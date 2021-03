Grey’s Anatomy: otro personaje regresa de la muerte, mientras se negocia la continuidad de la serie en pantalla

La temporada 17 de Grey’s Anatomy contará con una nueva sorpresa para los fans de la serie. Nuevamente, regresará un personaje entrañable que se despidió de la ficción hace varios años: Lexie Grey (Chyler Leigh), la media hermana menor de Meredith (Ellen Pompeo).

Como sucedió a partir de noviembre pasado con la reaparición de Patrick Dempsey en el rol del difunto Derek Shepherd, seguida por la de T.R. Knight como George O’Malley, Leigh -quien interpretó a la joven doctora a partir de la tercera temporada y hasta la muerte del personaje por un accidente de avión en la octava-, retomará el papel de Lexie para reencontrarse en una playa onírica con su hermana, que continúa internada por un cuadro severo de Covid-19. El retorno de Lexie fue revelado ayer con el lanzamiento del adelanto del décimo episodio, que saldrá al aire en Estados Unidos el próximo jueves.

La playa es de alguna manera un espacio entre la vida y la muerte para Meredith, cuyo destino aún se desconoce, mientras permanece en coma. “Hemos diseñado cuidadosamente esa playa para que, cualquiera sea tu sistema de creencias, sea compatible con él”, dijo al respecto la productora ejecutiva Krista Vernoff en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter. “Para mí, es un lugar real que existe entre [la vida y la muerte], en que Meredith puede pasar el tiempo y las personas que ama que ya no viven pueden visitarla. Así empezó, pero no todo el mundo cree en una vida más allá de este cuerpo”, confesó.

Sin embargo, el “lugar” no es exclusivamente un punto de encuentro con los muertos. Los excolegas de Meredith Miranda Bailey (Chandra Wilson) y Richard Webber (James Pickens Jr.) también charlaron con ella a orillas del mar. Según Vernoff, “en cada oportunidad que alguien aparece en esa playa, también están en la habitación [hospitalaria] de Meredith y/o la información que necesita para imaginarlos allí está al alcance de su oído”.

Tanto Bailey como Webber visitaron a la protagonista durante su internación y las secuencias intercalaron la realidad con el sueño, en un intento de integrar a los televidentes más escépticos. “La idea es que si no creés en ese lugar mágico, puedas aún así imaginar que Meredith está creando un espacio en su propia imaginación basándose en la información que escucha en la habitación del hospital”, explicó Vernoff.

Futuro

Actualmente, los showrunners de la serie creada por Shonda Rhymes están negociando la extensión de la ficción -al menos- por una temporada más. Vernoff ya arregló los términos de su nuevo contrato, mientras que la actriz protagónica se encuentra en tratativas con Disney, la empresa madre de ABC. Según informaron diversas fuentes a The Hollywood Reporter, ambas partes estarían muy cerca de llegar a un acuerdo que le permitirá a Pompeo continuar siendo la actriz de dramas televisivos en horario prime time mejor paga: de acuerdo a la revista Forbes, había obtenido un caché de 550 mil dólares por episodio en su última extensión contractual.

LA NACION