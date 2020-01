La niñera tendrá un triunfal regreso, pero no en la pantalla chica

La niñera: de la pantalla chica al escenario de Broadway Crédito: Archivo

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020 • 18:24

Vuelve La niñera, pero su regreso no será televisivo . Hoy se anunció que la popular sitcom de los años 90 está en proceso de convertirse en un musical de Broadway. Según confirmó The New Yok Times, Fran Drescher, la protagonista y creadora de la comedia que se estrenó en 1993, está trabajando en la adaptación del programa que estaba ligeramente basado en su vida. Aunque aún no se reveló la fecha de estreno de la obra, sí se adelantó que Drescher no interpretará a su personaje más conocido, Fran Fine, la estrafalaria chica de Flushing Queens.

En la exitosa sitcom brillaban Renée Taylor y Fran Drescher como Sylvia y Fran Fine

El ciclo que se transformó en un éxito global -aquí Telefe lo emitió sin pausa y con tan buenos resultados de rating que años después realizó una adaptación propia, protagonizada por Florencia Peña- contaba las aventuras y desventuras de Fine, la desempleada hija de una familia de clase media judía que terminaba trabajando como la niñera de la familia de Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), un productor británico de musicales viudo y afincado en Manhattan junto a sus tres hijos. Durante seis temporadas la comedia jugó con las diferencias entre la chica de Queens y el caballero inglés hasta que, como corresponde a ese estilo de programas, la ficción los transformó en pareja para deleite de los espectadores y de la inolvidable Sylvia Fine (Renée Taylor), la madre de la protagonista.

Ahora, Drescher y el guionista y productor Peter Marc Jacobson -quién cocreó y escribió la serie con ella, que por entonces era su esposa-, están trabajando juntos el guion del musical, cuyas canciones estarán a cargo de la talentosa Rachel Bloom, protagonista y creadora de la excelente serie musical My Crazy ex Girlfriend.

Cardi B Fuente: Archivo

Aunque muchos apostaban por el regreso televisivo de La niñera -los rumores señalaban que iba a estar protagonizada por la rapera Cardi B-, ya en abril del año pasado Drescher había desestimado esa posibilidad. Claro que ya en ese momento, sin dar ningún detalle, la comediante había adelantado que estaba trabajando en un proyecto con Bloom, una expresa admiradora de la serie que encontró inspiración en aquella heroína del pelo batido y los dichos en idish para crear a su protagonista, la neurótica Rebecca Bunch. Más allá del suceso global de La niñera, en rotación constante del cable durante años, la serie muchas veces criticada por su representación demasiado estereotipada de la familia judía también transformó a Drescher en la segunda mujer judía en protagonizar un ciclo del primetime de la TV estadounidense en casi cincuenta años.

Fran Drescher trabaja, junto a Peter Marc Jacobson y Rachel Bloom, en la adaptación de la sitcom al teatro musical Crédito: lev radin / Shutterstock.com

El mismo equipo que produjo los musicales de Broadway ganadores del premio Tony Dear Evan Hansen y Mean Girls (escrito por Tina Fey), se prepara para llevar a la inolvidable niñera al escenario. Ahora la incógnita es quién interpretará a Fran Fine y transformará su peculiar y chirriante voz en armoniosas melodías de musical.