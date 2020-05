Juan José Campanella junto a la protagonista de La Ley El Orden:UVE, Mariska Hargitay Crédito: Universal TV

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 11:31

Juan José Campanella iba a regresar a la dirección de La ley y el orden UVE justo cuando se cumplían diez años desde la última vez que el realizador argentino había estado detrás de las cámaras de la popular serie. Esa que con 21 temporadas es la más longeva en su género. Pero la pandemia y los cambios que provocó en la industria de la TV dispusieron que el episodio del policial que se verá hoy, a las 19, por Universal TV sea también el final de su temporada .

De hecho, el retorno de Campanella a La Ley y el orden: UVE coincide también con el décimo aniversario del Oscar que ganó por El secreto de sus ojos. En 2010, cuatro días después de que se emitiera en los Estados Unidos el episodio "P.C.", dirigido por Campanella, el realizador subió al escenario del teatro Dolby (era el teatro Kodak en ese entonces), para llevarse la estatuilla a la mejor película extranjera.

Juan José Campanella dirige a Mariska Hargitay, en el final de temporada de La ley y el orden Crédito: Universal tv

Esta vez, Campanella viajó a principios de año a Nueva York para dirigir el capítulo "The Things We Have to Lose" que se suponía sería el vigésimo de una temporada de 24 episodios, el número habitual para la ficción de la televisión abierta en los Estados Unidos. Sin embargo, debido a que la producción tuvo que suspenderse por la pandemia, el episodio 20 cerrará la temporada.

Juan José Campanella al frente del último episodio La Ley El Orden:UVE Crédito: Universal TV

Así, hoy se verá como la teniente Olivia Benson (Mariska Hargitay) y su equipo encaran el juicio de uno de los criminales más influyente que apresaron: el magnate de los medios, Sir Tobias Moore interpretado por el actor británico Ian McShane. Uno de los villanos más carismáticos y más detestados por los fanáticos de la serie que vieron en Moore y sus abusos ciertos puntos de contacto con los casos de Harvey Weinstein y Roger Aisley de Fox News. El episodio en que finalmente lo llevarán ante un tribunal es uno de los más esperados del programa. Que para hacerle honor a la expectativa de sus seguidores para dirigirlo convocó a Campanella, el héroe que regresa diez años después y con un Oscar bajo el brazo.

Juan José Campanella, atento, en el set de filmación Crédito: Universal tv