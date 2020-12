El actor celebró una aparición en el final de la segunda temporada de la serie inspirada en el universo Star Wars Fuente: Archivo

The Mandalorian no solo fue una buena noticia para los fanáticos del universo de Star Wars, sino también para protagonistas de la saga como Mark Hamill. El actor que le dio vida a Luke Skywalker en la trilogía original -y después reapareció en las últimas películas de la saga- se manifestó en las redes sociales luego de que se emitiera el final de la segunda temporada de la serie de Disney+.

Luego de que se pudiera ver el último episodio en la plataforma de streaming, el actor reveló en su cuenta de Twitter: "El hecho de que hayamos conseguido mantener mi participación en secreto durante más de un año sin ninguna filtración es un milagro. Un verdadero triunfo para los que odian los spoilers".

El final de la temporada estuvo lleno de sorpresas, pero una de ellas dejó a los fans de la saga atónitos. Más allá de que The Mandalorian retoma el lenguaje, los escenarios y muchos detalles de Star Wars, nadie imaginó que haría un link con la trilogía original como lo hizo. Después de develar el misterio sobre el nombre real de Baby Yoda, llegó el reencuentro con una de las caras más queridas del universo creado por George Lucas: Luke Skywalker. Al parecer, él va a ser el encargado de custodiar al pequeño Grogu, entrenarlo en las artes de los jedis y alejarlo de las fuerzas oscuras.

Claro que no fue Hamill, por cuestiones espacio-temporales, el encargado de ponerse en el cuerpo de Luke. Esta vez, el mellizo Skywalker fue interpretado por Max Lloyd-Jones, al tiempo que los efectos especiales hicieron el resto y convirtieron al actor en el icónico personaje, tal como se lo pudo ver en Star Wars: el regreso del jedi.

Hamill y su cameo

Esta no es la primera vez que Hamill se ve relacionado con The Mandalorian. En junio pasado en un panel de la serie, se reveló que el actor había aparecido en un cameo en la ficción de Disney+, pero no como Skywalker sino prestándole su voz a un droide barman en una escena en la cantina de Tatooine. Según Jon Favreau, creador de The Mandalorian, el droide se llamaba EV-9D9.

