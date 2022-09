La Casa del Dragón perdió a una figura clave y debió buscar un reemplazo inmediato

Los dragones de la Casa Targaryen aterrizaron en la pantalla con la fuerza de una aplanadora. La esperada precuela de Game of Thrones, se ganó por mérito propio el título de ser una de las ficciones más importantes de este 2022. Y si bien el reto que enfrenta ahora es el de mantener cautivos a sus seguidores, la sorpresiva salida de uno de sus responsables, puede que haga virar el eje de esta historia.

Con apenas dos episodios disponibles (de un total de diez que tendrá la primera temporada), uno de los creadores de la serie Miguel Sapochnik, uno de los máximos responsables de lograr que esta producción llegara a HBO Max, anunció que renuncia a su cargo. Por ese motivo es que su repentina salida, exigió el inmediato nombramiento de un nuevo showrunner, que tome las riendas del show de cara a su segunda temporada, que ya fue confirmada.

Craghas Drahar es el nuevo villano de House of the Dragon HBO Max

A través de un comunicado oficial, Sapochnik informó los motivos que lo llevaron a tomar la dura decisión de abandonar el título por el que tanto trabajó, a lo largo de los últimos tres años. Y en sus palabras, el productor y director manifestó: “A lo largo de los últimos años, trabajar en el universo de Tronos fue un verdadero honor y privilegio, especialmente en lo referido al trabajo que compartí con el maravilloso equipo y elenco de La Casa del Dragón. También estoy muy orgulloso de lo que logramos con la primera temporada, y me encuentro desbordado de alegría ante las entusiastas reacciones de nuestros televidentes. Fue realmente muy duro elegir seguir hacia otra dirección, pero sé que esta es la decisión correcta para mí, en lo personal y en lo profesional”.

En otro tramo de su comunicado, el productor confirmó que el director Alan Taylor será la flamante incorporación al equipo, quien se unirá en calidad de productor ejecutivo, y se hará cargo de la dirección de varios episodios de la segunda temporada. En su comunicado, Sapochnik le dio la bienvenida al nuevo integrante del equipo, y expresó: “Me reconforta enormemente saber que Alan se unirá a la serie. Él es alguien a quien yo respeto y conozco desde hace mucho tiempo, y creo que esta maravillosa serie no podría estar en mejores manos”.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, en la nueva serie de HBO, House of the Dragon @houseofthedragonhbo - @houseofthedragonhbo

Por su parte, Alan Taylor manifestó su entusiasmo por sumarse a la producción de La Casa del Dragón, y expresó: “Es un placer y un honor volver a HBO, sumergiéndome en la saga de los Targaryen. Espero con ansias trabajar en esta producción, que comienza a elaborar su segunda temporada. Esta es una historia extraordinaria, en un mundo tan rico como fascinante. Y volver a Poniente será un gran desafío que no veo la hora de enfrentar”. Taylor es un director veterano dentro de los títulos más importantes de HBO, y se ocupó de realizar distintos capítulos de series tan exitosas como Sex and the City, Los Soprano, Six Feet Under, Oz, y desde luego, Game of Thrones.

Con el puesto de showrunner vacante, la producción no perdió tiempo en buscar un nuevo nombre para ese puesto, y el elegido fue Ryan Condal, quien también trabajó en La Casa del Dragón desde su concepción.

La Casa del Dragón, uno de los grandes éxitos televisivos de este 2022 HBO MAX

Luego de estrenar su primer episodio, el pasado domingo 21, HBO informó que este título “rompió récords” y se convirtió en el debut más exitoso en la historia de la compañía. Solo en los Estados Unidos, el primer capítulo fue visto por casi diez millones de espectadores a través del canal de cable HBO y la plataforma HBO Max. Además, fue la serie que generó una audiencia más alta para cualquier canal de cable premium o plataforma de streaming en lo que va del año, superando el número de visualizaciones del primer capítulo de la cuarta temporada del tanque de Netflix, Stranger Things, según información de Samba TV, una compañía especializada en tecnología e información de la televisión. La serie tuvo, además, una demanda 23 veces mayor que el promedio entre los consumidores de los Estados Unidos el día anterior a su lanzamiento, según indicó Parrot Analytics, una empresa de análisis de contenido.