliminados. "Los dobles deberán estar separados entre sí al menos por dos metros", precisaron.

"Necesitamos un plan que asegure el contacto físico más limitado posible entre los actores", adelantaron los presidentes de Warner TV . Dijeron que habrá que "reinventar" las escenas íntimas . También se piensa reducir al mínimo la cantidad de actores invitados , así como la presencia de extras. Hay una primera sugerencia para evitar escenas con mucha gente o bien usar efectos especiales para crear esa ilusión.

Se aconseja también evitar en lo posible la multiplicidad de escenarios (especialmente exteriores) y trabajar a partir de un muy contado número de sets fijos y escenografías que no requieran mayores cambios. En esos lugares, a excepción de los actores en el momento de la grabación, todos los demás estarán obligados a usar barbijos, guantes e inclusive los ambos que suele utilizar el personal médico en los hospitales . Y, por supuesto, no se permitirá la presencia de visitas en los sets, sólo el personal indispensable.

Rovner y Paul señalaron a sus showrunners y productores que quieren crear con todas esas medidas una hoja de ruta capaz de garantizar un retorno respaldado en procedimientos científicos y médicos. Eso implica un tiempo más reducido del actual para las grabaciones y la exigencia constante de hacer tests y tomarles la temperatura a los actores y al equipo de rodaje varias veces.

A partir de ahora, por ejemplo, las reuniones de guion y de casting deberán ser virtuales . Los encargados de posproducción tendrán que trabajar de manera remota, y solo un pequeño grupo podrá cumplir tareas esenciales dentro del estudio. Por supuesto, una de las primeras medidas a tomar consistirá en prohibir toda grabación con público . La tradición de registrar episodios de comedia con audiencia en vivo, como ocurría en el caso de The Big Bang Theory , por ejemplo, no volverá por mucho tiempo.

A los showrunners se les advirtió también de las complicaciones de filmar a partir de ahora en distintos lugares, debido a las cuarentenas de 14 días que seguramente serán impuestas en varias regiones o países para sus visitantes foráneos, como ocurre ahora en un mundo casi sin vuelos. "Y ya no será necesario que los autores visiten en persona los sets", agregaron los ejecutivos. Se aconseja usar la mayor cantidad de personal y equipamiento proveniente del ámbito geográfico más cercano al lugar de filmación.

Los ejecutivos señalaron finalmente que todas esas propuestas se irán adaptando a una realidad de cambio constante. Pero más allá de que puedan aplicarse o no con tanta rigidez como la expuesta aquí, nadie duda de que a partir de ahora todo será distinto. El escenario se dio vuelta. Ahora, más que nunca, la realidad modifica la ficción.