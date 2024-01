escuchar

Entre tantas producciones en las que participó Hilary Duff, la que la lanzó a la fama fue su protagónico en la serie de comedia adolescente Lizzie McGuire (Disney Channel), la cual emitió dos temporadas entre 2001 y 2004. Gracias a aquella popularidad, en 2003 realizaron la adaptación cinematográfica de la tira y tal fue el éxito que tuvo que en los últimos años estuvo la intención de realizar un reboot, es decir, una continuación de la misma. Pese a que esto fue cancelado hace tres años, recién ahora se conoció el verdadero motivo por el que decidieron dar marcha atrás.

Lizzie McGuire y su alter ego animado

Según trascendió, la decisión de Disney de no seguir con el plan de la serie que iba más orientada a los adultos, generó el malestar de la actriz y de su creador, Jonathan Hurwitz, quien no dudó en revelar detalles de la trama en varios videos que publicó a través de su cuenta de TikTok.

Tal como aseguró, en este relanzamiento “Lizzie era diseñadora de interior y la premisa arrancaba cuando descubría que su novio le estaba siendo infiel con su mejor amiga, momento en el que decide dejarlo todo y volver a California”. “Ahí, poco a poco, reconectaría con sus amigos y también su versión animada. Uno de ellos sería, por supuesto, Gordo (Adam Lamberg). Sin embargo, no tendríamos una relación romántica entre los dos”, comenzó explicando.

Lizzie McGuire, su alter ego animado y sus amigos

Y siguió: “Habrían tenido una respuesta a eso en el episodio dos. Lizzie queda con Gordo, con quien ha ido manteniendo el contacto vía mensaje durante años, de vez en cuando. Quedan y Gordo revela que está comprometido con una mujer que está embarazada y son realmente felices. Así que no, en esta versión, Lizzie y Gordo no habrían terminado juntos”.

Más adelante contó detalles de qué es lo que pasaría en el siguiente capítulo, que aún no habían llegado a filmar como si lo hicieron con los dos primeros. En esta parte, aparecería un examor de la adolescencia del personaje de Hilary Duff, Ethan Craft (Clayton Snyder). “El episodio tres no estaba grabado, pero hay un guion para él. Lizzie se despierta en la cama de Ethan, en su camiseta de waterpolo. La Lizzie animada aparece y tiene su pequeña lista, como una de cosas para hacer, y Ethan estaba en la lista, y lo tacha. Creo que dice algo como ‘marqué esa casilla dos veces’. Así que si tengo que suponer, vi otro comentario sobre ciertas tramas y por qué Disney no estaba cómodo con ellas... supongo que ese momento era probablemente uno de ellos”, lanzó.

Hilary Duff tiene 36 años y espera a su cuarto hijo

Antes las repercusiones de si la cancelación se debía a la presencia de escenas de sexo, el guionista aclaró que “al menos no era la idea mostrar nada”, dejando la puerta abierta a lo que el público quiera interpretar. Por otro lado, los rumores que durante estos años han trascendido de que existían “diferencias creativas”, las cuales resumía que a los productores no les gustaba la idea de que Lizzie “hiciera cosas de una mujer adulta”, la misma actriz se expresó al respecto y aseguró: “Ella tenía que ser alguien de 30 años haciendo cosas propias de 30 años. No necesitaba dar caladas a la pipa y tener líos de una noche todo el rato, pero tenía que ser auténtica. Creo que se asustaron”.

Por otra parte, en diálogo con The Wrap, la intérprete de 36 años dijo que no habló con Disney al respecto: “No he hablado con Disney. El teléfono no ha sonado”.