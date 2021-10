Luca Argentero: el galán de Julia Roberts en Comer, rezar, amar que ahora se destaca en la historia real de un médico que perdió 12 años de su memoria

El 13 de mayo de 2013, Pierdante Piccioni se despertó en la habitación de un hospital luego de sufrir un accidente que lo dejó en coma. El escenario le resultaba familiar: estaba en una sala de urgencias y él, como médico, sabía lo que eso implicaba. Alguien debía comunicarle lo que le había sucedido. Al poco tiempo, Piccioni supo que había perdido 12 años de su memoria y que le iba a costar vincularse con su entorno del mismo modo en que lo hacía antes del accidente. El año pasado, ya estaba de vuelta en la primera línea de lucha contra el Covid.

Esta historia llegó a manos del actor turinés Luca Argentero ( uno de los intereses románticos de Julia Roberts en Comer, rezar, amar ) en forma de guion de la serie italiana Doc, que se estrenó el pasado lunes, a las 22, por la pantalla de Sony, y que reversiona lo que le sucedió a Piccioni.

Argentero interpreta al médico Andrea Fanti, un profesional de la medicina que también se despierta con una amnesia de 12 años, pero con un panorama mucho más trágico con el que enfrentarse. Tras recibir un disparo, su corteza cerebral se ve gravemente comprometida y también debe lidiar con el hecho de que dos pilares fundamentales de su vida ya no forman parte de la misma. Por lo tanto, su principal motor para salir adelante es la medicina, contexto al que retorna de manera progresiva y con el anhelo de volver a aprender lo olvidado. En diálogo con LA NACION en una conferencia de prensa, Argentero habló sobre el impacto que tuvo en su vida este personaje, el boom de los dramas médicos y qué lo emocionó del rodaje de una ficción cuyo núcleo es el empezar de cero.

El fenómeno de los dramas médicos

Sara Lazzaro y Luca Argentero en Doc Fabrizio De Blasio

“Cuando conocí al equipo de producción, al director, y al mismísimo Pierdante, pensé: ‘Tengo que trabajar en esto’”, expresó el actor, quien añadió que la historia lo absorbió de inmediato al haberse inspirado en el caso real de Piccioni. “Cada vez que me llega un guion que está basado en hechos reales, algo cambia en mí, y además estaba especialmente interesado en la serie porque en Italia no teníamos un verdadero drama médico, todos venían de otros países. Esto era algo nuevo, algo real, y era la oportunidad, como actor, de trabajar un personaje de tres maneras distintas. Está el doctor de antes, un doctor que renace después del accidente, y el doctor de los flashbacks. Fue un desafío, pero realmente nunca esperamos que tuviera este éxito, si bien la historia tenía algo especial”, cuenta el actor de 43 años que también es economista, conductor y modelo, y quien descubrió su amor por la interpretación en 2005 con la serie Carabinieri.

Luca Argentero pasó dos meses investigando el mundo de la medicina en un hospital de Italia para prepararse para su personaje Fabrizio De Blasio

El propio Argentero reconoce que el rol de Andrea Fanti fue equivalente a un momento bisagra en su carrera, y por eso se abocó de lleno a una suerte de trabajo de campo para poder mostrar de manera fidedigna el trabajo que hacen los profesionales de la medicina. “Durante dos meses visité un hospital para observar a los médicos y ahí descubrí no solo cómo son los procedimientos sino cómo también dentro de los hospitales hay rangos, está el jefe, los doctores, los estudiantes, entonces la parte más entretenida y más complicada de entender era cómo se hablaban entre ellos, cómo estos rangos afectaban su interacción, el comportamiento cotidiano. A fin de cuentas, en la serie no solo mostramos los casos sino también los vínculos entre los individuos, por eso fue interesante aprender sobre cómo cruzar relaciones humanas con relaciones profesionales”, explicó el actor quien, además de su participación en Comer, rezar, amar, también se adentró en Hollywood al poner la voz a uno de los personajes del film animado Hop: Rebelde sin Pascua, junto a James Marsden y Kaley Cuoco.

Doc se emite todos los lunes a las 22 por Sony Fabrizio De Blasio

Cuando a Argentero se le consulta sobre el atractivo de los dramas médicos -como caso más reciente nos encontramos con New Amsterdam, también basado en una historia real-, el turinés brinda una respuesta acorde a la temática de Doc: no se trata tanto sobre lo que sucede en el quirófano sino sobre la comunicación entre los profesionales y los pacientes, entre las interacciones humanas, además de las diatribas sobre lo efímera que puede ser la vida, lo cual no deja a ningún espectador indiferente.

“Si bien no tengo una teoría sobre el fenómeno, hay que pensar que estamos lidiando con seres humanos, entonces estás obligado a tratar temas como el miedo, el amor, la muerte, la vida, es una perfecta combinación de elementos”, explica, y alude al impacto que tuvo Doc en Italia cuando estrenó su primera temporada en plena cuarentena. “Estábamos encerrados siendo bombardeados con noticias, imágenes, historias de la pandemia, nadie sabía lo que pasaba y nosotros estábamos preocupados de estrenar un programa médico, nos preguntábamos si la audiencia realmente iba a querer ver una serie ambientada en un hospital. Luego nos dimos cuenta de que se necesitaban ese tipo de historias porque mostramos la realidad de los médicos y enfermeros en momentos muy duros, y cómo cuidaban de los demás”, remarcó el actor y sumó: “El foco está puesto en su empatía”.

Una historia pocas veces vista

El elenco completo de Doc: Alberto Boubakar Malanchino, Simona Tabasco, Gianmarco Saurino, Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Matilde Gioli, Rafaelle Esposito, Giovanni Scifoni, y Silvia Mazzieri Fabio Lovino

En la entrevista, Luca pocas veces deja de gesticular cuando habla de Pierdante, el dramático proceso que le tocó atravesar, y el compromiso que sintió a la hora de interpretarlo. “No dejaba de sorprenderme que fuera una historia real, hay como 12 casos alrededor del mundo de este tipo de pérdida de memoria. Porque si perdés un porcentaje de memoria la terminás recuperando con el tiempo, un par de años y recuperás tus recuerdos o perdés por completo la memoria y no sabés nada de nada, pero perder un capítulo, una parte determinada de tu memoria, es algo especial, no hay muchos casos en el mundo como el de Pierdante”, remarcó. Por otro lado, Argentero asegura que uno de los atractivos de esta bioserie es que se toma “licencias poéticas”, pero en simultáneo pone el foco en las consecuencias de esa amnesia.

Luca Argentero en Comer, rezar, amar Captura

“Queríamos mostrar cómo Andrea no entiende las cosas que no conoce, se despertó, el mundo cambió, eso lo pude hablar con él. Además el accidente fue en la zona frontal, entonces ya no podés mentir, no hay inhibiciones y para un doctor es terrible, también para un padre, un esposo, es difícil lidiar con esto, no tenés filtro, no tenés excusas. Por un lado, es una forma increíble de libertad, pero al mismo tiempo estás obligado a confrontar todos los días con tus pares que no siempre son diplomáticos, educados, y sobre todo en estas épocas”, explicó y no pudo evitar emocionarse cuando LA NACION le preguntó acerca de las secuencias de la serie que lo movilizaron como actor. “Cuando Andrea se despierta y se pone al día con lo que le pasó... yo cargué con ese tipo de dolor y llegaba a casa, a mi vida real con mi mujer embarazada, y era complejo explicar que cuando trabajás con las emociones, las vas acumulando. Yo lloraba todo el día pensando en lo que había vivido él”.

Doc está basada en la historial del médico Pierdante Piccioni Fabrizio De Blasio

A su vez, para Argentero fue complejo disociar el rodaje de la vuelta a su casa, al punto tal de que le costaba desconectarse. “Fue muy difícil, mi esposa estaba embarazada con una panza enorme, Nina nació al terminar justo las grabaciones, yo estaba muy sensible, las emociones a flor de piel, lloraba por cualquier cosa, como diez veces al día, hasta por ver una mariposa (risas). Ahora nació Nina y no estoy durmiendo nada, y estoy un poco menos sensible”, contó el actor entre risas, para luego deslizar una teoría sobre por qué Doc también conmoverá a la audiencia latinoamericana con los 16 episodios de su primera temporada (la segunda está en pleno rodaje): “Quizá su manera de reaccionar ante las historias de amor y ante los relatos de amistad sea más cálida porque son más apasionados y eso los va a conectar con la historia”.