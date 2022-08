HBO anunció que habrá una segunda temporada de House of the Dragon

HBO anunció que habrá una segunda temporada la serie House of the Dragon (La casa del dragón), precuela de Game of Thrones, que se estrenó el pasado 21 de agosto en Estados Unidos y América Latina y al día siguiente en Europa, según informó este viernes la plataforma.

En su primer capítulo, House of the Dragon logró reunir la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO en Estados Unidos, y hasta ahora más de 20 millones de espectadores ya han visto el primer episodio, según la plataforma.

Basada en la novela “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, la serie –que en su primera temporada tendrá diez capítulos– está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática es protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans. Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, destacó cómo con la primera temporada han conseguido crear una serie de televisión “que ya se ha establecido como imprescindible”, y expresó su entusiasmo por “continuar el relato de la saga épica de la Casa Targaryen en la segunda temporada”.

La esperada serie House of the Dragon (La Casa del Dragón) –que se liberó la noche del domingo– se convirtió en el estreno más visto de cualquier serie en la historia de HBO Max en América Latina. Según informó la plataforma, la precuela de Game of Thrones superó el récord anterior, que ostentaba la segunda temporada de Euphoria.

Ante la expectativa, el domingo previo al estreno, la serie ya se había vuelto trending topic en las redes sociales de toda la región.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de ‘y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos. Estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final”, manifestó Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.

Además, en la semana anterior al estreno de la precuela, creció en un 60% la audiencia de Game of Thrones, cuyas ocho temporadas se incorporaron a la plataforma en 4K. House of the Dragon se estrenó el domingo en HBO y HBO Max en 39 países de América Latina y el Caribe. Cada nuevo episodio se estrenará todos los domingos a las 21:00 horas de Chile.

Basada en la obra de George R.R. Martin, “Fuego y Sangre”, la serie, de diez episodios, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen. El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans; y George R.R. Martin es co-creador y productor ejecutivo.

Según informó la propia empresa tiempo atrás en medio de su producción, cada episodio de ansiada serie La casa del dragón costó casi US$20 millones, y se estrenó en Estados Unidos este domingo en HBO y HBO Max.