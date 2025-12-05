Los estados amenazados por Trump con los fondos federales de SNAP si no comparten datos de los beneficiarios

La administración de Donald Trump advirtió que restringirá los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a los estados que no compartan datos sobre los beneficiarios que reciben la ayuda. Previamente, 23 territorios de Estados Unidos presentaron una demanda por la petición.

Qué estados están en riesgo por los fondos de SNAP, según el gobierno de Trump

"Sin datos, no hay dinero: así de simple", expresó la secretaria del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, con respecto a los beneficios del programa SNAP a los estados que no otorguen información sobre las personas que los reciben. La funcionaria alegó la necesidad de los datos debido a un presunto “fraude e incesante abuso” de la iniciativa.

En una reunión de gabinete el martes 2 de diciembre, citada por Forbes, Rollins advirtió sobre la necesidad de una reforma urgente del programa de cupones de alimentos debido a un “fraude generalizado”. La funcionaria indicó de personas fallecidas o que reciben beneficios en hasta seis estados de forma simultánea.

La secretaria del USDA remarcó que 29 estados cooperaron en compartir los datos de los beneficiarios para su identificación, pero otros 21 territorios se negaron al pedido del gobierno de Trump.

De los estados que compartieron la información requerida por el Departamento, la mayoría consolidan administraciones republicanas, a excepción de Carolina del Norte, mientras que los territorios en riesgo conforman una gran parte de gobiernos demócratas. Entre ellos, se encuentran California, Nueva York, Arizona, Colorado e Illinois.

Los datos incluirían los nombres completos y el estatus migratorio de los beneficiarios.

La secretaria de Agricultura señaló las sanciones a los territorios que no acaten la directriz federal X/@SecRollins

"Si un estado no comparte datos sobre el uso delictivo de los beneficios SNAP, no recibirá ni un dólar de la financiación administrativa federal", puntualizó Rollins en su perfil de X. Y agregó: “Veamos cuáles defienden la rendición de cuentas y cuáles simplemente protegen sus esquemas de soborno”.

La fecha límite el pedido de Trump a los estados sobre los beneficiarios de SNAP

Según AP, la administración federal emitió un aviso a los estados a través de una carta para el cumplimiento de la petición sobre los cupones de alimentos y fijaron una fecha límite de respuesta para el 8 de diciembre de 2025.

“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos y, si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos", precisó el organismo gubernamental.

Ciertos estados podrían perder los fondos federales de SNAP Freepik

La reacción de los estados amenazados por Trump por la información sobre SNAP

La agencia citada señaló que 22 estados y el Distrito de Columbia interpusieron demandas sobre el pedido de la administración de Trump con respecto a la solicitud de datos de los beneficiarios del programa nutricional, que se puso sobre la mesa previamente en febrero pasado.

Los territorios demandantes alegaron que la verificación de elegibilidad de los beneficiarios de SNAP se realizó de forma oportuna y que los datos son “confidenciales”, por lo que no precisarían compartirlos con el gobierno federal.

En tanto, un juez federal con sede en San Francisco prohibió a la administración de forma temporal la recopilación de la información.