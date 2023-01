El Pingüino: Colin Farrell adelantó los primeros detalles de la serie que amplía el universo de The Batman

escuchar

Dirigida por Matt Reeves, The Batman, esta vez interpretado por Robert Pattinson, fue uno de los títulos más convocantes del año pasado. Ante la respuesta favorable por parte del público y la crítica, en Warner rápidamente dieron luz verde no solo a una segunda parte de la saga del hombre murciélago, sino también a nuevos proyectos vinculados a ese universo, entre los que se destaca una miniserie focalizada en el Pingüino, el villano interpretado en el film por Colin Farrell. Y en un reciente entrevista, el actor dio los primeros detalles vinculados a ese proyecto.

Colin Farrell es Oswald Cobblepot (el Pingüino) en The Batman WARNER BROS.

En diálogo con el portal Variety, Farrell confesó que en el marco de la película “no llegó a estar ni siquiera cerca de explorar al personaje todo lo que pretendía” y por ese motivo la propuesta de una miniserie le pareció irresistible. Y más adelante, agregó: “Hubo un trabajo tan extraordinario por parte de los maquilladores, Mike Marino, Mike Fontaine y su equipo, que yo no dejaba de pensar que esa era apenas la punta del iceberg, y que debíamos tener unas seis o siete escenas más durante la película. Yo estaba totalmente agradecido, pero quería más” .

Por ese motivo, Farrell no tardó en reunirse con Dylan Clark, uno de los productores del film, con el objetivo de darle más vida a esa versión del villano. “Para ser honesto, cada pensamiento que tenía sobre la posibilidad de hacer una serie, partía del trabajo de maquillaje que había hecho Mike Marino. Él es un genio y su trabajo fue una verdadera inspiración”, detalló el intérprete.

Colin Farrell (como el Pingüino) junto a Robert Pattinson durante el rodaje GROSBY GROUP

La trama de la miniserie hará foco en el ascenso al poder del Pingüino y el productor explicó en una oportunidad: “Será una historia en la línea de Scarface. Es muy emocionante llevar a cabo un proyecto así de manera independiente, pero que también habla de un personaje que salió de una película, por lo que si vuelven a verla podrán apreciar nuevos detalles”. En ese momento, y procurando no revelar demasiado, Farrell también aseguró: “Nos tendremos que meter de lleno en eso que lo convirtió en el hombre que es. Pero también retomar algunos elementos en el punto en el que la película terminó. Creo que todo transcurrirá poco después del final del largometraje. Este es un personaje encantador, y aquí exploraremos sus puntos débiles. El usar la violencia como herramienta, pero también su fragilidad, veremos todas las caras de esta persona, y excavar en qué se encuentra allí será divertido”.

Según informó el propio Farrell, el rodaje de El Pingüino comenzará en febrero, y se extenderá a lo largo de cinco o seis meses. También está confirmado que el título será emitido a través de la pantalla de HBO Max.

Danny DeVito y Colin Farrell

Con respecto a su composición como el Pingüino, Danny DeVito, el actor que también lo interpretó en el film Batman vuelve, se animó a opinar de esta nueva versión. DeVito fue consultado por el sitio de noticias estadounidense The Wrap. “Creo que Colin hizo un gran trabajo”, respondió y agregó con picardía: “Es un buen amigo mío. Me saco el sombrero ante cualquiera que se siente en una silla de maquillaje por todo ese tiempo. Yo lo hice con El Pingüino y me encantó”.

Danny DeVito en la piel del espeluznante Pingüino de Tim Burton

Pero más allá de los elogios, DeVito dejó en claro que, al igual que a muchos fanáticos del hombre murciélago, la atmósfera que consiguió crear el director Tim Burton en Batman (1989) y Batman Vuelve (1992) es insuperable. “Sin duda es un ambiente diferente. Pienso que más tenso, serio, gangsteril. Mi sentimiento al comparar las dos películas es que soy fan de Tim Burton. Me gusta lo caprichoso, lo operístico. El desconsuelo en la escena en la que Pee-Wee Herman me tira por un puente... Eso me hace sonreír”, cerró.