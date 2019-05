¿Por error o con intención? El vaso de café del que todos hablan y que se vio en el nuevo capítulo de Game of Thrones

Se sabía que los últimos seis episodios de Game of Thrones iban a causar revuelo entre los seguidores de la serie de HBO . Se sabía también que las teorías sobre cómo debe terminar la octava y última temporada iban a provocar intensos debates en las redes apenas se fueran emitiendo los capítulos. Lo que nadie imaginaba es que esas polémicas iba a tener que ver con algo que nada tiene que ver con quién se sentará en el Trono de Hierro.

Los espectadores con ojo de lince detectaron la taza de café que reposaba frente a Daenerys en la escena del festejo 00:19

Es que a pocas horas de emitirse el cuarto episodio, "The Last of the Starks", las redes sociales se llenaron de las imágenes compartidas por atentos espectadores que detectaron que en el minuto 15.39 del capítulo, en el momento en que Jon Snow festeja junto a Tormund y algunos de sus hombres y Daenerys mira el afable intercambio desde su lugar en la mesa, frente a ella reposa un vaso descartable de los que se suelen vender en las cadenas de cafeterías.

El traspié generó una catarata de bromas y memes que por un rato distrajeron a los espectadores de la emoción de un episodio que despidió a uno de los personajes más queridos de la historia de la manera más violenta y usual en Game of Thrones.

Con un presupuesto millonario y más de un año para grabar y editar la temporada final de la serie que cuenta con toda la tecnología para hacer creíble la aparición de dragones parece increíble que a los realizadores del programa más visto de la historia de HBO se les pasara semejante error. Aunque los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, tal vez estaban demasiado entretenidos mirándose en pantalla para notarlo. Sí, esos dos hombres barbudos que acompañan a Tormund y Jon mientras beben y celebran el triunfo frente al ejercito de la noche son nada más y nada menos que Benioff y Weiss. Ni siquiera ellos quisieron perderse de estar en la primera fila de la ficción más comentada de los últimos años.