Quién es Jimmy Kimmel, el conductor suspendido por sus dichos sobre Charlie Kirk que estaba en la mira de Donald Trump

Este miércoles por la noche se supo que el late night show de Jimmy Kimmel, uno de los presentadores más famosos de los Estados Unidos, "será suspendido indefinidamente”, según comunicó un portavoz de la cadena ABC, propiedad de Disney, sin brindar más detalles. La decisión, celebrada por el presidente Donald Trump en sus redes sociales, se tomó a raíz de las críticas que recibió el conductor por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y luego de las amenazas del ala republicana con “tomar medidas al respecto”.

¿Qué había dicho Kimmel? “El fin de semana tocamos fondo con la pandilla MAGA [en referencia al eslogan Make America Great Again] intentando desesperadamente caracterizar a este chico [Tyler Robinson] que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”, dijo durante su monólogo del día lunes.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Las consecuencias políticas no tardaron en llegar, especialmente porque Kimmel, además de su humor y su labor como presentador de los Oscar (en 2017, 2018, 2023 y 2024) y los Emmy (en 2012, 2016 y 2020), es reconocido como un gran detractor del actual mandatario de los Estados Unidos, y en más de una oportunidad aprovechó la plataforma de su programa para criticarlo.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, instó este miércoles a las emisoras locales a dejar de emitir Jimmy Kimmel Live! y sugirió que estas podrían ser multadas o perder sus licencias si existía un patrón de comentarios distorsionados. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar cómo cambiar la conducta y tomar medidas sobre Kimmel, francamente, o la FCC tendrá trabajo por delante”, advirtió. Luego, Nexstar Media Group anunció que dejaría de emitir el programa en sus 32 filiales de la ABC. “Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, declararon en un comunicado.

Las críticas de Jimmy Kimmel hacia Donald Trump escalaron con el correr de los años. El Presidente lo acusó en reiteradas oportunidades de ser precursor de fake news, se burló de sus números de audiencia y lo calificó de poco talentoso Canva

Donald Trump celebró la noticia en su red social Truth Social. “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, fue cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que [Stephen] Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy [Fallon] y Seth [Meyers], dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Háganlo, NBC! Presidente DJT", sentenció el presidente norteamericano, instando a la otra cadena televisiva a levantar del aire a los otros dos conductores opositores a su gestión.

Algo similar había dicho cuando CBS anunció el pasado julio que cancelará el late night de Stephen Colbert a partir de mayo de 2026: “Es muy bueno verlos irse y espero haber tenido un papel importante en ello. Creo que el siguiente es Jimmy Kimmel. ¡Es aún menos talentoso que Colbert!“.

La respuesta de Donald Trump luego de que se levantara del aire el programa de Jimmy Kimmel

Quién es Jimmy Kimmel

De ascendencia materna italiana y paterna alemana, Jimmy Kimmel nació en Brooklyn el 13 de noviembre de 1967 y es el mayor de tres hermanos: le siguen Jonathan y Jill. A sus 9 años, la familia se mudó a Las Vegas por el trabajo de su padre, que tenía un puesto en la empresa de tecnología IBM. La religión siempre estuvo muy presente en sus vidas e iban regularmente a la iglesia, donde el pequeño Jimmy participaba como monaguillo.

Los primeros pasos de Kimmel en la radio fueron en el colegio y luego en la Universidad Estatal de Arizona, donde además conoció a su primer gran amor, Gina Maddy, con quien se casó y tuvo dos hijos, Katie (nacida en 1991) y Kevin (de 1993).

Kimmel y Matt Damon, en la entrega de los Emmy de 2016 Kevin Winter - Getty Images North America

Esa pasión por la radio lo llevó por distintas emisoras de los Estados Unidos, en lugares como Phoenix, Tucson, Seattle y Tampa, hasta que en 1994 consiguió un trabajo en fijo en KROQ, una estación de música alternativa en Los Ángeles, donde se hizo conocido como “Jimmy el deportista”.

Los escasos ingresos y la necesidad de mantener a su familia lo llevaron a complementar su labor radial con la escritura de guiones para televisión, aunque estar frente a cámara no estaba en sus planes.

En 1997 dio el salto a la pantalla chica como copresentador de Win Ben Stein’s Money, en Comedy Central. Años más tarde, el productor de ese programa, Michael Davies, le pidió que enviara una audición en video a Lloyd Braun, el entonces presidente de ABC Entertainment, que tan solo una semana después le ofreció hacer Jimmy Kimmel Live! Su debut fue el 26 de enero de 2003.

De un drama personal a su disputa con Trump

Tras su divorcio, Jimmy Kimmel estuvo siete años en pareja con la comediante Sarah Silverman, y a fines de 2009 comenzó una relación con una de sus guionistas, Molly McNearney. Se casaron en 2013 y tuvieron dos hijos: Jane (2014) y Billy (2017), que nació con una cardiopatía congénita y debió ser operado dos veces en sus primeros ocho meses de vida.

Esa situación personal llevó al conductor a pronunciarse en contra de la propuesta de Trump, que recién asumía su primer mandato, y el Partido Republicano de reformar la Ley de Atención Médica Asequible, popularmente conocida como Obamacare, a la vez que pidió al Congreso que restituyera el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), con más de nueve millones de beneficiarios.

Jimmy Kimmel se emocionó al hablar sobre la enfermedad de su hijo

A ese reclamo por un sistema de salud más accesible que Kimmel hacía en su programa de humor se sumaron las críticas sobre las leyes de armas de Estados Unidos. “Están asesinando niños, haz algo, aún no has hecho nada al respecto”, señalaba el comediante.

Las chicanas y pases de facturas llegaron a los premios Oscar de ese año y escalaron con el correr del tiempo, especialmente cuando el 6 de noviembre pasado Trump ganó las elecciones para su segundo mandato. “Fue una noche terrible para las mujeres, para los niños, para los cientos de miles de inmigrantes trabajadores que hacen funcionar este país, para la atención médica, para nuestro clima, para la ciencia, para el periodismo, para la justicia y la libertad de expresión. Fue una noche terrible para los pobres, para la clase media, para las personas mayores que dependen de la Seguridad Social, para nuestros aliados en Ucrania, para la OTAN, para la verdad, la democracia y la decencia”, reflexionó entonces al aire de Jimmy Kimmel Live!.

Tras los pasos de Ellen DeGeneres

Así como Ellen DeGeneres se mudó al Reino Unido después de la reelección de Trump, Jimmy Kimmel tomó la decisión de tramitar la ciudadanía italiana en caso de que considere necesario irse del país.

“Lo que está pasando es tan malo como pensabas que iba a ser… pero es mucho peor. Es increíble. Creo que probablemente sea incluso peor de lo que él mismo querría que fuera”, aseguró en el podcast de su expareja Sarah Silverman.

Jimmy Kimmel junto a su actual esposa, Molly McNearney Evan Agostini - Invision

“Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela [materna] Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino”, había contado meses antes durante un evento por el Día de la República Italiana en Los Ángeles. “Los padres de mi abuelo vinieron a Nueva York desde Ischia después de que un terremoto devastara Casamicciola en 1883, matando a la mayor parte de la familia”, agregó sobre sus orígenes.