Los hermanos se sumaron a la ingeniosa promoción de Netflix de la serie española, Élite Crédito: Captura de Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de marzo de 2020 • 16:32

Charlotte y Alexander Caniggia son las figuras centrales de la nueva promoción de la serie española Élite que lleva adelante Netflix, a pocas horas del lanzamiento de su tercera parte.

En la cuenta de Twitter CheNetflix se compartió un ingenioso video en el que se ve a los mediáticos hermanos decidiendo terminar la escuela secundaria en la prestigiosa Las Encinas, punto neurálgico de los conflictos de la producción que estrena el viernes 13 su tercera temporada.

Charlotte y Alex Caniggia en la promo de Élite - Fuente: Twitter CheNetflix 02:16

Video

En la promo, los hijos de Claudio Paul y Mariana Nannis llegan al lugar y, en un principio, buscan hacer amistades. "¿Cómo están Las Encinas? Nosotros vamos a ser sus compañeros, ojalá peguemos buena onda, salvo con el asesino", aclara Charlotte. "Mi facha con ese uniforme rompe la Tierra en dos", dice Alexander. Asimismo, se incluyen inserts similares a los de Caniggia libre, el popular reality de los hermanos, en los que hacen filosos comentarios.

Charlotte Caniggia en Las Encinas Crédito: Captura de Video

Esta no es la primera vez que Netflix suma a figuras de la Argentina a sus promociones. Moria Casán formó parte del lanzamiento de una de las temporadas de Orange is the New Black y Luciana Salazar hizo lo propio con The Politician .

Élite, promo de la tercera temporada - Fuente: Netflix 00:28

Video

Sobre Élite. La serie comenzó su recorrido en Netflix bajo el ala de La casa de papel , sobre todo cuando se incorporaron al elenco actores de la misma serie: María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente (alias Alison, Río y Denver). Con el correr de los episodios, el thriller juvenil se emancipó de la popular producción de Álex Pina, y se consolidó con peso propio.

Recordemos que la primera temporada se inició con un atractivo enigma a resolver -¿quién mató a Marina Osuna?-, y en la inminente tercera entrega se produce un importante relanzamiento. Sergio Momo y Leïti Sène ingresan a la historia, personajes históricos se despiden, y otro asesinato disparará numerosos interrogantes en la esperada vuelta de la creación de Carlos Montero y Darío Madrona.

La tercera temporada de Élite estará disponible completa en Netflix a partir del viernes 13 de marzo.