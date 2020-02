El incierto futuro del regreso de Lizzie McGuire

Esta versión de la serie fue considerada "muy adulta" para la plataforma de streaming de Disney Crédito: Disney

28 de febrero de 2020 • 09:52

El futuro de la secuela de Lizzie McGuire es incierto luego de que su showrunner, Terri Minsky, fuera despedida tras dos episodios por diferencias creativas y la producción de la serie detenida mientras que Disney terminaba de encontrar una nueva persona para poner a cargo del proyecto. No obstante, a meses de que la serie fuera puesta en la heladera, se filtraron cuáles fueron las "diferencias" entre la compañía del ratón y Minsky.

Según informó Variety, Minsky y Hillary Duff, la protagonista de la serie, querían mover el desarrollo de la trama a algo más adulto, a una nueva versión de Lizzie McGuire. "Estoy muy orgullosa de los dos episodios que hicimos", comentó a la prensa extranjera la guionista y agregó: "Duff comprende a la perfección cómo sería una versión de 30 años de Lizzie McGuire y es algo que todo el mundo debería poder ver. Es mágico. Me encantaría que este show exista, pero para que eso pase deberían moverlo a Hulu. Este show es muy importante para mucha gente y yo quise hacer un show digno de esa devoción".

En su momento Disney la separó del proyecto afirmando que los fans "tienen mucho afecto" y "grandes expectativas" sobre el futuro de la historia. "Después de grabar dos episodios nos dimos cuenta que necesitábamos avanzar en otra dirección creativa, ver el show bajo otra lente diferente", se podía leer en el comunicado de la compañía.

Quien no quedó contenta con esto fue la propia Hillary Duff, quien tomó las redes sociales para publicar en sus historias de Instagram su posición. "Me suena familiar...", comentó la actriz sobre un titular de una nota, en donde mencionaban que la serie de Yo soy Simón, basada en la película coming of age del mismo nombre, que trata sobre un adolescente que logra aceptar su propia sexualidad para vivir más feliz, había sido movida de Disney+ a Hulu, dos servicios de streaming pertenecientes al conglomerado Disney, por no ser apto para todo público.

El "palo" de Hillary Duff a Disney

Variety asegura que la compañía estaba a favor del camino que habían tomado Minsky y Duff para la nueva Lizzie McGuire e incluso varios ejecutivos de la compañía estuvieron en el set y vieron los temas que trataba la serie. Sin embargo, los resultados finales no fueron los esperados por Disney y se apresuraron a tomar medidas, a tal punto que Hilary Duff se enteró por los portales de noticias que todo el equipo de guionistas y la showrunner habían sido desvinculados del proyecto.

Disney todavía no decidió quién será el reemplazo de Terri Minsky, aunque será complicado encontrar a alguien que logre un equilibrio entre la serie que quiere hacer la protagonista y el show que tiene en mente la compañía. Un futuro incierto para una historia que muchos fans estaban esperando.