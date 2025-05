Familias mafiosas: seis series sobre lazos de sangre, lealtades, traiciones y venganzas

“Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz lo es a su manera”. La frase con la que León Tolstói comienza su novela Anna Karenina, repetida hasta el hartazgo pero no por eso menos pertinente, bien podría aplicarse a las familias mafiosas de las series.

Los Soprano y los Shelby son familias poderosas del crimen organizado en sus propios territorios, pero las dificultades que cada una enfrenta, en la Nueva Jersey del cambio de siglo y la Birmingham de la década del 1920, son particulares.

El ojo atento de la ley, que los sigue de cerca en un constante juego del gato y el ratón; las disputas de poder internas; los peligros de la traición; estos inconvenientes afectan a todas las familias de la mafia retratadas en distintas series. Pero la forma en las que lidian con ellos y cómo los afecta, son tan diversas como las características personales de sus integrantes.

Los Soprano

Claro que cuando se habla de familia en la mafia, se trata tanto de los lazos de sangre, como los de lealtad . La felicidad y la desdicha se comparte en esas familias extendidas; los conflictos entre sus miembros cobran distintos tipos de cariz, según la historia personal entre ellos, ya sean hermanos de sangre o su relación esté forjada por los crímenes cometidos juntos.

En Tierra de Mafia, la nueva serie de Paramount +, las pujas de poder y los problemas cotidianos de llevar adelante una organización criminal en Londres, en la actualidad, enfrentan a los integrantes de la familia Harrigan entre ellos y con sus rivales, los Stevenson.

Pierce Brosnan interpreta en la serie, producida por Guy Ritchie, al despiadado patriarca del clan mafioso, siempre aconsejado por su no menos brutal e inteligente esposa, encarnada por Helen Mirren. Mientras que el fixer interpretado por Tom Hardy, se ocupa de solucionar problemas entre los hijos y nietos de la familia, al mismo tiempo que se ocupa del trabajo sucio necesario para asegurarse de que los Harrigan no pierdan, y hasta aumenten, su poder.

Más allá de la violencia extrema y los conflictos que una familia promedio, probablemente, nunca deba enfrentar, los retratos de estos personajes cuyas vidas personales están imbricadas con el crimen, suelen ofrecer un entretenimiento en el que se combinan la curiosidad por estas experiencias singulares y la posibilidad de encontrar ciertos rasgos universales , en estas historias fuera de lo común. La pelea por el control remoto o quién gana en elegir la comida de la noche, no tendrán el mismo peso dramático que la decisión de eliminar para siempre a un rival en un negocio de contrabando, pero hay mucho en el comportamiento humano que se repite, aun en circunstancias tan distintas. Las familias, mafiosas o no, también pueden parecerse en algún punto.

En sus diferencias y similitudes, las series de familias criminales retratan a estos personajes cada una a su manera, pero comparten la capacidad de sorprender y divertir con su exploración de las relaciones humanas a la luz de situaciones extremas. Aquí repasamos algunos ejemplos notables (y una con una vuelta de tuerca):

A veces lo obvio, es simplemente innegable. No se puede hablar de familias mafiosas sin mencionar a la que cambió la forma de presentarlas en la pantalla y, en el camino, transformó el universo de las series de televisión .

Al comienzo de la serie creada por David Chase, Tony Soprano (James Gandolfini), jefe de una familia de la mafia italiana de Nueva Jersey, se encuentra en una crisis personal, que lo lleva a hacer algo impensable para alguien en su línea de trabajo: empezar terapia. Las sesiones con la doctora Melfi (Lorraine Bracco) puntúan, en aquellos primeros episodios, el relato de los conflictos que Tony enfrenta dentro de su organización criminal y de su familia inmediata, formada por su esposa Carmela (Edie Falco) y sus hijos, Meadow (Jamie-Lynn Sigler) y A.J. (Robert Iler).

El tono que va de la comedia a drama, sin aviso, es solo una de las marcas del nivel de excelencia de los guiones escritos por el equipo de Chase (del que surgieron varios creadores fundamentales de esta nueva era de oro de las series). Esa escritura específica se plasmó en una puesta en escena sofisticada, a la que la TV no tenía acostumbrado a su público, y cobró vida con un dream team de actores que interpretaron a los excéntricos personajes que pueblan el universo de los Soprano, desde la madre de Tony, el tío Junior, el primo Christopher y su novia Adriana, y muchísimos más, quienes durante las seis temporadas demostraron que había mucho para contar sobre la mafia, más allá de los estereotipos.

Las cinco temporadas de Los Soprano se encuentra disponible en Max.

Peaky Blinders

Cuando una serie tiene influencia sobre la cultura popular, es fácil perder de vista las cualidades que tiene en sí misma por fuera de su impacto en el mundo real. Detrás del corte de pelo de sus personajes, copiado hasta el hartazgo en las barberías, y otras tendencias estéticas que la asemejan a una Sex and the City para hombres del siglo XXI, Peaky Blinders es, antes que nada, una potente historia sobre una familia y su organización criminal .

Cillian Murphy, un reconocido actor de teatro y cine (es uno de los preferidos de Christopher Nolan), extendió su fama en todo el mundo gracias al éxito de la serie. El actor irlandés interpreta a Tommy Shelby, un joven que pretende ampliar el poder de su banda criminal, los Peaky Blinders, cuyo negocio principal son las apuestas a carreras de caballos, que se encargan de arreglar a su favor . Un hecho fortuito, relacionado al robo de un cargamento de armas, pone a la familia Shelby en la mira del jefe inspector Chester Campbell, encarnado por el gran Sam Neill, un detective decidido a terminar con los negocios ilegales de la banda.

Desde ese punto de partida, con una impecable recreación de época y un elenco que es como un “quien es quien” de grandes actores y actrices británicos e irlandeses, la serie creada por Steven Knight (cuyo currículum incluye el guion de Promesas del Este y también la co-creación del programa de concursos ¿Quién quiere ser millonario?), explora el crecimiento de los Peaky Blinders como organización delictiva y los rivales de ambos lados de la ley, que enfrentan Tommy, la familia Shelby y sus secuaces.

Las seis temporadas de Peaky Blinders se encuentran disponibles en Netflix.

Sons of Anarchy

La hermandad entre motoqueros está en el centro de la serie creada por Kurt Sutter (guionista y productor de The Shield). Los hombres del Sons of Anarchy Motorcycle Club, Redwood Original están unidos por la devoción a sus Harley-Davidson y a su negocio de tráfico de armas, dentro de los Estados Unidos. Jax Teller (Charlie Hunnam) es uno de los jefes de la organización, fundada a fines de los 60, en el pueblo de Charming, California, por su padre, quien lo guía a través de un manifiesto que dejó antes de morir.

El trabajo no es sencillo: involucra lidiar con sus enemigos, que son muchos, entre ellos las autoridades y el club de motoqueros rival, los Mayans (que tienen su propio spin-off, Mayans M.C.). Pero algunos de los problemas más graves de Jax están mucho más cerca, en su familia inmediata. Las desavenencias con Clay Morrow (Ron Perlman), quien tomó las riendas de los Sons of Anarchy y se casó con la madre de Jax (interpretada con ferocidad por Katey Sagal), luego de la muerte de su padre, tiene giros de drama shakespeariano . No menos dramáticos son los conflictos del protagonista con su novia adicta a las metanfetaminas y su mejor amigo exconvicto.

La inspiración de la serie en los Hell’s Angels, la temida banda motoquera norteamericana, le da un marco único a esta historia de crimen y familia. La violencia brutal en la que están envueltos y algunos de los problemas que enfrentan los personajes pueden ser similares a los de otras familias mafiosas de las series, pero con sus corceles de acero y ropa de cuero, Sons of Anarchy se destaca entre sus pares.

Las siete temporadas de Sons of Anarchy están disponibles en disponible en Disney+.

Animal Kingdom

Sin llegar al nivel de sofisticación de los otros títulos de la lista, la serie basada en la película homónima australiana, escrita y dirigida por David Michôd, despierta la curiosidad del espectador con una apuesta por lo violento y retorcido . Lo hace ya desde la primera escena, con el adolescente Joshua Cody, conocido como “J”, sentado en un sillón junto a su madre inconsciente, mientras los paramédicos le anuncian que la mujer ha muerto de sobredosis. Como es lógico, “J” llama a su abuela para contarle la noticia, aunque no se ven, ni hablan, desde hace años. Cuando lo va a buscar para llevarlo a vivir con ella, queda claro que Janine Cody (Ellen Barkin), con su escote profundo y jeans ajustados, no es la típica abuela.

“Smurf” como la llaman sus hijos, no solo es la matriarca de los Cody, sino también la jefa de la banda criminal conformada por su familia. Pronto “J” se da cuenta de que hay mucho más detrás de los gastos excesivos y actitud patotera de sus tíos. Pertenecer a la familia implica delinquir con ellos .

La enfermiza dinámica familiar, teñida por las luchas de poder entre los Cody, está llevada aquí a altos niveles de incomodidad. A pesar de no destacarse demasiado en términos estéticos, la intriga por cómo lidiará “J” con el descubrimiento sobre su familia hace girar las ruedas de esta serie, que se va poniendo cada vez más violenta y enrarecida.

Las seis temporadas de Animal Kingdom están disponibles en Prime Video.

El Pingüino

Aunque El Pingüino es un acercamiento a una historia de mafiosos desde el cómic, alejada de la aspiración a realismo de otras series de esta lista, los conflictos familiares también se mezclan con la actividad criminal en esta historia.

Centrada en el clásico villano de Batman, la miniserie funciona como spin-off de la película de 2022, dirigida por Matt Reeves, en la que Robert Pattinson interpretó al superhéroe enmascarado. Colin Farrell, con toneladas de maquillaje y prótesis encima, interpretó en ese film a Oswald “Oz” Cobb, alias el Pingüino, lugarteniente del capo mafia Carmine Falcone.

El actor irlandés volvió a ponerse en la piel de este personaje para protagonizar El Pingüino, que narra el ascenso de Oz en el crimen organizado de Ciudad Gótica, tras la muerte de su jefe. Sus ambiciones de poder enfrentan al inescrupuloso Pingüino con la hija de Carmine, Sofia Falcone, interpretada por la expresiva Cristin Milioti, que no se queda atrás en su capacidad de violencia.

En esa lucha por liderar el submundo del crimen, se cruzan la oscura historia familiar de Oz, su relación con su madre y con Victor, un chico que es tanto víctima como ayudante del mafioso .

La estética de la serie combina ciertos aspectos del cómic con el legado de las representaciones de la mafia en la pantalla, un combo que se traduce como un tratamiento único, para un tipo de historia conocida por el público.

El Pingüino está disponible en Max.

The Offer

Esta miniserie no es sobre la mafia, ni tiene a una familia como protagonista. Al menos, no exactamente. The Offer es una especie de detrás de escena ficcionalizado del más famoso retrato de una familia mafiosa en la pantalla: El padrino . Por eso y porque es muy entretenida, más allá de algunos detalles que tal vez no sean tan verídicos, se merece un lugar entre estas recomendaciones.

De todas maneras, la narración de la colorida historia sobre cómo se hizo la clásica película de Francis Ford Coppola, interpretado en la ficción por Dan Fogler, tiene suficiente presencia de la mafia, y no solo en la ficción dentro de la ficción. La relación que el productor Albert S. Rudy (Miles Teller) entabla con el capo Joe Colombo (Giovanni Ribisi) es central en la trama de la producción del film, ya que la mafia no veía con buenos ojos la adaptación cinematográfica de la novela de Mario Puzo.

Y, también, en cierta forma, The Offer es la historia de una familia, la de quienes hicieron el film. Aunque no los unan los lazos de sangre, ni un objetivo criminal, sus integrantes se toman su misión cinematográfica tan en serio como un crimen.

The Offer está disponible en Paramount+.