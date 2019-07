El actor dio detalles de cómo fue el trabajo que hizo para ponerse en la piel del fallecido boxeador Fuente: Archivo

El éxito de Monzón la serie no se le escapa a nadie. Su protagonista, Jorge Román, estuvo en Hay que ver, en El Nueve, y contó cómo encaró la composición del personaje de Carlos Monzón.

"Me imaginaba cierta repercusión pero no tanta", aseguró el actor. "Debo confesar que me costó mucho hacer esa escena del femicidio con Carla Quevedo, que interpretó a Alicia Muñiz. La escena iba a durar una semana y terminó durando tres porque la producción entendió que había que cuidar el detalle. Hacíamos no más de seis tomas por día y para los actores era un desafío doble, porque repetíamos diez veces cada escena, con planos secuencia. El resultado fue fantástico", relató.

Román también recordó una curiosa anécdota que sucedió durante el rodaje: "Cuando estuvimos filmando en Mar del Plata hicimos una escena con un churrero en la playa. Y cuando terminamos, el hombre viene y me dice: 'Fui sparring tuyo. Te veo muy bien'. Me shockeó porque el hombre se confundió por un momento, y creyó que era Monzón. Fue fuerte".

¿Cómo trabajó la actitud de impunidad de Monzón? "Ahí hubo un trabajo previo intenso porque había que manejar el detalle y regular la intensidad de manera tal que se vea la actitud de Monzón y la violencia implícita. Cuando era chico, yo seguía la carrera de Monzón. No sé si era fan, pero era un ídolo en ese momento. Vengo del mismo nivel social que él y eso era una inspiración para mí. Soy de Palo Santo, Formosa, y lo escuchaba en la radio y decía: 'Es un negro como yo, puedo llegar, ahí'. Te da esperanza. Cuando fue lo del femicidio, ya no lo seguí y le perdí el rastro", explicó.

Justamente, esa fue la parte que Román más tuvo que investigar del personaje, en su momento más oscuro. "Leí el libro que escribió Mercedes Marti sobre la vida de Monzón en la cárcel y me ayudó a componer el personaje", contó. "También hice boxeo con Látigo Coggi y eso me ayudó".

Pese a que hoy está muy contento con el trabajo realizado y las repercusiones que tiene la serie de Space, el actor aseguró que tuvo sus reservas antes de aceptar el papel: "Lo primero que quise saber es cómo encaraban los guionistas ese femicidio. No podía parar de leer el guión y me dejó tranquilo darme cuenta de que había mucha investigación y que tomaron muchos puntos de vista para el hecho en si".