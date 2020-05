Mädchen Amick, de Riverdale: "Todos los días extrañamos a Luke Perry"

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 00:49

"Uno de los aspectos más interesantes de la serie es cómo, en un lugar pequeño y aparentemente apacible, empiezan a salir cosas oscuras a la superficie", dice, del otro lado del teléfono, Mädchen Amick. La actriz está hablando de Riverdale , la popular creación de Roberto Aguirre-Sacasa basada en los cómics de Archie, donde interpreta a Alice Cooper, madre de Betty (Lili Reinhart). Sin embargo, bien podría estar aludiendo a la serie que cambió la TV a comienzos de los 90, y que la volvió una figura sumamente popular: Twin Peaks.

Curiosamente, la creación de David Lynch en la que Amick daba vida a Shelly Johnson tuvo una fuerte influencia en Riverdale, y significó el reencuentro de la actriz con esos universos ominosos que cosecharon audiencias bien diferentes, pero igual de fieles.

Este miércoles 6 a la medianoche, por la pantalla de Warner Channel, se emitirá el último episodio de la cuarta temporada, "Killing Mr. Honey", que promete un brillante cliffhanger -en medio de la aparición de unos misteriosos videos y los pormenores del romance entre Archie y Betty- de cara a la quinta temporada ya confirmada. El capítulo también marca el debut como directora de Amick, quien le contó a LA NACION cómo fue la experiencia de ponerse detrás de cámara, todo un rito de pasaje para ella.

Trailer temporada 4 de Riverdale - Fuente: YouTube 01:00

Video

"Empecé a actuar a los 16 años, mi primer proyecto exitoso fue Twin Peaks, por lo cual tuve el privilegio de mirar en acción al maestro David Lynch hace ya tantos años. Desde ese momento, dirigir fue algo que estuvo siempre en mis pensamientos, me encantaba la idea de tener la oportunidad de poner mi visión cuando leía algunos guiones, y con el tiempo el deseo se volvió mas fuerte", expresó la actriz, quien le agradeció a Aguirre-Sacasa, a Warner y a The CW por la posibilidad que le dieron.

"Fueron muchas horas, mucho trabajo, quería que todo saliera perfecto, me encantó hacerlo, fue muy satisfactorio y todos me apoyaron muchísimo", añadió. En cuanto al estilo visual del episodio 19, Mädchen adelanta que lo filmó "de un modo muy diferente" a lo que estamos habituados, pero a la vez respetando la serie. "Quise rendirle tributo a Riverdale", aseguró.

El clima en el set y los cambios por el coronavirus

Mädchen Amick dirigió el último episodio de la cuarta temporada de Riverdale y el equipo le dejó una sorpresa en su motorhome Crédito: Instagram Mädchen Amick

Al ser consultada por el showrunner de Riverdale -también responsable de El mundo oculto de Sabrina -, la actriz no tiene más que elogios: "Roberto es genial, nos entusiasma continuamente, hace que las cosas sean muy emocionantes todo el tiempo, siempre tiene una sorpresa, le encanta el misterio, el thriller, los triángulos amorosos, es muy divertido mirar lo que hace, es muy entretenido lo que escribe, pero personalmente es igual, tiene mucha energía, está siempre feliz, hace bromas, es encantador trabajar con él".

Esa buena energía se mantuvo cuando la cuarta temporada debió reducir su cantidad de episodios -de 22 pasó a 19-, por la cuarentena producto de la pandemia de coronavirus. Según Amick, los capítulos filmados ya estaban editados, lo cual facilitó el cierre de esta entrega, que arribó prematuramente. "Si bien en un momento pensamos que el episodio 19 iba a ser uno 'normal', cuando llegó el período de aislamiento se repensó todo; de todos modos, van a ver que el capítulo tiene el mismo espíritu que otros finales de temporada y está ese cliffhanger que te deja con ganas de más", remarcó sobre las secuencias que se puso al hombro como realizadora.

Mädchen Amick marcó a una generación con su papel de Shelly Johnson en Twin Peaks y ahora es una de las grandes figuras de Riverdale Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En cuanto a ese esperado desenlace, la actriz va directo al grano al dirigirse a los fans y sus expectativas: "Riverdale no va a responder todas las preguntas, nunca lo hace, pero eso es lo divertido de la serie. A Roberto le gusta jugar con eso, para dejarte ansioso por lo que vendrá, así que lo que verán será similar a todo aquello a lo que los apasionados y dulces fanáticos están acostumbrados".

Alice Cooper, el personaje que le permitió crecer

Amick con Reinhart, madre e hija en la serie

"Cuando me ofrecieron el papel 'de la mamá', me preocupé, porque pensé que las figuras mayores íbamos a quedar relegadas, pero Roberto jamás lo pensó así. Tomó a la madre de un personaje tan icónico como Betty, y le dio profundidad", contó la actriz, asegurando que su preocupación se disipó al leer los primeros guiones. "La esencia de Alice siempre estuvo muy bien desarrollada por Roberto, quien me escribe material muy interesante con buenos giros; en Riverdale, los padres son tan complejos como los hijos y me divierte interpretar a esta mujer que puede resultar sobreprotectora, pero que tiene más capas. Yo debo amar a los personajes que interpreto y Alice me divierte mucho siempre", apuntó.

Madchen Amick en Riverdale - Fuente: YouTube 01:43

Video

En este sentido, es ineludible la mención a Lili Reinhart, una gran Betty, quien compone con Amick, un dúo muy atractivo. "Con Lili tenemos muchas escenas juntas y somos muy parecidas", le contó Mädchen a LA NACION. "Ambas percibimos la industria de Hollywood de modo similar, somos muy reservadas. Yo la adoro y la considero una amiga muy cercana", remarcó. Asimismo trazó un paralelismo entre sus inicios en la TV en Twin Peaks con el de sus colegas teen. "Los adolescentes de Riverdale también se volvieron famosos, como nosotros en su momento, de la noche a la mañana, solo que ahora está el agregado de las redes sociales", reflexionó, y brindó su postura al respecto: "Mi decisión fue la de no exponer mi vida privada, más que nada por mis hijos, quiero que tengan un contexto de normalidad, aunque sí tengo un ida y vuelta con los fans".

Luke Perry, esa ausencia que se volvió presencia

Luke Perry, siempre en el recuerdo: aquí, el fallecido actor en un panel de Riverdale de la Comic Con junto a Roberto Aguirre-Sacasa, KJ Apa, Lili Reinhart y Mädchen Amick Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

La prematura muerte de Luke Perry -que ocurrió el 4 de marzo de 2019 a causa de un accidente cerebrovascular isquémico - fue un golpe durísimo para la familia Riverdale, serie en la que el actor interpretaba a Fred, el papá de Archie (KJ Apa).

"Estamos profundamente tristes por enterarnos sobre la noticia de la muerte de Luke Perry. Era un hombre amado de Riverdale, y la familia Warner Bros y CW. Era todo lo que esperarías que fuera: un increíble, responsable y consolidado profesional con un corazón gigante, y un verdadero amigo para todos", se podía leer en el comienzo del comunicado que difundieron los productores ejecutivos de la serie el año pasado . "Luke era una figura paternal y un mentor del programa, increíblemente generoso e infundía al equipo amor y amabilidad. Nuestros pensamientos están con la familia en este difícil momento", se añadía.

En diálogo con LA NACION, Amick recordó lo duro que fue ese proceso entonces y lo duro que sigue siendo ahora . "Fue muy difícil atravesar eso. Todos lo extrañamos, cada día que pisamos el set lo extrañamos, se necesita su energía, su amor, fue todo muy complejo, porque Luke impactó a cada persona del set, todos lo querían, todos los del elenco y del equipo eran sus amigos. Por otro lado, su muerte llegó como de la nada y nos costó procesarla, lo extrañamos muchísimo, diariamente", expresó la actriz que ratifica la importancia de la palabra "familia" al hablar de una serie que le dio revancha en la pantalla chica, y que le permitió despuntar el vicio de la dirección con un episodio anómalo. Este cliffhanger es muy esperado por la ferviente audiencia de Riverdale, que acompaña a una producción que se divierte con múltiples géneros y que nunca pierde el factor sorpresa.

Cuándo y dónde verla. Riverdale estrena el último episodio de su cuarta temporada el miércoles 6 de mayo a la medianoche, por Warner Channel.