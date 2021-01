Netflix confirmó que Bridgerton tendrá una segunda temporada

La familia Bridgerton volverá a Netflix para una segunda temporada Crédito: Netflix

Solo faltaba la confirmación oficial y por fin llegó: hoy Netflix anunció que Bridgerton tendrá una segunda temporada. La exitosa serie estrenada el 25 de diciembre, la primera de la productora de Shonda Rhimes para la plataforma, logró capturar al público de todo el mundo gracias al romance de Simon Hastings, Duque de Hastings (Regé-Jean Page) y Daphne (Phoebe Dynevor), la hija mayor de la familia del título. Y ahora el relato, como se insinuaba en el final de la primera temporada, continuará con la historia de amor de Anthony, el Vizconde Bridgerton (Jonathan Bailey) heredero del título y las responsabilidades de su padre.

Según contó hoy en el programa Today el creador de la serie, Chris Van Dusen, la producción seguirá el orden de las novelas ambientadas en el periodo de la regencia escritas por Julia Quinn que inspiraron el ciclo. Así, a partir del libro El vizconde que me amó, se verá a Lord Anthony decidido a encontrar a su futura esposa en el mercado del matrimonio de Londres. Una búsqueda que no tendrá que ver con el amor sino con sus deberes como jefe de familia y caballero del reino. Y aunque Van Dusen confirmó que habrá nuevas incorporaciones al elenco aun no reveló quién será la actriz elegida para interpretar a Kate Sheffield, la casi solterona que se cruzará en el camino del protagonista convencido que lo mejor para él y su futura esposa es acordar un matrimonio por conveniencia. Una convicción que la misteriosa Lady Whistledown hará pública en su chismosa revista diaria.

Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, protagonistas de la primera temporada Crédito: Prensa Netflix

Claro que la gran incógnita para la segunda temporada es si los espectadores podrán ver a Simon y Daphne, los personajes que los atraparon en la primera. Y aunque el showrunner no dio certezas al respecto, lo cierto es que en la saga de la familia Bridgerton escrita por Quinn la pareja sí hace varias apariciones en el resto de los libros aunque ya no sean los protagonistas de la historia.

