Crisis en Tierras infinitas: cómo será la superproducción de las series de DC

Algunos mundos vivirán. Otros morirán. Y el universo televisivo de DC Comics jamás volverá a ser el mismo. Suena pretencioso y lo es: Crisis en Tierras infinitas, el evento televisivo que Warner Channel emitirá a partir de esta medianoche, redefine al denominado Arrowverse (conformado por las series Arrow, Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow, Batwoman y Black Lightning) y, como si esto fuera poco, cohesiona gran parte del histórico catálogo fílmico de la editorial en un discurso único y coherente, donde el Batman de Adam West convive con el de Tim Burton; el Superman de Christopher Reeve con el de Brandon Routh, los Titanes de Netflix con la actual Liga de la Justicia cinematográfica. Y todos ellos interactúan con los superhéroes del Arrowverse en este "maridaje" de Tierras paralelas.

"Hace ocho años que venimos jugando con los diferentes espacios del Universo DC -contó Marc Guggenheim, productor ejecutivo de esta superproducción-, con diferentes menciones y algún que otro chiste que sirviera de referencia, pero nunca nos habíamos podido meter tan de lleno como ahora. Crisis. suma un total de siete horas televisivas, casi la misma duración de cualquier temporada de una serie por streaming. Este es un claro indicador de cómo enfocamos la tarea. No es otro de los cruces anuales entre las series a los que están acostumbrados los espectadores. Es otra cosa. Por lo pronto, es un final".

Los héroes sean unidos

En el principio, como siempre, hay un cómic. En este caso, uno de los más importantes en la historia de DC Comics. Porque con los doce números de Crisis on Infinite Earths (1985-1986), el guionista Marv Wolfman y el dibujante George Perez se tomaron la tarea titánica de ordenar el panteón editorial, eliminando el concepto de Multiverso (sinnúmero de tierras paralelas separadas por barreras dimensionales, donde los hechos se han desarrollado de manera similar pero no idéntica), para establecer un Universo donde sus personajes habitan una única Tierra, comparten un tiempo y un espacio, reconociendo un discurso temporal que les es común a todos.

Al llevar esta idea a la televisión, Guggenheim y Greg Berlanti (creador del Arrowverse) entendieron que había llegado el momento de poner toda la carne en el asador. Hacer de cada disgregada adaptación audiovisual de DC, presente y pasada, una Tierra paralela a punto de desaparecer. Y convocar a los actores originales para que retomaran sus clásicos papeles y se sumaran a la lucha para evitar la destrucción del Multiverso. "Llamamos a un montón de gente -aseguró Guggenheim-. Algunos no estuvieron interesados y otros pidieron más plata de la que podíamos pagar. Pero muchos nos dijeron que sí". Y el resultado, desde el simple cameo hasta la participación más activa, es un homenaje catódico que empodera la nostalgia y amplía el campo de acción futura de los creadores.

El cómic en el que está inspirado el "evento" televisivo Crédito: Warner

Si bien Arrow es el personaje y la serie nuclear desde donde se expandió la franquicia televisiva, a Flash le toca el privilegio de ser el nexo entre los universos paralelos, porque en uno de sus cómics de 1961, el hoy mítico Flash de dos mundos, nació la idea del Multiverso. Por ello es el Corredor Escarlata el que protagoniza la secuencia con mayor valor simbólico de Crisis: el encuentro entre el Flash del universo televisivo ( Grant Gustin) y el Flash del universo cinematográfico ( Ezra Miller), el mismo que estrenará su propio film en julio de 2022, a cargo del argentino Andy Muschietti. Y si la velocidad resultara ser un valor necesario para garantizar la supervivencia, John Wesley Shipp, el Flash de la serie de los 90, regresa a las andadas para cerrar el ciclo argumental que había inaugurado hace unos años en el propio Arrowverse.

Por el lado de Batman, Crisis. cuenta con la participación de Burt Ward, el Robin de la serie televisiva de los 60, que sólo aceptó aparecer como Dick Grayson. Kevin Conroy, voz del Hombre Murciélago en los dibujos animados desde los años 90, le puso por primera vez el cuerpo a un paladín viejo, pesimista y casi parapléjico, con un oscuro secreto a cuestas. Y Robert Wuhl (el periodista Alexander Knox de la versión de Tim Burton), deja entrever cómo terminaron sus días los Batman y Gatúbela de su Tierra, aquellos que (sabemos nosotros) supieron ser Michael Keaton y Michelle Pfeiffer.

Brandon Routh vuelve a interpretar al Superman que compuso en 2006 Crédito: Warner

Sobre Superman, Brandon Routh (Átomo en DC's Legends of Tomorrow) vuelve a ponerse la capa del Hombre de Acero que interpretó en Superman regresa (2006), confirmando que el suyo es el mismo héroe que interpretara Christopher Reeve en los años 70, sólo que ahora atraviesa una crisis de fe que lo emparenta con la versión que protagoniza el cómic de culto Kingdom Come. Y en la misma tónica, Tom Welling y Erica Durance continúan la historia de sus Clark Kent y Lois Lane donde la habían dejado tras el final de las once temporadas de Smallville (2001-2014).

La pata streaming de DC aparece representada por cuatro series: Titans ( que acaba de empezar su segunda temporada por Netflix), con Alan Ritchson (Halcón), Teagan Croft (Raven) y Curran Walters (Jason Todd, el segundo Robin); Doom Patrol (sin estrenar en la Argentina); Swamp Thing (HBO), con Derek Mears como el Monstruo del Pantano, cuyo programa fue abruptamente cancelado por "diferencias creativas" con DC; y Lucifer (Netflix), donde Tom Ellis compone al mismísimo Diablo a cargo de un club nocturno en Los Ángeles.

Y si no pestañea, el ojo entrenado del espectador podrá distinguir concretas alusiones al dibujo animado de Los Súper Amigos; el Watchmen de Zack Snyder y el de Damon Lindelof (HBO); y la efímera serie de TV Birds of Prey (cuya versión 2020, Aves de presa, llegará a los cines argentinos el 13 de febrero). Para después poder concentrarse en la aparición de Marv Wolfman (guionista del cómic en que se basa la saga), encargado de explicar el nuevo ¿y definitivo? estado de situación a los héroes sobrevivientes. La única gran ausente de Crisis. es la Mujer Maravilla de Lynda Carter, aunque la actriz ya había participado del Arrowverse como presidenta de los Estados Unidos en algunos episodios de Supergirl. Aun así, la clásica versión de la heroína del lazo dorado dice presente desde el nuevo cómic de Crisis on Infinite Earths que DC produjo exclusivamente para las tiendas Walmart de los EE.UU., con aventuras escritas por Wolfman y Guggenheim sobre las Tierras paralelas que no llegaron a la TV.

La reunión de personajes de todas las series del Arrowverse, siempre en expansión (aquí las hermanas Danvers de Supergirl; la Batwoman de Ruby Rose y el Superman de Tyler Hoechlin) Crédito: Warner

Fin y principio

Para Berlanti, "esta es una inmejorable puerta de entrada al Universo DC. Están todos los personajes, en una gran narración que funciona como un laberinto. Ahí ves las conexiones entre ellos, profundizando en los diferentes problemas que enfrentan. Se trata de una épica monumental, conformada por la sumatoria de un montón de pequeñas historias que se vinieron esbozando durante años y ahora explotan en un futuro promisorio".

Un futuro promisorio que - se sabía desde fines del año pasado - no incluye a la serie Arrow, cancelada tras Crisis. por el cansancio declarado de su protagonista, Stephen Amell. "Interpretar a Oliver Queen ha sido la mayor experiencia profesional de mi vida, pero no puedes ser un vigilante por siempre", aseguró el actor en Twitter. Pero más allá de lo que pueda pasarle al personaje, el espacio quedará ocupado por un nuevo programa de corte feminista: Green Arrow & the Canaries, con Katherine McNamara como Mia Queen, hija de Oliver a cargo del manto verde; y Katie Cassidy y Juliana Harkavy como las dos Canarios Negros.

Stephen Amell se despide de Arrow, la serie que le dio origen al éxito, en Crisis en Tierras infinitas Crédito: Warner

Además, en su cierre, el evento promete mostrar los primeros avances de las próximas cuatro etapas del Arrowverse. Estarán Stargirl, con Brec Bassinger en el rol protagónico, que seguirá los pasos de una adolescente de secundaria y su robot gigante, acompañada por cinco superhéroes de la desbandada Sociedad de la Justicia: Stripesy (Luke Wilson), Hourman (Lou Ferrigno Jr.), Starman (Joel McHale), Wildcat (Brian Stapf) y el Doctor Midnight (Henry Thomas). Superman & Lois Lane enfocará la vida marital del Hombre de Acero y su esposa reportera (Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, respectivamente), padres de mellizos con serios problemas de conducta y trastornos de atención. Green Lantern promete enmendar el fracaso creativo y comercial del film de 2011, guionado por Guggenheim y Berlanti para el (des)lucimiento de un Ryan Reynolds pre- Deadpool. Y la antología Strange Adventures, dedicada a explorar "relatos morales sobre las relaciones cruzadas entre mortales y superhumanos", de acuerdo con Berlanti.