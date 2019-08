Monzón: cómo fue el penúltimo capítulo de la serie

Carlos Monzón (Jorge Román), en el juicio por el asesinato de Alicia Muñiz Crédito: Gentileza Prensa SPACE

El episodio número doce de la serie Monzón cierra varias subtramas y deja todo preparado para el final, en el que se volverá a la noche del femicidio de Alicia Muñiz.

El capítulo de Monzón que se estrenó la semana pasada, el número once de los trece episodios que tendrá en su totalidad la serie, le presentó a la audiencia el huevo de la serpiente. "Cuando Carlos toma se transforma en un monstruo", le dijo Alicia Muñiz (interpretada por Carla Quevedo) a su madre, Alba Calatayud (en la piel de una magistral Soledad Silveyra). La relación entre la modelo uruguaya y el excampeón mundial de box avanzaba y con ella la violencia que desembocaría en el femicidio.

La serie empezó (y también terminará) en la fatídica madrugada del 14 de febrero de 1988. Con el crimen consumado, Monzón ( interpretado por Jorge Román) encarcelado a la espera del juicio y su historia de vida contada en detalle -desde la infancia en la más absoluta pobreza en Santa Fe hasta el nacimiento de su último hijo, pasando por la gloria boxística, su casamiento con Pelusa García y su turbulenta relación con Susana Giménez- el penúltimo capítulo se reservó para cerrar subtramas y dejar todo preparado para el final, que se concentrará en reconstruir con fidelidad los hechos que concluyeron en el asesinato de Alicia Muñiz.

El episodio número doce gira en torno a tres ejes conceptuales bien definidos: las presiones sobre el fiscal Parisi en torno a las derivaciones de su investigación del caso Monzón, el último tramo del proceso judicial del femicidio y la relación del exboxeador con su hijo y el resto de su familia.

El fiscal

"Me sacaron el caso del puerto", le dice en tono sombrío Gustavo Parisi ( Diego Cremonesi) a su asistente, interpretada por Belén Chavanne. El caso que se dio en llamar Operación Langostino, por el cual se ingresaba cocaína a Mar del Plata entre los crustáceos, se reveló a partir de la inquietud del fiscal, disparada por el hallazgo de una balanza para pesar droga que se encontró en el allanamiento de la casa de Pedro Zanni 1567. La figura del Turco Cairús (personaje encarnado por Nacho Gadano, ficcionalización del "Facha" Adrián Martel) como movilizador menor de los narcóticos despertó la alerta de los verdaderos "peso pesados" del delito, lo cual terminó con un "apriete" a Parisi, bajo amenaza de revelar su relación clandestina con su asistente. Un policía intenta llevarse material del caso, el fiscal se resiste y todo termina en una pelea a golpes de puño en su oficina.

El proceso

Alicia Ramírez Castagnet ( Adriana Salonia) es la magistrada elegida para dictar sentencia. "No recuerdo otra jueza en un caso tan importante", le dice Patricia Rosello ( Florencia Raggi) al abogado Roberto De Luca ( Gustavo Garzón

La familia

La madre de Alicia Muñiz es contundente: "Nunca más lo va a ver, le voy a pegar donde más le duele". Se refiere a Matías, el hijo de Alicia con Monzón que estaba en la casa de Pedro Zanni aquella noche y por el cual el excampeón pregunta constantemente.

Un punto importante del episodio es la obstinación de Monzón por declarar en el juicio, pese a que sus abogados le aconsejan no hacerlo. "Voy a declarar porque el Mati me va a escuchar y me va a creer", insiste. Sin más opciones, los doctores Rosello y De Luca le escriben un testimonio para que, con la ayuda de su hija Silvia, se lo aprenda de memoria. Clave para darle profundidad al personaje, el amor de Monzón por su hijo lo aleja del lugar de "monstruo desalmado" y lo hace escapar de la caricatura: en su complejidad conviven sin demasiado conflicto el asesino y el padre cariñoso.

Por último, para cerrar otro círculo, la Pelusa García de la vida real aparece en una entrevista televisiva de archivo respaldando a su exmarido, pese al final conflictivo que tuvo su relación cuando Monzón se fue con Susana Giménez. "Yo sé que a vos te gustan las mujeres y el chupi, pero si me cuidás, yo siempre voy a estar", le dice la Pelusa de la ficción ( Paloma Ker) a su entonces novio en un flashback, jurando una fidelidad que mantuvo pese a todo.

