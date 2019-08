Kaley Cuoco dijo que no habla con sus colegas de The Big Bang Theory

Kaley Cuoco reconoció que por ahora ella y sus excompañeros de serie están distanciados Crédito: GROSBY GROUP

Kaley Cuoco, quien fue la querida Penny en la serie más famosa de los últimos tiempos, The Big Bang Theory, afirmó que tras el fin de la tira ella y sus colegas se mantienen distanciados. "Realmente no he hablado con nadie. Esto es como una pausa de verano para nosotros, por lo que todos seguimos nuestra propia dirección. Creo que será más duro en septiembre, que es la época en la que volvíamos a grabar la serie", le dijo la actriz a People.

La versión de Cuoco se contradice con los dichos de Jim Parsons, el divertido Sheldon Cooper en la serie, quien hace poco aseguró que el elenco aún se mantiene en contacto gracias a un grupo de WhatsApp.

Nuevo proyecto

Más allá de esta contradicción, Kaley Cuoco habló cariñosamente de sus compañeros de The Big Bang Theory y dijo que seguramente a ellos "les encantará" su nuevo proyecto. Es que Cuoco es la responsable de darle la voz a la heroína Harley Quinn en una serie animada que ella misma produce para la plataforma de streaming de Warner.

"Ser Harley Quinn es liberador, pero a veces debo parar y me digo: ´Bueno, no hablés como ella hasta cuando vas a tomarte un café, tranquilizate´", dijo encantada con su nuevo personaje.

También participa en el proyecto la actriz Lake Bell, que interpreta a la mejor amiga de Quinn, Poison Ivy. "Nos divertimos mucho -comentó-. Me cae muy bien Lake porque al igual que ella soy un poco mal hablada y fue genial poder gritar, maldecir y ser ruda".

Por otra parte, Cuoco, cuya productora selló un acuerdo con WarnerMedia, protagonizará también una nueva serie para esa plataforma, The Flight Attendant, un thriller basado en la novela escrita por Chris Bohjalian que se estrenará a principios de 2020.