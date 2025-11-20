Un personaje histórico de Los Simpson murió de forma definitiva en la temporada 37

La mítica serie animada Los Simpson confirmó la muerte definitiva de uno de sus personajes históricos, Alice Glick, la organista de la Iglesia de Springfield. La noticia, que sacudió a los millones de seguidores de la producción estadounidense, generó una mezcla de sorpresa y nostalgia en las redes sociales, algo que demostró la vigencia del programa tras más de tres décadas al aire.

Alice Glick se despidió en el episodio Sashes to Sashes de la temporada 37, emitido el 16 de noviembre. La escena mostró a la organista colapsar repentinamente sobre el órgano durante un servicio religioso, lo que impactó al Reverendo Alegría y a toda la congregación, incluida la familia Simpson. Este hecho marcó el final de un ciclo de 34 años y 35 temporadas para el personaje, quien hizo su primera aparición en 1991, en la segunda temporada con el episodio Three Men and a Comic Book.

Los Simpson ya van por la temporada 37 al aire (Foto: X)

Inicialmente, Glick fue interpretada por la legendaria actriz Cloris Leachman, fallecida en 2021. Leachman dio vida a la viuda anciana que contrataba a Bart para tareas hogareñas a cambio de cincuenta centavos. Tras su deceso, la consagrada actriz de voz Tress MacNeille asumió el rol en las siguientes décadas. La decisión de hacer su muerte permanente fue inequívoca. El productor ejecutivo Tim Long declaró a la revista People: “En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la música que creó. Pero en otro, más importante, sí, está tan muerta como un clavo”.

La noticia se replicó rápidamente en X, donde los usuarios expresaron tristeza, sorpresa y confusión, y recordaron sus previos retornos. “¿No había muerto antes con las focas robóticas?”, se preguntaron muchos. Esta despedida se suma a la de Larry “The Barfly” Dalrymple, eliminado el año anterior, y a la supuesta muerte de Marge Simpson en un episodio de la temporada 36, un hecho considerado fuera del canon oficial por el productor ejecutivo Matt Selman en Variety.

La muerte del personaje generó un gran debate en redes sociales (Foto: X)

“Supongo que esto muestra que la gente sigue preocupada por Marge y por todos los personajes”, sostuvo Selman. Para los productores, la reacción del público es señal de la vigencia de la serie. Las controversias demuestran que las vidas, y muertes, de los habitantes de Springfield generan identificación e interés. Selman enfatizó que “Los Simpson no tiene ni siquiera canon”, en alusión a la naturaleza variable del guion. Es importante aclarar que, pese a los rumores, los productores desmintieron la muerte del profesor Dewey Largo y afirmaron que sigue vivo.

La muerte de Maude Flanders es una de las más recordadas de la serie

A lo largo de sus temporadas, varios personajes fueron retirados de la trama con muertes explícitas o implícitas. Algunos de estos son: Encías “Sangrantes” Murphy, mentor de Lisa (temporada 6); Beatrice Simmons, novia del Abuelo (temporada 7); y Frank Grimes, empleado de la Planta Nuclear (temporada 8). Lionel Hutz y Troy McClure no murieron en la serie; fueron retirados tras las temporadas 9 y 10, respectivamente, debido al fallecimiento de su actor de voz, Phil Hartman. Maude Flanders, esposa de Ned, murió en la temporada 11. Ámbar Simpson, una de las “esposas de Las Vegas” de Homero, falleció en la temporada 18. Mona Simpson, madre de Homero, murió definitivamente en la temporada 19. Tony “el Gordo”, jefe de la mafia, murió en la temporada 22. El Rabino Hyman Krustofsky, padre de Krusty, falleció en la temporada 26. Finalmente, Edna Krabappel, maestra de Bart y pareja de Ned, cuya muerte se confirmó mediante homenaje en las temporadas 25/26.