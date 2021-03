Grey´s Anatomy: otra inesperada muerte de un personaje querido shockea a los fans

Uno de los personajes más queridos de Grey’s Anatomy se despidió inesperadamente de la trama, en un nuevo capítulo que se dio a conocer de la temporada número 17, de la exitosa ficción del universo de Shonda Rhimes. La decisión de los guionistas conmovió a los fans, que no esperaban ver partir otra vez a un personaje clave de esta serie. Si no quieren saber de quién se trata, por favor no sigan leyendo esta nota porque contiene spoilers.

En este nuevo episodio, el médico Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) es asesinado, tras enfrentarse a un traficante de personas dentro de una historia que se remonta a la temporada pasada. En la pelea, DeLuca termina siendo apuñalado y finalmente muere en la sala de operaciones. En la escena final se puede ver al personaje reencontrase con Meredith (Ellen Pompeo), en la “playa de ensoñación”, en donde ella se está viendo con figuras ya fallecidas. Así, se dio cierre a este personaje querido por los fans, tras siete temporadas en shondaland.

Se trata de la primera muerte de una figura clave del relato desde la impactante salida de Patrick Dempsey hace casi seis años. DeLuca se unió así a otras shockeantes partidas como fueron las de Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan), George (TR Knight), Derek (Dempsey), Mark (Eric Dane) y Lexie (Chyler Leigh), quienes se despidieron de la historia, tras fallecer.

Adiós a un héroe

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Giacomo Gianniotti contó cómo se sintió al enterarse de que su personaje en la serie sería asesinado. Según señaló, fue “la mejor historia” posible para el Dr. DeLuca. ”Krista Vernoff [showrunner] y Debbie Allen, nuestra productora ejecutiva, me llamaron a una oficina y me dijeron que si apostaba por seguir explorando la historia de la trata de personas, por el recibimiento que tuvo, y pensaron en esa alternativa de que DeLuca cayera como un héroe y realizara este acto realmente noble para detener a este perpetrador, aunque desafortunadamente le costaría la vida”, comentó el actor.

Tras estar presente en 7 temporadas, el protagonista consideró que esta era una “excelente” manera de despedirse. “También tuvimos la idea de convertirlo en un crossover [con la serie Station 19] para que pudiéramos contarlo en dos episodios y pasar tiempo con DeLuca. Soy un narrador y la mejor historia siempre gana y pensé que esta era la mejor opción”, consideró.

En la misma entrevista, la showrunner se refirió a los motivos por los que en una temporada que explora la realidad del Covid-19 se optó por la muerte de una figura principal sin que tuviera relación con la pandemia. El objetivo residía en mostrar la evolución de la historia personal del personaje. “DeLuca había pasado por una crisis de salud mental y la había superado. Quería mostrar que una persona puede pasar por ello, recuperarse y ser un miembro funcional del hospital. Su final fue tan impactante para mí como para la audiencia”, manifestó.

LA NACION