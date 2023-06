Netflix: el anuncio de Chris Hemsworth sobre Misión de rescate y un primer vistazo a las nuevas temporadas de El juego del calamar, You y Elite

escuchar

Este sábado, a partir de las 17:30, se celebra TUDUM, un evento global de Netflix para fans en vivo desde San Pablo, Brasil. Desde el canal oficial de YouTube de la plataforma, usuarios de todo el mundo pueden disfrutar de noticias exclusivas, avances y primeros vistazos de series, películas y juegos que se estrenarán durante la segunda mitad del año.

Uno de los primeros anuncios, realizado nada menos que por Chris Hemsworth, fue el estreno de Misión de rescate 2, secuela del film escrito por Joe Russo que nuevamente cuenta con la dirección de Sam Hargrave. “En la primera Misión de rescate (2020), solo retratamos la punta del iceberg en relación con la profundidad emocional del personaje así que esta vez queríamos ir más allá para explorar qué es lo que hace que Tyler Rake sea como es. Queríamos explorar las razones detrás de las decisiones que toma y cómo se vincula con el mundo”, señaló el realizador a LA NACIÓN.

En el evento, Hemsworth expresó: “Quiero agradecer a todos desde el fondo de mi corazón a todos los fans. Quiero mucho a este personaje, Tyler Rike, y presentarlo por segunda vez, fue increíble, porque pudimos dar un vistazo más profundo al personaje. El rodaje fue agotador, definitivamente lo más increíble que hice en mi carrera, y el 90 por ciento de las escenas que se ven son reales, sin efectos especiales”. Además, acompañado por Hargrave en el escenario, el actor de Thor anunció que el film tendrá una tercera entrega.

Inmediatamente después, se dio a conocer el primer adelanto de El juego del calamar: el desafío, la segunda temporada de la serie coreana que se convirtió en una de las más vistas de los últimos tiempos. “Gi-Hun volverá, y esta vez hará algo por el mundo”, había adelantado el creador de la ficción, Hwang Dong-hyuk. La intención es que el personaje descubra cuáles son los misterios que se esconden detrás de la organización del juego, y luego el guionista contó: “El eje estará puesto en muchas de las personas que él conoció, y a las que comenzará a perseguir”.

En el clip que se dio a conocer este sábado se ve el regreso de algunos de los protagonistas de la primera temporada, pero esta vez el escenario es distinto: la macabra competencia se convierte en un reality .

Penn Badgley, a su vez, realizó un inesperado anuncio a los fans de You, la serie que lo tiene como protagonista, y les adelantó lo que podrán esperar en esta temporada final. “Se que están muy ansiosos y arman teorías sobre el épico final de You. Lo más importante es qué o a quién se enfrentará Joe cuando regrese a Nueva York. Aún no puedo decirlo, pero Joe dejó muchos cabos sueltos. La pregunta es: ‘¿Quién eres?’ . Gracias a ustedes, los fans, porque sin ustedes no estaría hoy aquí. Nos vemos en Mooney’s”, dijo en un mensaje grabado que se intercalaba con imágenes de la próxima temporada.

Otro de los avances más esperados por el público fue el de la séptima temporada de Élite, la serie que cuenta la historia de un grupo de alumnos del exclusivo colegio Las Encinas. Con la incorporación de Leonardo Sbaraglia, este nuevo tramo de la historia tendrá a tres argentinos en su elenco principal: Valentina Zenere y Luz Cipriota vuelven a interpretar a Isadora y su madre en los episodios.

André Lamoglia y Zenere adelantaron que esta temporada, que se estrena el 20 de octubre, tendrá “escenas muy intensas” y revelaron que además de Sbaraglia se sumarán al elenco dos estrellas: la actriz española Maribel Verdú y la cantante brasileña Anitta. Las imágenes dejan en claro que la historia volverá a hacer foco en los conflictos personales y grupales de los alumnos, con una alta carga de sensualidad y romance.

LA NACION