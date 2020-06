Famosos que abandonaron sus series en medio de un escándalo

Michael Weatherly y Cote de Pablo, en una escena de NCSI. El actor abandonó la serie, luego de ser arrestado en estado de ebriedad

No todos los rodajes son amor y paz . Aunque no es lo más habitual, los sets de filmación a veces se convierten en el centro de grandes peleas y si bien la mayoría de las veces no pasa de la anécdota, en otras ocasiones pueden derivar en renuncias o despidos . Son casos atípicos pero suceden y en los últimos años hubo varios ejemplos. Acá hacemos un repaso de los casos más sonados de protagonistas que abandonaron sus series atravesados por un escándalo.

Michael Weatherly, una renuncia repentina

En la televisión de los últimos años, NCIS es de las series más populares y longevas de la pantalla chica. La ficción centrada en un grupo dedicado a la investigación criminal atrapó al público desde su debut en 2003. Los fans siguen religiosamente, semana a semana, los casos de estos agentes de élite entre quienes se encontraba Anthony DiNozzo, interpretado por Michael Weatherly. Pero de manera intempestiva, el actor anunció que luego de trece años en NCIS, daba un paso al costado , cansado de componer al mismo personaje durante 306 episodios. "La clave para mí tenía que ver con darle tiempo a los guionistas. Yo amo a Tony DiNozzo pero más importante aún, es que amo NCIS , soy un gran fan del programa. Y creo que mi partida ante todo tiene que ser funcional a la historia", dijo en una entrevista sobre su partida. A pesar de sus palabras, pronto aparecieron rumores sobre cuál podía haber sido la verdadera razón de su desvinculación.

Antes de su salida del programa, Weatherly fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. El actor fue puesto bajo probation durante tres meses, tiempo en el que debió asistir a una serie de charlas sobre los peligros de manejar ebrio. Si bien desde la producción confirmaron que la decisión había sido tomada por el intérprete mucho tiempo atrás, llamó especialmente la atención que a los tres días de su arresto, CBS anunciara que el actor se retiraba. Esa situación dio pie a rumores que aseguraban que desde el canal le habían pedido su renuncia. Sin embargo, y lejos de desaparecer, Weatherly tuvo revancha cuando poco tiempo después fue elegido para el rol central en Bull, una popular ficción cuya quita temporada llegará este año.

Patrick Dempsey, ¿asesinado por Shonda Rhimes?

Al igual que NCIS, Grey´s Anatomy también es de los títulos más longevos en la televisión actual. Con su temporada número 17 a poco tiempo de empezar, el melodrama médico cuenta con una sólida base de fans que no encontraron consuelo cuando Patrick Dempsey anunció que dejaba la serie. La noticia causó una gran sorpresa y planteó la incógnita sobre cómo seguiría la historia sin uno de sus protagonistas. Pero el verdadero drama fue el de las razones que se escondieron detrás de su partida.

A pesar de dedicarles muchas frases elogiosas a sus compañeros y a la serie [" Grey´s Anatomy me dio la posibilidad de hacer absolutamente todo", dijo en una oportunidad], por debajo de la mesa se tejió una versión que aseguraba que Dempsey tenía una muy mala relación con Shonda Rhimes, creadora de la historia. Un miembro anónimo de la producción le contó a la publicación Page Six que Dempsey "tenía actitudes de diva y se la pasaba chocando contra Shonda". Y aunque ese testimonio no parecía tener demasiada consistencia cuando la guionista confesó en una nota en The Nightly Show with Larry Wilmore que decidió matar a un personaje solo porque no se aguantaba más al actor que lo interpretaba, esa versión ganó mucho más peso. La fama de Dempsey como un integrante poco querido por el elenco, poco tiempo después tuvo un último episodio cuando Ellen Pompeo, protagonista de la serie, contó que luego de su partida jamás volvió a tener ningún contacto con él.

Roseanne Barr y un tuit que indignó

El caso de Roseanne Barr fue tan grosero que la serie no solo tuvo que prescindir de ella, sino que incluso debió terminar. Durante fines de los ochenta, la comediante protagonizó una de las sitcoms más importantes de la época. Casi treinta años después y en plena efervescencia por los reboot, la cadena de televisión ABC le propuso realizar una nueva temporada. De esta manera, en 2018 volvió a la pantalla la mítica sitcom llamada Roseanne, y junto a la protagonista estaban también John Goodman, Laurie Metcalf y el resto del elenco. Lamentablemente, el esperado regreso tuvo un abrupto final.

En medio de una acalorada discusión política que sucedía en Twitter, Roseanne publicó un mensaje racista contra Valerie Jarrett, una política afroamericana que formaba parte del staff de Barack Obama. Como era de esperar, el rechazo fue inmediato y si bien la actriz borró el tuit eso no impidió que el caso llegara a oídos de las máximas autoridades de la cadena de televisión. Rápidamente se supo que la comediante iba a ser desvinculada y luego de un debate en el que analizaron si Roseanne podía seguir adelante sin su protagonista, la decisión fue tajante: "El mensaje de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e inconsistente con nuestros valores. Hemos decidido cancelar su serie".

El epílogo de la historia incluyó a Donald Trump, quien no duda en sumarse en cuanta discusión circule por Twitter. El actual presidente de los Estados Unidos quiso participar del debate y escribió: "Bob Iger, presidente de ABC se comunicó con Valerie Jarrett para hacerle saber que su canal no tolerará comentarios como los realizados por Roseanne Barr. Qué cosa, él nunca llamó al Presidente Donald J. Trump para disculparse por los horribles comentarios que hacen sobre mí en el mismo canal. ¿Será que no recibí la llamada?".

Kevin Spacey, símbolo del fin de una era

Hace no muchos años, las estrellas de cine miraban a la pantalla chica de manera despectiva, algo que cambió cuando Kevin Spacey protagonizó House of Cards, la primera ficción de alto calibre producida por Netflix . Luego de cinco temporadas interpretando a Frank Underwood con éxito y reconocimientos varios, todo cambió en octubre de 2017: un joven actor acusó a Spacey de haber intentado abusar de él en 1985, cuando tenía 14 años.

Esa denuncia desató una ola de acusaciones contra el actor, mientras fuentes anónimas aseguraban que en el set de House of Cards, Spacey solía propasarse con muchos de los hombres que formaban parte del equipo. Expuesto y condenado por la opinión pública, la producción de la serie no dudó en despedir a la estrella del show , dejando a la historia huérfana de su principal figura. Con varios episodios de la sexta temporada filmados, los guionistas tuvieron que volver a foja cero y comenzar de nuevo la trama con la repentina muerte de Underwood. Pero a pesar del gran trabajo de Robin Wright como la nueva protagonista, House of Cards no pudo mantener el interés de los espectadores y la que fue una de las grandes joyas de la corona de Netflix, hoy es una de sus mayores vergüenzas.

Criminal Minds: irse literalmente a las patadas

Cuando un actor se somete a una terapia de control de su ira, quizá la mejor idea sea evitar discusiones con él. Y eso fue lo que aprendió por las malas un guionista de Criminal Minds, cuando recibió un ataque por parte de Thomas Gibson, una de las estrellas del programa. Él era conocido por su mal temperamento y su permanencia en esa ficción tuvo un final poco feliz cuando durante una filmación tuvo una acalorada discusión con uno de los escritores del equipo . La situación llegó a un punto de no retorno cuando Gibson le revoleó una patada al guionista , un episodio que culminó con su despido.

Cuando esa información trascendió, tanto la estrella como los productores de Criminal Minds publicaron un comunicado dando cuenta de la desvinculación del actor luego de trabajar allí durante más de diez temporadas. En su texto, Gibson escribió: "Amó a Criminal Minds y le puse mi alma y corazón durante doce años. Me hubiera gustado llegar hasta su final, pero eso ahora ya no será posible". Desde el canal CBS, el comunicado fue más escueto: "Thomas Gibson fue desvinculado de Criminal Minds . Los detalles creativos sobre cómo será la salida de su personaje se revelarán a través de la serie más adelante".

De yapa: Shannen Doherty, el huracán de Beverly Hills

Durante los años 90, el verdadero terror de los sets era Shannen Doherty. La actriz que a los 19 años ganó una popularidad impensada gracias a su personaje en Beverly Hills 90210 se reveló con el paso del tiempo como una estrella que chocaba irremediablemente con todos sus compañeros de elenco. Luego de cuatro temporadas fue expulsada de esa serie, que luego de su partida, sufrió un notable descenso de rating. Poco tiempo después, en 1998, se convirtió en la protagonista de Charmed y una vez más la misma historia, peleas en el rodaje y una inevitable expulsión luego de tres temporadas.