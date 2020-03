Jack Gleeson en la piel de un personaje ícono de la serie

Como muchas estrellas que participaron de Game of Thrones, la de Jack Gleeson se convirtió en una cara muy famosa . El joven actor, que a lo largo de cuatro temporadas interpretó al sádico Rey Joffrey, decidió alejarse del mundo de la actuación cuando su personaje encontró un destino funesto (como le sucediera a un gran porcentaje de protagonistas de esa ficción). Pero ahora Gleeson regresa a la pantalla chica , en el marco de una historia muy diferente a la que protagonizó para HBO.

El canal BBC de Inglaterra está preparando una nueva sitcom y se anunció que Jack Gleeson participará de ella. El título de la comedia es Out of Her Mind , y se centrará en cómo se sobrevive a una ruptura, y a la cotidianeidad en familia. La serie tendrá algunos personajes extravagantes, e incluirá segmentos de animación.

Cuando terminó de trabajar en Game of Thrones, Gleeson expresó que abandonaba su carrera actoral. Si bien recibió varias propuestas para cine y televisión, el joven no se mostró interesado en formar parte de ese mundo, y puso toda su energía en su carrera. De ese modo, comenzó a cursar filosofía en la prestigiosa universidad de Dublin, Trinity College, en donde permaneció viviendo como un estudiante más. En los años inmediatamente posteriores, armó una compañía de teatro y con ella se dedicó a presentar algunas obras. Y ahora, seis años después, oficializó su regreso a la televisión.

La creadora de Out of Her Mind es Sara Pascoe, una popular comediante inglesa que no solo actuó en televisión, sino que también es muy famosa por sus programas en radio, sus shows en vivo y sus libros. Los actores Simon Pegg y Nick Frost, responsables de la comedia de culto Shaun of the Dead , decidieron respaldar a Pascoe en su proyecto y se convirtieron en productores para Out of Her Mind .

Según informó la creadora de la ficción, "Out of Her Mind es una expresión directa de lo que sucede en mi mente. Convertí mi cerebro en un parque de diversiones y están todos invitados".