Disney+: la serie de Obi Wan Kenobi se suspendió "indefinidamente"

Ewan McGregor es el protagonista de la serie que deberá ser escrita de cero por descontento de Lucasfilms

24 de enero de 2020 • 14:44

Estos no son los droides que Disney estaba buscando. La esperada serie de Obi Wan Kenobi para Disney+, anunciada con bombos y platillos en la última D23, fue suspendida "indefinidamente" mientras que los guionistas reescriben la serie. Según informó Collider, a Kathleen Kennedy, la responsable última de la franquicia Star Wars, no le gustaron los guiones de dos primeros episodios y decidió frenar el proyecto.

Intentando calmar un poco las aguas, Ewan McGregor, quien retomará nuevamente su rol como maestro jedi, comentó que la serie " simplemente se va grabar en otro momento". "Ahora que se estrenó El ascenso de Skywalker y todos en Lucasfilm tienen más tiempo para escribir, entiendo que quisieron darle un poco más de cariño. Es todo", afirmó el actor en una conferencia de prensa. Él se mostró muy contento con lo que había leído, "en un ochenta o noventa por ciento", y que esto no cambiaría nada del futuro de la serie. " En vez de empezar a grabar en agosto lo haremos en enero de 2021, eso es todo. Normalmente pasan cosas como éstas en los proyectos, pero en esta oportunidad no creo que ni cambie la fecha de estreno", comentó McGregor.

Trailer Mandalorian - Fuente: YouTube 01:44

Video

La serie estaba siendo escrita por Hossein Amini ( McMafia, El alienista) y será dirigida por Deborah Chow, quien también dirigió capítulos de The Mandalorian. Por lo pronto parece que la historia planteaba problemas: algunas fuentes afirmaban que era muy parecida a la serie de Jon Favreau, con un joven Luke Skywalker en lugar de Baby Yoda y que Kennedy decidió volver a fojas cero antes de que fuera más caro rehacer el proyecto. De momento, Lucasfilms está a la búsqueda de nuevos guionistas para el proyecto que, nada auspiciosamente, según informa Hollywood Reporter pasó de contar con seis episodios a apenas cuatro.

En las últimas semanas, El ascenso de Skywalker logró atravesar la barrera de los mil millones de dólares en la taquilla, pero su performance comercial no está a la altura de sus predecesoras. También se filtró el guión de Duel of the Fates, la versión de Episodio IX que había escrito Colin Trevorrow antes de ser reemplazado por J. J. Abrams, y a los días se filtraron los artes conceptuales de la película que el director confirmó como ciertos.