Michael Douglas interpretará a Benjamin Franklin en una miniserie para Apple TV+

El de las biopics es un género que no deja de dar muy buenos resultados. Tanto en el cine o televisión, retratar la vida de figuras destacas de la política, la música o el deporte, entre otros ámbitos, es un mundo que nunca pierde interés para el público. En esta oportunidad, una nueva miniserie que comenzó su producción contará con Michael Douglas en el rol central dándole vida a Benjamin Franklin.

Según trascendió en las últimas horas, Douglas se pondrá en la piel de uno de los fundadores de Estados Unidos, para contar una importante misión diplomática que el prócer realizó en Francia, en el marco de la Revolución americana. El actor también oficiará de productor ejecutivo, y la ficción se emitirá por la plataforma streaming de Apple TV+.

Luego de su paso por The Kominsky Method, Douglas vuelve a la televisión para un drama histórico. Archivo

Cuando Franklin tenía 70 años, y sin demasiada experiencia en misiones diplomáticas, se encontró ante el reto de viajar a Francia, en donde para ese entonces regía una monarquía, para alentar la concreción de un sistema democrático como el que se llevaba a cabo en Estados Unidos. Considerado en el país europeo como un hombre carismático y brillante, él supo establecer una alianza entre naciones que fue clave en futuras relaciones de Estados Unidos con otros países de Europa. La miniserie se basa en el libro escrito por Stacy Schiff, titulado A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America (Una notable improvisación: Franklin, Francia y el nacimiento de América).

El equipo creativo a cargo de la serie, es uno muy vinculado a HBO. El guionista a cargo será Kirk Ellis, que hace varios años recibió numerosos elogios por su miniserie John Adams, basada en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos. Con respecto a la dirección, el encargado será Tim Van Patten, un veterano profesional televisivo que realizó episodios en series ícono, como Los Soprano o Game of Thrones.

Esta será la segunda vez que Douglas interpretará a Franklin, luego de darle su voz en el documental producido en 2003, Freedom: A History of US. Para el actor, este proyecto marcará su regreso a la televisión, luego de su aplaudido paso por El método Kominsky.