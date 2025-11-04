Los hombres más sexis del mundo de la última década, según la revista People

La revista People, reconocida por su influyente edición anual titulada “Sexiest Man Alive”, convirtió este galardón en una especie de termómetro del sex-appeal masculino en el mundo del entretenimiento. Este reconocimiento no solo celebra la apariencia física, sino también la proyección mediática, el carisma, los logros profesionales y el vínculo con el público de cada uno de sus elegidos.

Para la edición de 2025, la revista eligió al actor británico Jonathan Bailey como el hombre más sexi del mundo. Así, toma la posta del actor John Krasinski, quien ocupó el lugar en 2024. A continuación, un repaso de los galardonados en la última década (2015-2025):

Jonathan Bailey (2025)

El actor británico, Jonathan Bailey, de 37 años de edad, fue anunciado como “Sexiest Man Alive” por People durante el programa de televisión The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon. En sus declaraciones señaló que era “un gran honor” y que se sentía “increíblemente halagado” por formar parte de esta lista de grandes estrellas.

Jonathan Bailey en la tapa de la revista People

Su elección se debe a su rol estelar como Lord Anthony en la serie Bridgerton y como Príncipe Fiyero en la película Wicked. Previamente, también formó parte de la película Jurassic World: Rebirth. A su vez, Bailey se destacó por su visibilidad como actor abiertamente gay y su activismo comunitario, lo que generó un cambio de paradigma en la histórica elección.

John Krasinski (2024)

La revista People coronó a John Krasinski como el “hombre vivo más sexy del mundo” en 2024. “Pensé que me estaban tomando el pelo. No suelo despertarme pensando: ‘¿será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’ Y, sin embargo, ocurrió. Me pusieron el listón muy alto”, confesó en diálogo con el medio.

John Krasinski (2024) (Foto: People)

Patrick Dempsey (2023)

La estrella de Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, fue distinguida por la revista People como el hombre más sexi del mundo en el año 2023. “Es bueno el reconocimiento y ciertamente influye en mi ego a esta edad, pero esto también me sirve como plataforma para promover otras cosas positivas”, dijo el intérprete al medio estadounidense.

Patrick Dempsey (2023) (Foto: People)

Chris Evans (2022)

Chris Evans, el actor que dio vida a Capitán América en el universo de Marvel, fue elegido como el hombre más sexi del mundo en el año 2022. “Mi madre estará muy contenta. Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”, dijo en la entrevista para la portada de la revista.

Chris Evans (2022) (Foto: People)

Paul Rudd (2021)

El actor estadounidense Paul Rudd fue elegido por la famosa revista People en el año 2021. La estrella es reconocida por sus papeles en comedias como Ni idea (su primer papel en cine), El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, su participación en Friends y, por supuesto, su interpretación de Ant-Man en las películas de Marvel.

Paul Rudd (2021) (Foto: People)

“Tengo la suficiente claridad para darme cuenta de que cuando la gente se entere de esto se van a preguntar: ‘¿qué?’. No se trata de falsa humildad. Mucha gente debería recibir este título antes que yo”, expresó en la entrevista.

Michael B. Jordan (2020)

El actor y productor Michael B. Jordan fue elegido por la revista People en el año 2020. En aquel entonces Michael se volvió un ícono por su trabajo en la película Creed. Durante la entrevista, la estrella reconoció que hubiera querido que su abuela esté viva para verlo en la portada de la revista, a la que jamás imaginó llegar.

Michael B. Jordan en la portada de People

“Cuando mi abuela vivía esta era una edición que coleccionaba y que mi mamá y mis tías siempre leían. Así que sé que este es un logro que les resultará especialmente importante”, explicó.

John Legend (2019)

El cantante y compositor John Legend fue elegido por la revista People en el año 2019, por su gran talento musical, carisma y activismo que enamoró a miles de personas.

John Legend (2019) (Foto: People)

“Cuando me lo dijeron me sentí emocionado y a la vez un poco asustado porque conlleva mucha presión”, dijo el cantante. “Todo el mundo se va a parar a analizarme para ver si soy lo suficientemente sexi como para tener este título. Además, obtuve esta mención después de Idris Elba, lo que no es justo para mí“, añadió en broma y en referencia al actor que el año anterior había sido seleccionado como el hombre más sexi.

Idris Elba (2018)

El actor británico, Idis Elba, fue seleccionado por la revista People en el año 2018, por su formidable trabajo en la serie The Wire, en la que da vida a un traficante de drogas.

Idris Elba (2018) (Foto: People)

En Tonight Show, el ciclo conducido por Jimmy Fallon, habló sobre este reconocimiento y dijo: “Esto es algo excepcional. Realmente estoy muy muy contento”. Además, remarcó que su madre “iba a estar muy orgullosa”.

Blake Shelton (2017)

Blake Shelton es un reconocido cantante de country y coach vocal del programa The Voice, que fue elegido como el hombre más sexi del mundo en el año 2017. Según confesó en la entrevista con el medio estuvo muy dudoso de aceptar esta propuesta, pero fue su esposa, Gwen Stefani, quien terminó de convencerlo para que lo aceptara.

Blake Shelton (2017) (Foto: People)

“Ella me dijo: ‘escúchame’, si no aceptas este regalo y simplemente vives el momento, vas a lamentarlo el resto de tu vida’. Fui feo toda mi vida. Si puedo ser sexy por un año, ¡lo tomo!”, aseguró Shelton.

Dwayne Johnson (2016)

El actor y exluchador profesional, Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, fue elegido por la revista People en el año 2016. “¡Me siento realmente honrado con tanto amor! Recuerden: ser sexi no es algo que haya que ‘tratar de ser’, sino que simplemente sucede cuando te sentís cómodo siendo vos mismo. De verdad, soy un experto en esto (además, leí la guía Cómo ser sexy y un gran besador cuando tenía 8 años)“, bromeó al ser notificado de la elección, que se volvió tendencia.

Dwayne Johnson (2016) (Foto: People)

David Beckham (2015)

El exfutbolista inglés fue elegido por la revista en el año 2015, no solo por su perfil deportivo, sino también por su capacidad de convertirse en un ícono de la moda junto a su esposa, Victoria Beckham.

David Beckham (2015) (Foto: People)

“Es un gran honor”, aseguró en el programa de Jimmy Kimmel Live, en donde se le anunció que lideraba la lista de las personas más sexy del mundo. Aunque miles de personas alrededor del mundo lo ven como un sex symbol, el empresario explicó que nunca se sintió realmente atractivo. “Nunca siento que soy una persona atractiva, sexy”, indicó.