Eric Dane contó por qué no pudo asistir a los Emmy: “La ELA es una enfermedad terrible”

Eric Dane finalmente explicó a qué se debió su ausencia en la última ceremonia de entrega de los premios Emmy, en la que estaba previsto que subiera al escenario junto a Jesse Williams para rendir homenaje al 20º aniversario de Grey’s Anatomy, el programa que los lanzó al estrellato.

En una entrevista con The Washington Post publicada este jueves, Dane reveló: “La esclerosis lateral amiotrófica [ELA] es una enfermedad terrible... Así que estuve en el hospital durante la ceremonia de entrega de los Emmy, con puntos de sutura en la cabeza”.

“Perdí una oportunidad que esperaba con muchas ansias. Habría sido genial ver a Jesse y reencontrarme con algunos de mis compañeros, y poder presentarme frente a ellos... Habría sido un momento especial”, dijo Dane. Y explicó: “Así que estaba muy disgustado, pero no podía hacer nada al respecto”.

Según se había anunciado, Dane y Williams presentarían conjuntamente el Emmy al director de una serie dramática y celebrarían el drama médico de ABC, que hizo su debut en marzo de 2005. Dane se unió al elenco en la segunda temporada como el doctor Mark Sloan, mientras que Williams se incorporó al programa en la sexta temporada como el médico Jackson Avery.

Eric Dane interpretó al doctor Mark Sloan en Grey's Anatomy Captura de video/ ABC

En abril, el actor anunció que le habían diagnosticado ELA y tiempo después brindó una extensa entrevista en la que reveló que experimentó el primer síntoma hace aproximadamente un año y medio.

“Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia”, explicó el actor de 52 años a Diane Sawyer en Good Morning America. Y añadió: “Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”.

Estado de shock

El actor de relató que, en ese contexto, consultó a un especialista en manos y luego a otro, pero que, al ver que el cuadro no mejoraba, terminó acudiendo a dos neurólogos. Tras nueve meses de consultas médicas, finalmente recibió el diagnóstico, que lo dejó en estado de shock.

Desde entonces, el brazo derecho de Dane, que es diestro, empeoró. “Dejó de funcionar por completo. Y el izquierdo tampoco funciona bien... Se va”, indicó el actor. Y, además, aseguró en aquel momento que sentía que le quedaban “unos meses más” de uso de su mano izquierda. Dane reveló, también, que su “gran preocupación” es que sus piernas también pierdan su movilidad.

En abril, días después de haber revelado públicamente su diagnóstico, Dane fue fotografiado bajando con dificultad de un auto al llegar al set de Euphoria Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Hace unos meses, el exnadador de competición y estrella del waterpolo se encontraba en un viaje en alta mar con una de sus hijas. Cuando saltó al océano, se dio cuenta rápidamente de que no podía nadar ni generar suficiente energía para regresar al bote. Fue entonces cuando tuvo que aceptar: “Ya no estoy seguro en el agua”.

Mientras su hija lo arrastraba de vuelta al yate, Dane se echó a llorar. “Me sentí desconsolado”, se lamentó. Cuando se le preguntó cuánto lo “enoja” la enfermedad, no lo dudó: “Mucho”. “Estoy enojado porque me arrebataron a mi padre cuando era joven, y ahora hay muchas posibilidades de que me arrebaten a mis hijas mientras son muy pequeñas”, explicó, emocionado, refiriéndose a su padre, que se suicidó cuando él tenía apenas siete años. Dane está casado con la actriz Rebecca Gayheart y juntos le dieron la bienvenida a sus dos hijas, Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13.

Mientras continúa “luchando” contra la enfermedad, que en gran medida está “fuera de [su] control”, Dane sigue teniendo planes para su futuro: “Quiero pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco, si puedo”, indicó.

Eric Dane junto a la madre de sus hijos, la actriz Rebecca Gayheart

El inesperado anuncio de Dane se produjo a solo semanas de que se revelara que él y su esposa, de 53 años, habían decidido darse una nueva oportunidad. La pareja, que se casó en 2004, decidió cancelar el proceso de divorcio después de que Gayheart presentara una solicitud para que se desestimara la petición, informó Page Six en su momento.

La actriz de Beverly Hills 90210 solicitó el divorcio de Dane en febrero de 2018 debido a diferencias irreconciliables y solicitó la custodia compartida de sus hijas. A pesar de haberse separado previamente, Dane y la estrella de Había una vez en Hollywood mantuvieron una relación amistosa, basada en la crianza conjunta.