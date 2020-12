Hugh Grant participará del nuevo proyecto del creador de Black Mirror

Hugh Grant será un repelente historiador en el falso documental de Netflix Crédito: GROSBY GROUP

Más de una vez desde marzo, a medida que la realidad de la pandemia empezaba a afectar la vida cotidiana en todo el mundo, los fanáticos de las series sentían que estaban dentro de un episodio de Black Mirror,la ficción creada por Charlie Brooker. Supuestamente distópica, la serie disponible en Netflix suele plantear diferentes escenarios de un futuro en que la humanidad se autodestruye con la "ayuda" de la tecnología. En muchos de esos episodios el aislamiento es cosa de todos los días y los encuentros sociales asumen nuevas formas virtuales y cada vez menos humanas.

Aunque está claro que divertirse con un episodio de Black Mirror no es lo mismo que vivirlo, lo cierto es que Brooker parece muy bien capacitado para escribir sobre la catástrofe que fue y todavía es 2020. Y eso es precisamente lo que está haciendo. Según reveló Hugh Grant hace unos días en una entrevista con la revista New York a propósito del final de The Undoing, el guionista está filmando un falso documental cómico sobre este año para Netflix.

Aunque no hay detalles ni confirmación oficial sobre el proyecto, Grant contó que él aparecerá en el especial como un repelente historiador con ridícula peluca incluida. Lo cierto es que Brooker tiene experiencia con el género. Entre 2006 y 2016 escribió especiales para la BBC en los que con un estilo de comedia muy negra revisaba los hechos más sobresalientes de esos años. Y de hecho, hace pocos meses hizo una versión de esos programas enfocado en la cobertura mediática y la reacción del público por la pandemia.

Ante la pregunta sobre posibles nuevos episodios de Black Mirror, la quinta temporada se estrenó en junio de 2019, el guionista había dicho hace unos meses que por el momento estaba trabajando en otras cosas más enfocadas al humor porque pensaba que el público no toleraría ahora esas historias sobre la completa destrucción de la sociedad que contaba en Black Mirror.

