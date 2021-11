Disney+: todo lo que tenés que saber sobre Hawkeye, la nueva apuesta televisiva de Marvel

Diez años después de su irrupción en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Clint Barton, el infalible arquero de los Avengers, se independiza del grupo y protagoniza su propia serie. Los seis episodios de Hawkeye llegarán semanalmente a Disney+ a partir de este miércoles 24, con el estreno de sus dos primeros capítulos. Protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, y dirigida por Rhys Thomas y la dupla Bert & Bertie, la comedia de acción superheroica será, por sobre cualquier otro género, una historia navideña. “Pero no una tradicional -asegura Bert-, sino una tan absurda como inesperada”.

De acuerdo a lo que se sabe, la serie debería entenderse como la versión Marvel de Mi pobre angelito, sólo que en lugar del travieso Macaulay Culkin tendremos al Bruce Willis de Duro de matar. “ Faltan seis días para la Navidad –adelanta Renner– y Clint está en Nueva York para asistir al estreno de un musical sobre el Capitán América. Pero esa noche todo sale mal y Hawkeye deberá encontrar la forma de arreglar las cosas y llegar a su casa a tiempo para festejar en familia ”.

Obviamente, no le será nada fácil. Principalmente, porque la parte más oscura de su historia irrumpirá sin pedirle permiso. Alguien se está haciendo pasar por Ronin, el hiperviolento vigilante en el que Hawkeye se había convertido durante los cinco años del Blip, ese dramático momento del UCM en el cual su familia (y la mitad de la humanidad) había desaparecido a causa de Thanos. La identidad del nuevo Ronin es uno de los secretos del programa, pero lo cierto es que tiene una fijación con el pasado de Clint y está decidido a cerrar esas heridas con sangre ¿Afectará esto a Jacques Duquesne, más conocido como Swordsman, el hombre que entrenó a Hawkeye? Habrá que ver la serie para averiguarlo.

Mi pobre arquerito

Hawkeye está protagonizada por Jeremy Renner, como Clint Barton Disney+

En su primera aventura como titular, fuertemente basada en el aclamado cómic de Matt Fraction y David Aja, Hawkeye estará bastante lejos de los alcances cósmicos a los que nos tiene acostumbrados la saga de los Vengadores. Acá la escala de la aventura es barrial, a paso de hombre, entre calles y callejones, con gente de a pie y problemas concretos y reales. Uno de ellos lo representa la pandilla Tracksuit Mafia, que tendrá a maltraer al héroe con sus turbios negociados. Un escalón más arriba se encuentra el calculador asesino Clown (a cargo del irlandés Fra Fee, el Courfeyrac de la versión fílmica de Los miserables) y Echo, antiheroína indígena sorda que, siguiendo el ejemplo de la Makkari de Eternals, está interpretada por una actriz indígena y sorda, Alaqua Cox.

Como si todo esto fuera poco, también será de la partida la nueva Black Widow, Yelena Belova (Florence Pugh), convencida de que Hawkeye es el responsable de la muerte de su hermana, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en Avengers: Endgame. “No puedo hablar mucho del tema Yelena Belova -aventuró el director principal, Rhys Thomas-, pero todos sabemos que al final de Black Widow, la condesa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) prácticamente la conminó a matar a Hawkeye. Fingiendo que no sé cómo son realmente las cosas, diría que el encuentro entre Clint y Yelena es ameno y agradable, con los dos conversando en la mesa de un bar”.

Duro de reemplazar

Al lado del Capitán América, Iron Man y Thor, parecería que Hawkeye es tan fuerte e invulnerable como un supersoldado, una maravilla de la tecnología o un dios mítico. Y nada más lejos de la realidad. “E n la serie vamos a ver el costado más humano y vulnerable de Hawkeye -confirma Renner–, un hombre con habilidades físicas pero sin superpoderes. Tanto que, por cuestiones que no voy a revelar, pasará gran parte del programa con una seria pérdida auditiva ”. Los problemas auditivos repercuten en el equilibrio, la coordinación y la puntería, tres instrumentos vitales para un hombre que depende de su arco y sus flechas.

Hailee Steinfeld, como Kate Bishop Disney+

Por suerte, el paladín no estará solo. Contará con la compañía de Pizza Dog, un perro de la calle que terminará siendo amigo, compañero y confidente, con grandes posibilidades de erigirse en la verdadera estrella de la ficción, y con la ayuda de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), admiradora fanática de Hawkeye que, además, es experta arquera. “ Para Clint, Kate es una patada en el culo –avisa Steinfeld, quien intepreta a la poeta Emily Dickinson en la serie homónima de Apple TV+–. Es avasallante, metida y muy curiosa. No duda en inmiscuirse en cualquier problema si cree que con eso puede ayudar a alguien. Y durante toda su vida, Clint ha sido una especie de figura paterna idealizada . Por eso, para mí, el vínculo que se construye entre estos dos personajes define de qué trata la serie ”.

A sabiendas de que, en los cómics, Kate Bishop termina siendo la nueva Hawkeye, la pregunta del millón cae de maduro: ¿qué pasará con Clint Barton? “No soy adivino y no tengo una bola de cristal -responde Renner–. Pero la llegada de Kate abre nuevas puertas y nuevos caminos a explorar. No tengo idea de a dónde nos van a llevar. Lo que sí sé es que esta serie es algo espectacular”.

Quién es quién

Hawkeye junto a su alumna, Kate Bishop

Hawkeye (Clint Barton): creado por Stan Lee y Don Heck en 1964, Hawkeye debutó como archivillano de Iron Man en la revista Tales of Suspense, con su destino criminal y afectivo atado de antemano a Black Widow, por ese entonces una espía comunista en combate con las democracias occidentales. En tiempo récord, para 1965 ambos ya se habían pasado al lado de los buenos y el mejor arquero del mundo era miembro activo de los Vengadores. En 2004, luchando contra una invasión alienígena, Barton murió en combate. Resucitó tres años más tarde; y al enterarse que la joven Kate Bishop era la nueva Hawkeye, tomó para sí el nombre superheroico de Ronin, al que renunciaría en 2010 para volver a convertirse en Hawkeye. Interpretado por Jeremy Renner, Clint Barton apareció en el UCM con una pequeña participación en Thor (2011), antes de sumarse al protagonismo colectivo de The Avengers: Los Vengadores (2012), Avengers: Era de Ultrón (2015), Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018). Además, Renner le dio voz al personaje en distintos episodios de la serie animada What If…?

Hawkeye (Kate Bishop): creada por Allan Heinberg y Jim Cheung para el cómic Young Avengers en 2005. Joven independiente, obstinada y multimillonaria, Bishop aprendió distintas técnicas de combate y defensa personal, artes marciales, arquería y esgrima, después de ser atacada sexualmente en el Central Park. Como Hawkeye estaba muerto, tomó el rol del superhéroe y empezó a impartir justicia junto con los Vengadores. Después de la resurrección de Clint Barton, retuvo el nombre de Hawkeye. Dentro del UCM, el personaje aparece por primera vez en la serie Hawkeye de Disney+, interpretada por Hailee Steinfeld.

Barton, Bishop y Pizza Dog, en una escena de la serie que estrena este miércoles en Disney+ Disney+

Pizza Dog: perro callejero que Clint Barton adoptó como mascota después de que el sabueso le salvara la vida. De carácter amigable y con aptitudes para el rastreo, pertenece a la raza Golden Retriever. Se llama Lucky, pero como le gusta mucho la pizza, se ganó el sobrenombre de Pizza Dog. Creado en 2012 por Matt Fraction y David Aja para el cómic de Hawkeye que sirvió de base a la serie de Disney+, es interpretado por el perro amaestrado Jolt.

Echo (Maya López): Representante de los pueblos indígenas estadounidenses, Maya es una atleta de nivel olímpico. Sorda de nacimiento, posee unos “reflejos fotográficos” que le permiten copiar a la perfección los movimientos de cualquier persona, con sólo verla, como si fuera un eco. Creada en 1999 por David Mack y Joe Quesada para los cómics de Daredevil, aparece por primera vez en el UCM interpretada por Alaqua Cox, actriz sorda que pertenece a los pueblos originarios norteamericanos menominee y mohicano. Disney+ anunció el estreno de la serie de Echo para 2022.

Clown (Kazimierz Kazimierczak): brutal asesino a sueldo, atormentado por la pérdida de su familia y de su mejor amigo en un conflicto militar. Ha sido contratado por la pandilla callejera Tracksuit Mafia para matar a Clint Barton. Creado en 2013 por Matt Fraction y David Aja para el cómic de Hawkeye, irrumpe en el UCM interpretado por el irlandés Fra Fee.

Ivan Banionis: líder de la pandilla callejera Tracksuit Mafia (algo así como la “mafia de los joggings”), que se dedica a aterrorizar a los habitantes y comerciantes de Brooklyn. Quiere ver muerto a Clint Barton. Creado en 2012 por Matt Fraction y David Aja para el cómic de Hawkeye, Aleks Paunovic le da vida en el UCM.

Swordsman (Jacques Duquesne): El hombre que le enseñó a Clint Barton todo lo que sabe sobre arquería es un inclasificable espadachín francés criado en el sudeste asiático. Domina todo tipo de armas blancas y suele moverse con agenda propia, por eso a veces actúa como villano y otras como héroe. Creado en 1965 por Stan Lee y Don Heck para el cómic The Avengers, llega al UCM interpretado por Tony Dalton.

Yelena Velova (Florence Pugh), en una escena de Black Widow Prensa Disney +

Black Widow (Yelena Belova): Letal espía y asesina de la Rusia post-soviética, entrenada para aniquilar desde las sombras, fue creada en 1999 por Devin Grayson y J.G. Jones para el cómic Inhumans. Interpretada por Florence Pugh, se dio a conocer en el UCM con la película Black Widow (2021), como “hermana” de la Viuda Negra más importante: Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Su implicancia real en la trama de Hawkeye es uno de los grandes secretos de esta superproducción Marvel.

El resto de los personajes recurrentes de la serie se completa con la familia de Clint Barton, conformada por su esposa Laura y sus hijos Lila, Cooper y Nathaniel, respectivamente encarnados por Linda Cardellini, Ava Russo, Ben Sakamoto y Cade Woodward.

Rogers, el musical

Para los fanáticos de los cómics Marvel, uno de los grandes atractivos de Hawkeye es la inclusión de la comedia musical Rogers: the Musical, ficticio espectáculo teatral de Broadway que podrá verse, al menos, en uno de los episodios de la serie. “La historia atemporal de un héroe atemporal”, como aparece definido en el tráiler, narraría la vida del Capitán América, incluyendo la memorable batalla de Nueva York entre los Vengadores y Loki. Como siempre, Marvel mantiene bajo siete llaves los detalles sobre el o los compositores a cargo de los cuadros musicales, aunque extraoficialmente suenan fuerte los nombres de Lin-Manuel Miranda (Hamilton, El regreso de Mary Poppins y la próxima Encanto) y Alan Menken (La sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín), dos viejos colaboradores de Disney.

Rogers, el musical Archivo

Rogers. The Musical es un guiño entrañable a un importante proyecto de 1985, que quedó trunco por razones ajenas a Marvel. Desde principios de la década de los 70, el propio Stan Lee había intentado poner pie en los escenarios de Broadway, sin éxito. A mediados de los 80, la comedia musical del Capitán América ya era número puesto. Con Mel Mandel y Norman Sachs al frente de la obra, el telón se levantaba con el Capi en medio de una crisis existencial mientras su novia, futura primera presidenta de los EE.UU., era secuestrada por terroristas en el monumento a Abraham Lincoln de Washington. El villano por detrás del ataque era el CEO de una empresa de cosméticos, que usaba su negocio como tapadera para el financiamiento ilegal del grupo terrorista.

Pero hubo un problema que Stan Lee no vio venir. En esos años, Marvel había sido comprada por el multimillonario Ronald Perelman, dueño de un grupo inversor con intereses en las industrias del entretenimiento, las comunicaciones, la biotecnología y el equipamiento militar, que también tenía jugosos negocios con Revlon, una de las principales multinacionales dedicadas a los productos de belleza. Después de leer el guion, Perelman no sólo vetó la relación del villano y la industria cosmética, también se opuso a tener un CEO financiando terroristas y directamente dio de baja el proyecto, clausurando el ansiado desembarco en Broadway de Marvel. Tres décadas después, Rogers. The Musical viene a saldar, aunque sea parcialmente, esa deuda.