La colina de Watership es una de las grandes series ocultas del catálogo de Netflix

En materia de series, el inmenso catálogo de Amazon Prime y Netlix esconde muchos títulos que siempre vale la pena descubrir o volver a ver. Por eso, y en un momento en el que la cuarentena invita a llevar adelante todo tipo de maratones, repasamos algunas perlas que no hay que dejar pasar.

Community

Dan Harmon es la definición de lo que un autor de culto es en la televisión actual . A pesar de contar con una obra corta, él logró un importante séquito de fans que siguen paso a paso cada una de sus piezas. Pero el estilo de Harmon, imposible de encasillar y siempre dispuesto a romper los límites, no es para cualquier televidente. Y en gran medida, esa fama de niño terrible de la televisión la ganó con Community , su primera ficción y en la que pudo plasmar muchas de sus experiencias personales. Esta comedia trata sobre un abogado (Joel McHale) al que le revocan su título, y lo envían a la universidad. Allí conoce a un particular grupo de estudiantes con los que forma un club, mientras intenta acercarse a Britta (Gillian Jacobs).

Community , como muchas piezas de culto, voló siempre por debajo del radar a pesar de contar con seguidores incondicionales que la recomendaban incansablemente. Hace muy poco días Netflix recuperó todas las temporadas de esta comedia para alegría de los fans, que la verán nuevamente, y volverán a recomendarla con el entusiasmo intacto.

La serie completa está disponible en Netflix.

Please Like Me

Desde hace varios años, hay una nueva camada de comediantes que dispuestos a dar su visión del mundo, tienen la posibilidad de protagonizar y escribir sus propias historias. Lena Dunham con Girls o Phoebe Waller-Bridge con Fleabag son ejemplos de artistas que retratan a personajes presos del inconformismo y la frustración. Y desde la lejana Australia, Josh Thomas propuso Please Like Me .

La ficción muestra el día a día de Josh, los conflictos con sus novios, sus familiares y sus amigos. Buceando en la vida de sus protagonistas, la historia logra un clima de mucha calidez mediante personajes atravesados por sus alegrías y sus miserias. En solo 32 episodios distribuidos en cuatro temporadas, Please Like Me es una obra maestra que no se debe dejar pasar.

Serie completa disponible en Netflix.

Manhunt: Unabomber

A lo largo de casi veinte años, desde finales de los setenta hasta comienzos de los noventa, un terrorista al que se conocía como el Unabomber envío decenas de bombas dentro de cartas. El hombre generó una verdadera ola de pánico, y en muchos casos alcanzaba con recibir un paquete para pensar que el Unabomber podía estar detrás de él. Descubrir quién era el responsable de los atentados exigió que un agente del FBI trazara un perfil psicológico partiendo prácticamente de la nada, una titánica tarea que le tomó años de investigación.

A lo largo de ocho episodios, este título producido por Discovery cuenta en detalle la exhaustiva cacería de James Fitzgerald (Sam Worthington), el hombre que buscó incansablemente al Unabomber, en un caso que cambió los métodos analíticos del FBI. Como yapa, cabe destacar que en abril se estrenará en Argentina la nueva temporada de esta serie, centrada en el atentado en los Juegos Olímpicos de 1996, en Atlanta .

Los episodios de Manhunt: Unabomber se encuentra disponibles en Netflix.

La colina de Watership

Ya sea a través del libro o de cualquiera de sus adaptaciones, La colina de Watership siempre deja huella en el público que la descubre. La novela escrita por Richard Adams y publicada en 1972, cuenta la historia de un conejo que recibe una visión: el hombre llegará y destruirá el bosque que le sirve de hogar a él y a los suyos. De esa manera, Fiver insiste en avisarle a sus amigos que su premonición es cierta, aunque son pocos los conejos dispuestos a creerle. Convencido de su causa, Fiver no insiste más y junto a quienes eligen seguirlo parte en busca de otra madriguera. A lo largo del tortuoso camino a un nuevo hogar, el grupo de conejos enfrenta duros retos que ponen a prueba su espíritu de equipo e interpelan sus principios como individuos.

Detrás de esa fábula que parece destinada a los más chicos, La colina de Watership habla sobre dramas vinculados a la existencia humana, planteando problemáticas que se acercan a la filosofía y la religión . Se trata de una saga amarga pero de una enorme belleza. Luego de una notable adaptación al cine producida en 1978, esta miniserie profundiza en mayor detalle distintos pasajes del libro. El elenco que presta sus voces a los personajes contó con grandes estrellas como James McAvoy, Ben Kingsley, Olivia Colman, Rosamund Pike y Tom Wilkinson.

Se encuentra completa en Netflix.

Broadchurch

En el año 2013 un policial inglés sacudió la televisión de ese país, y luego del mundo. Broadchurch cuenta cómo cambia la vida de un pequeño pueblo luego de descubrir el asesinato de un niño. Una policía local llamada Ellie Miller ( Olivia Colman ) comienza a investigar el caso junto al inspector Alec Hardy ( David Tennant ). El particular agente llega a ese lugar dispuesto a encontrar la verdad, y a tomar distancia de una pesada mochila de su pasado.

Descrita así, no es una propuesta demasiado original, pero el atractivo de esta ficción de Chris Chibnall (guionista de grandes series como Doctor Who o Life on Mars ) radica en la dinámica de ambos investigadores, y cómo descubren una amenaza que habita mucho más cerca de lo que esperaban. Chibnall muestra un pueblo que, sin la extravagancia de Twin Peaks , esconde una galería de personajes tan fascinantes como oscuros.

Primera temporada disponible en Amazon Prime.

The Man in the High Castle

En una versión alternativa de Estados Unidos, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sumergido en un nuevo orden, ese país (y el mundo) ahora es gobernado por los grandes ganadores de la contienda, Alemania y Japón. Con el país fracturado, la serie cuenta qué le sucede a Juliana Crain ( Alexa Davalos ) cuando descubre una posible realidad en la cual el nazismo fue derrotado. Esa misión la involucra con la Resistencia, una célula guerrillera que lucha contra el fascismo.

Sin embargo, el gran personaje de la saga es John Smith ( Rufus Sewell ), originalmente un soldado norteamericano que ante el cambio de paradigma, elige abrazar las filas nazis. Este villano encierra enormes contradicciones, y a medida que también descubre la posibilidad de realidades alternativas, su percepción de las cosas pueden cambiar pero no hacia el lado de la justicia. Adaptando la novela de Philip K. Dick, The Man in the High Castle desarrolla una épica apasionante centrada en el espionaje y la ciencia ficción.

Disponible completa en Amazon Prime.

Masters of sex

El éxito de Mad Men abrió la puerta para la llegada de otras series de época que mostraban (de forma idealizada) los cincuenta y sesenta, redescubriendo esos períodos como momentos de ruptura. Si bien algunos proyectos fallaron como sucedió con Panam o Aquarius, hubo uno que encontró una voz propia. Y así como Mad Men utilizaba la publicidad como brújula social, Masters of Sex hizo del sexo la lupa para definir los cambios de una nueva generación.

Tomando como punto de partida una versión libre de la vida de William Masters ( Michael Sheen ), la trama desarrolla las investigaciones de ese ginécologo junto a su compañera Virginia Johnson ( Lizzy Caplan ), y muestra cómo el trabajo del dúo cambió la forma de entender la sexualidad. La serie logra un equilibrio perfecto entre no abusar del sexo como espectáculo gratuito, mostrando los tabúes que los protagonistas debieron enfrentar, y deteniéndose en la dinámica entre William y Virginia como pioneros de un campo científico virgen.

Todos los episodios disponibles en Amazon Prime.

Beastars

Una historia de colegio que poco a poco va ganando en oscuridad, desarrollando personajes torturados y un equilibrio social tenso que amenaza con explotar en cualquier momento. Beastars es un cómic japonés que se publica desde 2016. Su autora, Paru Itagaki, desarrolló una saga con animales antropomórficos, trasladando la naturaleza de cada criatura a la lógica de una cruel sociedad integrada por adolescentes .

Beastars se convirtió en un fenómeno en Japón, que ahora gracias a esta adaptación distribuida por Netflix promete replicar su éxito en otros países del mundo. Se trata de una adictiva serie que tiene todo para conquistar al público amante y no amante de las ficciones animadas para adultos.

Primera temporada disponible en Netflix.

De yapa: Patoaventuras, ideal para ver en familia

Quienes ronden los treinta y pico, probablemente recuerden con mucho cariño a Patoaventuras , el dibujo animado protagonizado por el Tío Rico, sus tres sobrinos, Rosita y una original galería de estrafalarios villanos y héroes (entre los que se destacaba el gran Ace McQuack). A finales de los ochenta, la serie fue un verdadero boom gracias a sus sagas más cercanas a Indiana Jones que a otros menos creativos shows infantiles de la época.

En 2017, Disney estrenó una nueva versión, y una vez más Patoaventuras se convirtió en moda. Poniendo el acento en extraordinarias historias que pueden mezclar terror y ciencia ficción entre muchos otros géneros , y con decenas decenas de guiños que van del cine clásico a films de Marvel, el arte de Lichtenstein o a bandas como Daftpunk, las nuevas Patoaventuras son ideales para ver en maratón junto a los más chicos de la casa.

La primera temporada se encuentra en Netflix.