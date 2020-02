Charles Shaughnessy, Fran Drescher y Donald Trump en un episodio de La niñera, en 1996 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 15:34

Donald Trump apareció a lo largo de su carrera en muchas películas y series norteamericanas, como Mi pobre angelito 2 o Zoolander, pero poco se sabe del detrás de escena de esas participaciones. Sin embargo, Fran Drescher develó ahora una perlita que dejó la inclusión del actual presidente estadounidense en su recordada serie La Niñera.

"Nosotros teníamos un montón de personas haciendo de sí mismas para hacer parecer como si la serie estuviera pasando en una Nueva York de verdad", afirmó Drescher en una entrevista con Late Night with Seth Meyers. "Hay una historia interesante atrás de esa escena con Trump. Supuestamente yo tenía que presentárselo al personaje de Charles Shaughnessy y decir 'No se por qué hago esto si todos ustedes, millonarios, ya se conocen'. Peter Marc Jacobson (el showrunner) recibió de pronto una carta de la asistente del empresario que le decía: 'El señor Trump no es un millonario, él es un billonario. Por favor cambien el guion'. Cuando lo vimos nos pareció que decir eso iba a quedar demasiado obvio, así que le preguntamos si poner zillionarios estaba bien y nos dijeron que sí", afirmó la actriz.

Según comentó Drescher, Jacobson, su exesposo, todavía tiene la carta con el peculiar pedido de parte del actual presidente "enmarcada arriba de su escritorio.

Más allá de Trump, personalidades como Billy Ray Cyrus, Dan Aykroyd y Ray Charles también hicieron participaciones especiales en La Niñera, una sitcom que se volvió muy popular también fuera de los Estados Unidos." Un montón de personas en el mundo me pueden reconocer solo por mi voz", bromeó la actriz. "La serie fue muy vista en todas partes del mundo, incluso hicieron adaptaciones locales. En todos los lugares donde visitaba estaban todas las personas diciendo 'aprendí a hablar inglés gracias a vos', así que ahora tenés gente en Rusia, Argentina y Hong Kong que hablan como yo", concluyó jocosamente Drescher.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Matt Damon contó por qué Donald Trump aparece en tantas películas. Según contó el actor, el magnate ponía como condición tener un pequeño papel para que los directores pudieran grabar en sus propiedades. "Si querías filmar en uno de sus edificios, le tenías que escribir un papel. Gastás un poco de tiempo para conseguir el permiso, y luego podés cortar la escena. Al final, Trump fue cortado", contó Damon.