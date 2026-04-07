Estrenos de abril en plataformas: de la nueva serie del creador de Bebé Reno al regreso de una familia disfuncional

Cuáles son los títulos más importantes y esperados que llegan durante este mes al streaming

Abril ya comenzó y las distintas plataformas de contenido por streaming tienen sus calendarios de estrenos listos para las series y películas más esperadas que llegarán a lo largo de este mes.

A continuación, un repaso por algunas de las producciones que llegan a la pantalla en los próximos días.

Dear Killer Nannies: criado por sicarios (miniserie)

La figura de Pablo Escobar no deja de perder atractivo en el mundo de las series, y este título ensaya un nuevo acercamiento al reconocido narcotraficante desde una original óptica.

En Dear Killer Nannies, el eje del relato está puesto en Juampi, hijo de Escobar. El niño tiene una visión acotada del mundo, solo sabe que su padre es un generoso benefactor y que su figura es muy admirada en algunos sectores de Medellín. Aunque vivir rodeado de lujo también le significa a Juampi estar rodeado de guardaespaldas, hombres que eventualmente le permitirán descubrir la verdadera naturaleza de su papá.

Poco a poco, el niño comprende qué sucede a su alrededor, y entiende que esos cuidadores en realidad son sicarios al servicio del todopoderoso Escobar Gaviria.

Dear Killer Nannies: criado por sicarios ya está disponible en Disney+.

Los Testamentos: de las hijas de Gilead (primera temporada)

Ambientada en el universo de The Handmaid´s Tale, esta ficción propone un relato adolescente anclado en esa violenta continuidad.

Encerradas detrás de los muros del instituto en el que se entrena a las futuras esposas, dos adolescentes de personalidades muy distintas forjarán una profunda relación. Las protagonistas son por un lado Agnes (Chase Infiniti), una joven extremadamente respetuosa de las formas y sometida a la cruel realidad de Gilead; y por el otro Daisy (Lucy Halliday), una chica recién llegada que se encuentra ante la necesidad de llevar transgresión a un lugar que deshumaniza a sus pupilas.

Basada en la obra de la escritora Margaret Atwood, Los testamentos: de las hijas de Gilead expande el universo de la serie madre y profundiza en otras capas de esa realidad.

Los testamentos: de las hijas de Gilead estrena el 8 de abril en Disney+.

Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta (miniserie)

Estamos ante un reencuentro que seguramente le llevará total felicidad a los televidentes que, allá por el comienzo de los 2000, vieron la serie original. Porque Malcolm in the Middle está de regreso, a 20 años de su episodio final.

La familia disfuncional, que en su momento era comparada con Los Simpson, regresa con una temporada que propone descubrir qué fue de la vida del clan Wilkerson. Aquí la acción comienza cuando Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston), que cumplen 40 años de casados, deciden celebrarlo con una reunión para la que llaman a todos sus hijos, quienes desde hace tiempo están lejos del hogar. Y con esa excusa, los Wilkerson vuelven a reunirse, para desatar el caos habitual.

Por lejos, Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta es una de las series obligatorias del mes, y la excusa para apreciar nuevamente a Bryan Cranston haciendo comedia, el género que sin lugar a dudas mejor le sienta.

Malcom In The Middle: la vida sigue siendo injusta está disponible a partir del 10 de abril en Disney+.

Euphoria (tercera temporada)

Una de las series más importantes de HBO (y de nuestra contemporaneidad) regresa luego de un extensísimo paréntesis y varios años de incertidumbre acerca de su continuidad. La ficción que refleja de modo desangelado y salvaje a un grupo de jóvenes pertenecientes a la generación Z continúa su camino, pero ahora haciendo pie en la temprana adultez de sus protagonistas y en qué fue de sus vidas una vez culminada la etapa escolar.

De esa forma, Rue (Zendaya) se encuentra en la frontera con México a merced de unos narcotraficantes, mientras que Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney) proyectan una caótica vida matrimonial. A lo largo de ocho episodios, esta nueva temporada de Euphoria (¿quizá la última?) se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes no solo del mes, sino también del año.

Desde el 12 de abril, todos los domingos un nuevo episodio de Euphoria por HBO Max.

Margo tiene problemas de dinero (primera temporada)

La actriz Elle Fanning se pone en la piel de una joven llamada Margo, cuyo principal problema, desde luego, es el que da título a esta ficción. Luego de tener un bebé, y sin contar con el aporte económico del padre de la criatura, Margo descubre que día a día las facturas y obligaciones económicas se acumulan, frente a una muy precaria realidad financiera. Por ese motivo, ella decide comenzar a publicar contenido en sitios para adultos, con el fin de generar algunas humildes ganancias.

Claro que como es de esperar, la nueva vida de Margo le significará numerosos conflictos con su madre, una excamarera de un bar, y con su padre, una antigua estrella de lucha libre caída en desgracia. Lejos de un tono solemne, Margo tiene problemas de dinero apuesta por una dinámica que hace del humor negro y la incomodidad sus principales ingredientes. Junto a Fanning, el elenco lo completan Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Marcia Gay Harden y Greg Kinnear.

Margo tiene problemas de dinero estará disponible a partir del 15 de abril en Apple TV+.

Half Man (miniserie)

Richard Gadd se convirtió en una poderosa firma televisiva gracias a Bebé Reno, la serie que protagonizó y escribió a comienzos del 2024. A partir de ese éxito, todas las miradas estuvieran posadas sobre su próximo paso, que finalmente llega durante este mes de abril.

Un poco como Bebé Reno, Half Man también gira alrededor de la naturaleza destructiva de una relación entre dos personas, y su consecuente espiral en descenso. Esta vez, el eje es el vínculo entre dos hermanos muy distintos y cómo uno de ellos detona en el otro un verdadero caos. Ese es el caso de Ruben (Gadd), un hombre de carácter impredecible, que luego de años de estar distanciado reaparece en la vida de su hermano durante el día de su boda. A partir de ese instante, la vuelta de Ruben gatillará viejas enemistades e históricos rencores que invitarán a recorrer el violento pasado entre ambos. Bajo esa premisa, Half Man se revela como una historia familiar rabiosa, de tensiones in crescendo y de pases de factura violentos.

Half Man estará disponible a partir del 24 de abril en HBO Max.

La casa de los espíritus (miniserie)

El clásico relato de Isabel Allende publicado en 1982, y considerado uno de los mayores best seller de la literatura latinoamericana, llega una vez más a la pantalla a través de una nueva adaptación.

Integrada por ocho capítulos, esta ficción chilena cuenta la historia de la familia Trueba, haciendo especial hincapié en Esteban Trueba (Alfonso Herrera), y la relación que lo une con Clara del Valle (Nicole Wallace / Dolores Fonzi), una mujer que marcará un quiebre en la vida de ese hombre.

A lo largo de una épica familiar que comienza a inicios del siglo XX y se extiende hasta los años setenta, La casa de los espíritus se revela como una de las mayores apuestas de Amazon Prime Video para el mercado mundial. La búsqueda por mantener un tono fiel al relato original, incluso llevó a esta producción a contar con la propia Isabel Allende, como una de las responsables de esta miniserie.

La casa de los espíritus estrena el 28 de abril en Amazon Prime Video.

De yapa: Marty Supreme (película)

Aunque ya pasó por los cines y no es en absoluto una novedad, la llegada al streaming de la gran película de Josh Safdie sobre la anárquica vida del pimponista Marty (interpretado por Timothée Chalamet, víctima de robo de un Oscar en la pasada ceremonia), es otro de los títulos imperdibles de abril.