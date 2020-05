Meredith Grey, la doctora personificada por Ellen Pompeo que pasó por todo a lo largo de 16 temporadas Crédito: Twitter

Grey's Anatomy lleva más de quince años en la pantalla y aún logra mantener en vilo a sus miles de fanáticos en cada capítulo. A lo largo de sus 16 temporadas, las 15 primeras en Netflix , queda garantizada una alta dosis de tragedias inesperadas. La ficción en la que Ellen Pompeo se pone en la piel de la doctora Meredith Grey logró diferenciarse de otros dramas médicos y cuenta con una innumerable lista de tragedias que sorprendieron a los espectadores.

En tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus muchos de los admiradores de la serie están aprovechando para volver a ver todas las temporadas por segunda vez y expresan en las redes sociales su nostalgia por lo que ocurría en los viejos capítulos. A partir de este momento la alerta spoiler queda avisada, y comienza un repaso por alguno de los hechos más dramáticos ocurridos en la serie escrita por Shonda Rhimes , una de las showrunners más prolíficas y exitosas de la TV actual.

George O'Malley, el primer gran shock

La muerte de George O' Malley , el personaje encarnado por el actor T. R. Knight , sin dudas fue el primer gran golpe anímico para los fanáticos. Falleció trágicamente durante la sexta temporada y en realidad era sólo el comienzo de la ola de desgracias que caerían sobre el Grey Sloan Memorial Hospital.

Recordemos que el capítulo donde O'Malley muere estuvo cargado de dramatismo: ingresó al hospital como un paciente muy malherido y prácticamente desfigurado que había sido atropellado por un autobús, y se desconocía su identidad.

Recién sobre el final del episodio ocurre la gran revelación: el hombre le escribe a Meredith en la mano "007", el apodo por el que todos lo conocían y en ese instante la protagonista se da cuenta de quién es. Como si todo esto fuera poco, al mismo tiempo Izzie Stevens ( Katherine Heigl ) está luchando contra el cáncer y su vida pende de un hilo.

Detrás de este primer giro argumental existen conflictos de la vida real: Knight dejó en claro en distintas entrevistas que no se fue de la serie en los mejores términos. El actor contó que tuvo muchas discusiones con la autora de la tira debido al escaso protagonismo que tenía su personaje y además aseguró que fue víctima de comentarios homofóbicos durante las grabaciones pocos días después de hablar por primera vez públicamente de su orientación sexual.

El accidente de avión que se cobró el fin de un amor

Otro traumático suceso fue el fatídico vuelo que se cobró la vida de Lexie Grey ( Chyler Leigh ), la hermana de la protagonista, durante el final de la octava temporada, no sólo porque Meredith nunca pudo despedirse de ella en vida, sino también porque la trama se desvió hacia una de las parejas más emblemáticas de la serie.

Recordemos que Lexie quedó atrapada debajo del avión y sufrió heridas muy graves. Sin embargo, logró hacer ruido con el único brazo que todavía podía mover y consiguió que sus compañeros la encuentren, pero para ese entonces ella ya estaba en su lecho de muerte.

La doctora Cristina Yang ( Sandra Oh ) -quien también abandonaría la serie más adelante pero no por circunstancias trágicas- fue la primera en darse cuenta de que no habrá forma de salvarla, mientras que el gran amor de Lexie, Mark Sloan ( Eric Dane ), la acompañó en sus últimos minutos de vida y le confesó que siempre sería la mujer de su vida.

La muerte de Lexie Grey, la hermana de Meredith, y su despedida con Mark Sloan le rompió el corazón a los fanáticos Crédito: Twitter

Como si le faltaran condimentos dramáticos al final de la octava entrega, otro de los personajes, Arizona Robbins ( Jessica Capshaw ), también quedó gravemente herida y tuvieron que amputarle una pierna. En la siguiente temporada Mark muere por las secuelas del accidente de avión -después de 120 días en coma- y sus compañeros deciden que el hospital se llamará " Grey Sloan Memorial Hospita l" en su honor.

Derek Shepherd: el neurocirujano que no se pudo salvar dos veces

La muerte del doctor Derek Shepherd marcó un punto de quiebre en la serie. El personaje que se robó el corazón de la protagonista estuvo varias veces en peligro, pero hay dos ocasiones que quedarán para el recuerdo: el dramático tiroteo de la sexta temporada y su despedida de la serie en la onceava entrega.

Derek Shepherd, el neurocirujano que paradójicamente murió por una negligencia de sus colegas médicos Crédito: Twitter

Gary Clark , el marido de una paciente, estaba muy enojado con los médicos por la muerte de su esposa, y toma un arma con sed de venganza y entra al hospital a los tiros. Luego busca a Derek para matarlo. Tras varios momentos de tensión, consigue dispararle a Derek en el pecho, pero en esta ocasión sus compañeros logran salvarlo.

El doctor Derek continuó en la serie hasta la temporada 11, cuando llegó uno de los momentos más difíciles de ver para los fanáticos. Probablemente de los 363 capítulos que se han emitido, el episodio donde este personaje muere está en el podio de los momentos más tristes de toda la serie. Recordemos que el doctor llega a urgencias con muchas heridas producto de un accidente de tráfico -donde salvó tres vidas- y debido a una negligencia médica queda en estado de coma con muerte cerebral.

Como no podía ser de otra manera, la angustia va en aumento: Meredith, quien para este entonces ya era la esposa de Derek, tuvo que decidir si desconectar o no el respirador artificial que lo mantenía con vida, y tras una ardua lucha interna decidió dejar ir a su gran amor para siempre.

Meredith Grey tuvo que decidir si desconectar a su esposo o dejarlo vivir con coma cerebral Crédito: Archivo

En la vida real, Dempsey, el actor que personificó al emblemático neurocirujano durante diez años, decidió tomar otros rumbos y llegó a un acuerdo con la autora sobre cómo sería su partida. En aquel momento la vida personal del galán estaba en el ojo público porque su esposa, Jillian Fink, le había pedido el divorcio en medio de rumores de infidelidad. Un año más tarde decidieron intentar recomponer su relación y continúan juntos hasta la actualidad.

Otro sinfín de "casi tragedias"

En este drama médico la protagonista siempre está en el lugar equivocado justo en el momento ideal para que ocurra una fatalidad. A lo largo de todas las temporadas Meredith siempre debe volver a empezar después de cada trago amargo: sobrevivió a una bomba, un tiroteo, un choque, un accidente de avión, y casi muere ahogada .

Durante la tercera temporada la imagen de la doctora inconsciente bajo el agua es otro de los momentos bisagra de la trama. Luego de que un un ferry se hundiera en la costa de Seattle el equipo médico acude para ayudar a los heridos, pero termina siendo la mismísima Meredith quien casi pierde la vida.

El momento en que Derek rescata a Meredith justo antes de que muera ahogada

Los fanáticos de la serie recuerdan vívidamente cuando Derek le pregunta a una niña dónde está Meredith, y la pequeña le señala el agua. Por fin el suspenso termina y el eterno amor de la doctora se tira al agua y logra rescatarla. Después de sufrir una grave hipotermia y haber estado clínicamente muerta, la protagonista sobrevive.

La muerte temprana Denny

Otro triste recuerdo para los fanáticos es el fugaz amor de Izzie Stevens con el paciente Denny Duquette , que tuvo lugar durante la segunda temporada. En aquel entonces Izzie se enamoró perdidamente de Denny y tomó muchas decisiones dramáticas para poder llevar adelante su romance. Incluso llegaron a comprometerse, pero él murió por un coágulo en el corazón en el momento menos pensado. Sin embargo, le deja como herencia un cheque de 8.700.000 dólares, dinero que ella destinó para abrir una clínica pública en el mismo hospital con el nombre del paciente fallecido.

Izzy Stevens y Denny Duquette, un amor truncado por la tragedia Crédito: Captura de pantalla

La dudosa teoría del Alzheimer

Ante la gran cantidad de tragedias que ocurrieron en el programa comenzó a circular en el mundo virtual una insólita teoría : algunos piensan que la serie fue dando pistas que conducen a la idea de que Meredith padece Alzheimer y deforma la realidad.

Bajo la premisa de que todo lo que ocurrió en la ficción son meros recuerdos que la protagonista le cuenta a sus hijos con una visión distorsionada, esta teoría se centra en dos argumentos: la madre de Meredith murió en la tercera temporada producto de esa enfermedad y a su vez la doctora dio positivo en varios marcadores genéticos relacionados con el Alzheimer en la novena entrega.

Más allá de las conjeturas que puedan surgir, no quedan dudas de que el drama sobre médicos más longevo de la televisión hizo historia y cuenta con un abultado público integrado por fieles fanáticos que están atentos a cada detalle. En el mundo virtual abundan los memes y gifs basados en momentos épicos de Grey's Antomy , y cada seguidor de esta serie tiene su propio listado de los hechos memorables que lo convirtieron en uno más de los que espera ansioso una nueva temporada.