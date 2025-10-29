Frankie Muniz revela la razón por la que terminó su amistad con Hilary Duff: “Puede que me meta en problemas”

Hilary Duff, quien se hizo conocida en los primeros años dos mil al protagonizar la serie Lizzie McGuire, fue una de las primeras amistades que hizo Frankie Muniz cuando se mudó a Los Angeles para grabar Malcolm, la serie que por esa misma época protagonizó y le hizo saltar a la fama cuando también era un adolescente. Así que ambos se convirtieron casi a la vez en dos de los actores jóvenes con mayor éxito de la televisión, y, probablemente por eso mismo, terminaron siendo buenos amigos.

Pero esa amistad terminó en 2003, después de que ambos compartieran pantalla en la película Agente Cody Banks: Super espía. Han pasado más de dos décadas de eso, y ahora Muniz ha explicado por qué puso fin a esa amistad. La razón: la madre de la actriz y también cantante. “Nunca he contado esta historia, y puede que me meta en problemas por ello, pero no me importa. Tengo 40 años”, afirma.

Hilary Duff y Frankie Muniz en Agente Cody Banks: Súper espía Metro-Goldwyn-Mayer Studios

“Nos hicimos muy buenos amigos y tuvimos una muy buena relación”, empieza explicando en un episodio de The Joe Vulpis Podcast, en el que también habla de su época como estrella infantil a principios de los años 2000. El también piloto de carreras recuerda después cómo era la madre de la actriz: “Era muy intensa. Hilary era genial, teníamos una relación estupenda, pero su madre era superintensa”.

Según cuenta, Susan Duff “excedió los límites” del actor cuando participó en un capítulo de la serie de su amiga. “Estaba en el set de Lizzie McGuire, en el camerino de Hilary, y su madre estaba allí”; es “el prototipo de madre sobreprotectora” y “todo lo contrario” a Hilary.

Hilary Duff instagram.com/hilaryduff

Muniz recuerda episodios concretos que llevaron al final de su amistad. “Su madre me dijo: ‘¿Sabes que harás este verano? ¿Cuáles son tus planes?’. Y yo le contesté: ‘Estoy filmando una película donde interpreto a una especie de James Bond juvenil. Se llama agente Cody Banks“. Después, la madre le preguntó si había algún papel en la película que pudiera interpretar Hilary. Muniz tenía la posibilidad de elegir a la persona que haría de su coprotagonista y él, junto a su equipo, estaban considerando a la actriz Kristin Kreuk, protagonista de Smallville, para hacer el papel de interés amoroso del agente Cody. Al día siguiente, Muniz volvió a ver a Susan en el rodaje, en el camerino de su hija, y esta le dijo: “¿Adivina qué? Vamos a pasar el verano juntos“. Él pensó que se trataba de otro proyecto que se filmaba también en Vancouver, pero la madre le aclaró: “No, va a filmar Cody Banks contigo... Firmaron el contrato anoche”. En ese momento, el actor pensó: “¿La película de la que no sabías nada ayer?”, y llamó a sus agentes, quienes le confirmaron que habían recibido unas llamadas y que sabían que él y Duff eran muy cercanos. “Dieron por hecho que no había problema”, recuerda Muniz en el podcast.

Esta situación no le hizo “ninguna gracia”, “no porque no quisiera que fuera Hilary, sino porque me sentí ignorado por el estudio”, recuerda. Y continua: “No sé cuánto más quiero decir. Estoy intentando pensarlo bien porque ya he dicho demasiado”. Pero su relato no termina ahí. Recuerda que lo pasó muy bien grabando con Angie Harmon, otro miembro del elenco de la película, y que se convirtió en una amiga para él. Pero también admite que se ponía triste cada vez que la madre de Duff entraba al set. Y aunque mantenían la profesionalidad, había un sentimiento de incomodidad debido a “un pequeño romance” que ya se había extinguido con Hilary, pero su problema principal era con la madre. “No he hablado con Hilary desde el último día de rodaje. No le he dicho ni una palabra desde entonces. Así que esa es la verdad. Nadie sabe de mi historia con Hilary Duff”, cuenta.

“En retrospectiva, me arrepiento de no haber continuado mi amistad con ella porque tuvimos una muy buena relación por mucho tiempo, y su madre... Me sacaba de quicio”. El actor admite que le encantaría “ponerse al día” con ella. “Me encantaría hablar con ella sobre lo que pasó porque estoy seguro de que no sabe nada sobre eso”, concluye.

Frankie Muniz y Hilary Duff pusieron sus carreras en pausa después de muchos años de trabajar como niños actores. Muniz dejó las pantallas en 2008 y se concentró en su carrera como piloto de carreras, pero ha participado en algunas series, y regresará como protagonista para el reboot de Malcolm en 2026. Duff participó en la secuela de Lizzie McGuire, pero fue cancelada en 2020 y este año ha anunciado que está trabajando en nueva música desde que se tomó un descanso hace 10 años, cuando sacó su último álbum.