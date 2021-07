Debris: una serie hecha con restos de una monumental película de Andréi Tarkovski y Los Expedientes Secretos X

Debris (EE.UU., 2021). Creada por: J.H. Wyman. Elenco: Jonathan Tucker, Rianna Steele, Norbert Leo Butz y Scroobius Pip. Disponible en: On DirecTv, todos los lunes a las 21 hs. Nuestra opinión: regular.

En 1972, los hermanos Boris y Arkadi Strugatski, los más reconocidos escritores rusos de ciencia ficción, publicaron su novela más exitosa, Picnic extraterrestre, que años después sería muy libremente adaptada al cine por Andréi Tarkovski en la monumental e hipnótica Stalker (1979). En la novela, nuestro planeta recibe una breve visita de alienígenas que al partir, como turistas indolentes tras un picnic, dejan montones desechos en seis “zonas” a las que el acceso queda vedado. Esos restos, basura para los visitantes y una tecnología incompresible e invaluable para los humanos, tienen efectos extraordinarios sobre el mundo natural, cuyas reglas no obedecen. Los gobiernos intentan recuperarlos para convertirlos en armas, mientras que una subclase de contrabandistas llamados “stalkers” también los buscan, a riesgo de su vida, para venderlos en el mercado negro o usarlos para sus propios fines.

Este resumen de la novela también es, palabra por palabra, la premisa de la nueva serie Debris (con pocas divergencias, como que no hay zonas prohibidas y que la visita extraterrestre es reemplazada por una nave que estalló en el espacio, cuyos restos cayeron a nuestro planeta). El creador y showrunner J.H. Wyman tomó el concepto imaginado por los hermanos Strugatski para luego aplicarle el molde de Los Expedientes Secretos X: quienes buscan los restos extraterrestres son dos detectives dispares, pero que se complementan (él, un hombre de acción; ella, una científica) y que empiezan a desatar el nudo de una conspiración. Wyman fue uno de los productores y guionistas de Fringe, otra serie muy deudora de Expedientes X, a la que ésta también se parece. Se podría decir que, como sus personajes, Debris “cartonea” desechos venidos de otro lado.

A pesar de todas estas filiaciones con obras de culto y de excelentes valores de producción, la serie no termina de configurar una narrativa sólida. Los artefactos extraterrestres pueden hacer prácticamente cualquier cosa sin mayor justificación, un recurso algo perezoso. Lo mismo vale para los deus ex-machina que se invocan regularmente (alguien exclama “¡Hay que invertir la polaridad!” o algo similar y un problema que persistió todo un episodio se soluciona). El obstáculo más desalentador para los devotos de la ciencia ficción seguramente será que la serie se concentra mucho más en el drama humano de las víctimas ocasionales que en explorar sus elementos fantásticos. El énfasis en el dolor por la pérdida de un ser querido es recurrente y acaso apunte a canalizar un estado de ánimo común a causa de la pandemia. Si éste era el plan para capturar a la audiencia, hay que decir que no funcionó dado que ya se anunció que la serie no tendrá una segunda temporada.