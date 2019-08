Disney mostró su plataforma de streaming: llegará a América latina en 2020

The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, será la primera serie live action de Star Wars, que debutará en la plataforma de streaming de Disney en noviembre próximo, cuando se lance en los Estados Unidos Crédito: Disney

ANAHEIM, CALIFORNIA.- La cuenta regresiva está en marcha. Faltan algo más de ochenta días para que la compañía de entretenimientos más grande del mundo lance Disney+ y se sume a la nueva forma de distribuir sus contenidos. El 12 de noviembre Disney+ estará disponible en los Estados Unidos y en 2020 llegará a América latina -no hay fecha exacta aún- con las series y películas que emocionaron a los más de seis mil fanáticos que llenaron ayer el salón más grande del centro de convenciones dónde cada dos años se celebra la exposición D23, que los acerca un poquito a sus ídolos y les otorga el privilegio de ser los primeros en conocer las novedades de lo que vendrá.

Que será mucho, porque como se sabe la plataforma de streaming que se meterá en la competencia con los ya establecidos Netflix y Amazon Prime Video y los inminentes HBO Max y Apple TV+ cuenta con las bibliotecas y los archivos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Los Simpson y National Geographic a los que sumará series, películas, documentales y ciclos de entretenimiento creados en Hollywood especialmente para Disney+, que en un futuro próximo también producirá contenidos en los diferentes mercados locales en los que esté disponible.

Como si se hubiesen subido a una de esas montañas rusas de Disneylandia que cortan el aliento, emocionan y hacen gritar y reír con la misma intensidad, ayer los fanáticos no tuvieron respiro. El comienzo de la presentación estuvo a cargo de una de las historias más exitosas creadas por Disney Channel de la última década, High School Musical. Aquel telefilm que se estrenó en 2006, protagonizado por Zac Efron y Vanessa Hudgens, inspiró la creación de la serie High School Musical. The Musical. The series, que no es un trabalenguas sino un experimento en metalenguaje y autohomenaje que imagina a un grupo de alumnos de la secundaria donde se grabaron las películas originales, proponiéndose montar una obra musical con las canciones de High School Musical al tiempo que un equipo de documentalistas sigue los pasos de la ambiciosa y caótica producción escolar.

El mensaje autorreferencial, la celebración de su propia historia y los puntos de contacto con su pasado ilustre serán, como se vio ayer en D23, la clave de Disney+. Nada se pierde, todo se transforma podría ser su lema. Y aquello de que todo vuelve también podría describir a la plataforma que consiguió lo que parecía apenas un sueño: el regreso de Ewan McGregor y su Obi Wan Kenobi al universo de Star Wars. Para dejar a los fanáticos en un estado de felicidad total, al actor escocés les alcanzó con aparecer en el escenario junto a Kathleen Kennedy, presidenta de LucasFilm y responder con un rotundo sí cuando la productora le preguntó si volvería a interpretar al maestro Jedi que había encarnado en Episodio I, II y III.

Si la confirmación de la serie con Obi Wan como personaje central fue la gran sorpresa de la tarde, ciertamente no fue la única. Además de presentar las primeras imágenes de la serie The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal ( Narcos, Game of Thrones) y creada por Jon Favreau y el heredero creativo de George Lucas, Dave Filoni, se reconfirmó la realización de la serie encabezada por Diego Luna que seguirá a su personaje de Rogue One y que comenzará a grabarse a fin de año.

A medida que avanzaba la presentación, parecía que cada estudio propiedad de Disney había decidido pelear por aportar el contenido más memorable a la plataforma de streaming. Y, fiel a su estilo, Marvel salió a quedarse con el podio. Es que a las ya anunciadas series protagonizadas por Loki, Hawkeye y el Soldado del Invierno y la animada "What If" que contará la historia alternativa de varios personajes del universo, entre ellos Peggy Carter (Hayley Atwell); Kevin Feige, presidente de Marvel, le sumó el estreno del tráiler de Wanda Vision. Protagonizada por la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), la ficción que fue descripta como "cincuenta por ciento sitcom y cincuenta por ciento aventura de acción de Marvel" se le sumaron otras tres nuevas series que trasladarán historias del cómic al universo del streaming. Una será Ms. Marvel, el proyecto más inclusivo y diverso de todos los que haya hecho el estudio hasta ahora, ya que contará la historia de una heroína de descendencia paquistaní y religión musulmana. Además harán Moon Knight, el relato de un mercenario que podría haber adquirido poderes en una excavación arqueológica en Egipto y, para alegría de los apasionados de las historietas de Marvel, Feige también anunció que She Hulk tendrá su propia serie.

Pensada como una usina de contenido para toda la familia y aprovechando su lugar de dominio en el mercado de los productos infantiles, Disney+ estrenará Forky Asks a Question, una serie de cortos animados protagonizados por el nuevo personaje presentado en Toy Story 4; la versión con actores del clásico animado La dama y el vagabundo, Noelle, una película de espíritu navideño protagonizada por Anna Kendrick y Bill Hader y hasta una serie de cortos de los Muppets de los que no se reveló más que su título, Muppets Now y que se estrenarán en 2020. La fecha exacta, como la del desembarco de Disney+ en la Argentina, aun es un misterio.