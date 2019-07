Game of Thrones: revelan detalles de la precuela de la serie

George R.R. Martin adelantó algunos detalles de la precuela de Game of Thrones cuyo piloto ya se está grabando en Irlanda del Norte Fuente: AFP

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 16:51

Ni siquiera pasaron dos meses desde el final de Game of Thrones y, como se sospechaba, la conversación sobre la serie creada a partir de la saga literaria de George R.R. Martin está lejos de haberse agotado. Más allá de quienes aun protestan o tratan de darle sentido a los hechos retratados en el último episodio de la ficción de HBO , lo cierto es que muchos ya dieron vuelta esa página para concentrarse en lo que viene: la precuela cuyo capítulo piloto ya se está grabando en Irlanda del Norte, en los mismos estudios dónde se hizo la serie original.

Para esos ansiosos fanáticos, nada mejor que la palabra del propio Martin, productor ejecutivo del nuevo programa que, como y a se había revelado previamente transcurrirá aproximadamente 5 mil años antes de los hechos retratados en las ocho temporadas de la serie, un tiempo en el que Westeros era un lugar muy distinto del que conocimos.

En conversación con la revista Entertainment Weekly, el autor describió el complicado escenario político en el centro de la nueva trama que incluye un Westeros dividido en más de cien reinos. "Siempre hablamos de los siete reinos de Westeros, pero si vas para atrás en el tiempo había nueve y más atrás doce y si nos transportamos a la era en que transcurre el programa hay al menos cien reinos; insignificantes y mezquinos", explicó Martin además de confirmar que la nueva serie tendrá un elemento fundamental que la conecte con la original.

La familia Stark y sus lobos huargos estarán presentes así como una versión de los caminantes blancos que en las novelas el autor llama "los otros". Sobre si habrá o no dragones en los nuevos episodios, Martin no dio una respuesta definitiva aunque sí aseguró que además de los lobos gigantes el equipo de efectos especiales tendrá que diseñar los mamuts más creíbles que puedan.

Naomi Watts es una de las protagonistas de la nueva serie Fuente: AFP

Sin embargo, quienes no serán de la partida son los Lannister, porque la acción ocurre en un tiempo previo a la aparición de la poderosa familia. Pero aunque ellos no estén ahí su fortaleza, Castlery Rock, sí estará presente en la historia. "Es como el peñón de Gibraltar. Y es dónde viven los Casterly, por los que fue nombrado el lugar y era conocido en la narrativa desarrollada en Game of Thrones". Lo que no se sabe aun es si la nueva serie mostrará cómo fue que los dueños originales perdieron su territorio a manos de Lann El astuto, fundador de la casa Lannister.

Lo cierto es que más allá de las pistas que aportó Martin sobre lo que vendrá y la promesa que hizo de estar concentrado en la escritura de la postergada sexta entrega de su saga literaria, Los vientos del invierno, muchos de los detalles de la precuela aun están en etapa de definición. Incluido el título de la nueva serie. Aunque hace tiempo el autor sugirió que se llamaría The Long Night, propuesta que se complicó porque coincide con el título del tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones. "Escuché que alguien sugirió que podría llamarse The Longest Night, una variante que no me molesta, que estaría bastante bien, en realidad", concluyó Martin.