Los guionistas de Los Simpson revelaron cómo logran "predecir" el futuro

La serie mostró en el año 2000 a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos

¿Donald Trump presidente de los Estados Unidos? Parecía imposible en 2000, cuando Los Simpson emitía el capítulo "Bart To the Future". El episodio mostraba al entonces millonario, mediático y polémico empresario ocupando el cargo electivo más importante de aquel país. Esa "predicción" del programa animado que ya va por su trigésima temporada no fue la única. Mucho antes de que se sucedan, Bart, Lisa, Homero, Marge y el resto de los personajes dieron cuenta de hechos como la epidemia del Ébola, el modus operandi que quedó de manifiesto con la aparición de los Panamá Papers, el atentado a las torres gemelas y el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), entre otros sucesos.

Estos "aciertos" o "predicciones" no fueron, claro, pasadas por alto por los millones de fans de la serie -quienes suelen "enloquecer" en las redes sociales compartiendo coincidencias- y tampoco por los medios. ¿Es pura casualidad? ¿Magia? ¿Un poder de observación muy profundo? En una reciente entrevista con la BBC, los guionistas del exitoso programa contaron cómo es que lograron más de una vez adelantar el futuro.

No fue magia. Eso es lo primero que dejaron en claro en la entrevista Al Jean y Stephanie Gillis. Los guionistas explicaron que desde siempre el equipo creativo "está empapado de realidad". Es decir, que todos ellos están muy atentos a lo que ocurre no solo en los Estados Unidos sino en el mundo, y con esos hechos construyen la realidad alternativa que rige las vidas de sus personajes. Así comienza el "juego" de las predicciones. "En principio, si funcionan serán graciosas. Y si luego se convierten en realidad, pasarán a ser titulares en todos los medios", expresaron entre risas.

Al Jean, además, confesó: "Si hacés la suficiente cantidad de predicciones, es muy probable que el 10 por ciento de ellas terminen convirtiéndose en realidad". Gillis, en tanto, indicó: "Somos una suerte de futurólogos: escribimos ubicando la trama diez meses adelante, que es cuando va a emitirse el capítulo. Por eso, siempre intentamos adivinar qué es lo que pasará".

Con respecto a uno de los casos más comentados, el de la presidencia de Trump, Jean explicó: "Cuando pusimos a Trump como presidente, en el año 2000, estábamos buscando alguna celebridad graciosa como ocupando el cargo".