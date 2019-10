Los creadores de Game of Thrones renunciaron a Star Wars

David Benioff y D. B. Weiss, los creadores de Game of Thrones ya no serán parte del universo de Star Wars

29 de octubre de 2019

Es difícil pensar que se trate de una casualidad y que apenas un par de días después de que David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones , contaran durante una charla pública en el festival de cine de Austin lo poco preparados que habían estado para adaptar a la TV la obra literaria de George R.R. Martin, el dúo haya renunciado a escribir y dirigir la película de Star Wars anunciada para estrenarse en diciembre de 2022. En un raro momento de sinceridad los productores admitieron en Austin los muchos errores que habían cometido durante la realización del piloto de Game of Thrones y la escasa atención que le habían prestado al arco dramático de la saga. Su trabajo para Lucasfilm se había anunciado con bombos y platillos cuando todavía la última temporada de la serie de HBO era pura ilusión para los fanáticos y no la decepción que resultó después.

El estilo confesional de sus declaraciones y el modo en que los fanáticos reaccionaron ante sus revelaciones -alerta de spoiler: no les cayeron nada bien-, parecieron pronosticar lo que sucedió apenas unos días después. Acusados de tomarse sin la responsabilidad necesaria el trabajo de toda la vida de George R.R. Martin, tal vez los showrunners decidieron que no era buen momento para arriesgarse a ensuciar el legado de otro George igual de-o tal vez más-, reverenciado en todo el mundo.

"Amamos Star Wars. Cuando George Lucas construyó ese universo también nos construyó a nosotros. Poder hablar sobre Star Wars con él y con el equipo actual fue una emoción que nos durará la vida entera y siempre estaremos en deuda con la saga que cambió todo. Pero el día tiene una cantidad de horas finita y sentimos que no le íbamos a poder hacer justicia a Star Wars y a nuestros proyectos de Netflix. Así que con mucho pesar damos un paso al costado", escribieron Benioff y Weiss a modo de despedida de la película que Lucasfilm había anunciado para el 16 de diciembre de 2022.

De los proyectos para el gigante del streaming a los que hacen referencia los productores que en agosto firmaron un contrato de cinco años por 250 milliones de dólares con Netflix aun no se sabe nada. Y, de hecho, en el momento en que se dio a conocer ese acuerdo ya se especulaba sobre la dificultad de coordinar su compromiso con Star Wars con el desarrollo de las historias para esta plataforma. Una superposición de tareas que acaba de terminar con la salida de Benioff y Weiss de una galaxia que les quedó demasiado lejos.