Game of Thrones: la insólita explicación de HBO al desliz del "vaso de café"

La cadena estadounidense HBO se burló de sí misma después de que los espectadores de Game of Thrones observaran un vaso de café de una conocida cadena en el episodio emitido el domingo por la noche.

"El latte que apareció en el episodio fue un error. Daenerys [Emilia Clarke] había ordenado un té de hierbas ", dijo la compañía en un comunicado de prensa difundido en la tarde del lunes.

El vaso, protagonista de chistes, memes y discusiones en Twitter

Durante aproximadamente dos segundos, en el cuarto episodio de la octava temporada de la popular serie, una taza de café apareció en una mesa frente a Daenerys Targaryen. Según el tamaño y la forma, muchos fanáticos asumieron que era un vaso de Starbucks, y el hashtag #Starkbucks se volvió trending topic en Twitter tras el episodio.

En un correo electrónico enviado a Variety, el director de arte de Game of Thrones Hauke Richter dijo que no es raro que los artículos terminen fuera de lugar en el set, pasen desapercibidos y aparezcan en los cortes finales de películas y programas de televisión. "Las cosas se pueden olvidar en el set", escribió. "El error de la taza de café ha sido ha generado tanta agitación porque hasta ahora no ha ocurrido en la serie'".