Netflix en junio: de la despedida de El juego del calamar al regreso de Arnold Schwarzenegger

Mitad de año y Netflix sigue adelante con su cronograma de importantes lanzamientos. La esperadísima conclusión de El juego del calamar, la vuelta de la serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger, un documental con Shaquille O´Neal y la difícil lucha de una madre soltera son algunas de las atractivas propuestas que este mes llegarán a la plataforma.

A continuación, hacemos un repaso por los principales estrenos que conviene no dejar pasar.

Shaquille O’Neal: la jugada maestra de Reebok (serie documental)

El mundo del calzado y el básquet siempre estuvo muy unido. Sin ir más lejos, hace pocos años la gran película Air dio cuenta de la importancia que tuvo para Nike encontrar a una joven promesa de ese deporte que llevara con orgullo una nueva línea de calzado. Y en ese mismo camino, este documental sigue los pasos del enorme Shaquille O’Neal, junto con Allen Iverson, en la búsqueda por hallar a ese talento desconocido que tenga destino de estrella en el mundo del básquet, y que pueda ser embajador de Reebok. Tanto O’Neal como Iverson vivieron días de gloria y aún hoy son leyendas vivas de su deporte, por ese motivo es que descubrir el afilado ojo de ambos especialistas al momento de encontrar nuevos jugadores, se convierte en una apasionante cacería para hallar a quien pueda estar llamado a ser el próximo gigante de la NBA. Estrena el 4 de junio.

Mikaela (película)

Noche de Reyes en España. Una de las mayores nevadas en la historia de ese país castiga las rutas y conducir un auto se convierte en un verdadero desafío. En ese contexto, un furgón blindado es atacado por un grupo de delincuentes que intentan tomar el control de una cuantiosa suma de dinero. Se trata de un golpe perfecto, en el que todo podría salir bien, si no fuera por la inesperada aparición de un experimentado policía. Se trata de Leo (Antonio Resines), un veterano oficial de la ley que, a pocos días de retirarse, es reclutado para investigar qué sucedió con el robo al blindado. Para resolver el caso, el policía solo contará con la ayuda de una miembro de la Guardia Civil, cuyos métodos están en las antípodas de los utilizados por el protagonista. A través de ese disparador, Mikaela se revela como un largometraje de acción, con la noche española como telón de fondo. Estrena el 6 de junio.

Sin piedad para nadie (miniserie)

En el combo habitual de ficciones producidas en Corea del Sur, este mes se destaca Sin piedad para nadie, una serie de pelea que transcurre en el universo de las mafias. A lo largo de ocho episodios, esta ficción narra la venganza llevada a cabo por Ki- jun (So Ji-sub), un peligroso criminal que luego de once años involucrado en toda clase de negocios sucios, decide dar un paso al costado. Ki-jun planeaba llevar una nueva vida, hasta que el asesinato de su hermano lo devuelve a las calles dominadas por el crimen organizado. Y cuando la verdad salga a la luz, el mafioso retirado dará rienda suelta a una violenta venganza, que lo llevará a enfrentarse con caras muy conocidas de su propio pasado. Disponible a partir del 6 de junio.

Harta (película)

El director Tyler Perry cuenta la historia de una mujer que acorralada por las circunstancias, decide llevar a cabo un plan extremo con el objetivo de resolver un angustiante conflicto. Aquí la protagonista es Janiyah (Taraji P. Henson), una madre soltera que hace lo imposible con tal de mantenerse independiente y criar a su hija. Pero cuando la pequeña es diagnosticada con una delicada enfermedad, Janiyah no duda en darle absoluta prioridad a esa situación y hará lo imposible por ella. Eso la lleva a tomar una decisión absolutamente desesperada, en un contexto catastrófico que va de mal en peor. “Este es un thriller, y yo jamás hice algo así” declaró Henson sobre este proyecto, y agregó: “Hay una vuelta de tuerca que no verán venir. No puedo adelantar mucho, pero hay una sorpresa increíble que lo cambiará todo para el personaje”. Harta fue un film que se rodó en apenas cuatro días, y que busca impactar al espectador a través de un relato cargado de adrenalina. Estrena el 6 de junio.

Fubar (segunda temporada)

Arnold Schwarzenegger vuelve a ponerse en la piel de Luke Brunner, el experimentado agente de la CIA que, cuando estaba a un paso de su retiro, por cuestiones familiares regresa al campo de trabajo. Luego de una exitosa primera temporada, Fubar fue renovada para una segunda tanda de episodios, que nuevamente cuentan con la gran estrella de Hollywood como protagonista. Esta vez, Luke tendrá que medir fuerza contra la temible Greta Nelso (Carrie Anne-Moss), una espía de la Alemania Oriental que en el pasado, tuvo una intensa historia de amor con el protagonista. La villana tiene en plan muy original, que consiste en sumir al mundo en un completo caos, y las únicas personas capaces de detenerla, desde luego, son Luke y su hija Emma (Monica Barbaro), también agente de la CIA. A través de ese planteo, la segunda temporada de Fubar combina humor, acción y divertidos guiños a los típicos relatos de espías. Estrena el 12 de junio.

El frente costero (primera temporada)

El guionista Kevin Williamson es uno de los autores más populares de los últimos años. Creador de la saga Scream y de Dawson’s Creek, Williamson sabe moverse en distintos géneros sin perder foco en una minuciosa construcción de sus personajes. Los dramas personales, los misterios sin resolver y algún que otro crimen, suelen aparecer en muchas de las ficciones de este guionista, que ahora regresa a la televisión con El frente costero. Este relato hace foco en los Buckley, una familia que desde hace años está al frente de un imponente negocio pesquero. Sin embargo, el declive de ese imperio lleva a dicho clan a poner en práctica soluciones poco ortodoxas. Al frente de la familia está Harlan (Holt McCallany), un experimentado hombre de negocios cuya salud pende de un hilo, y por ese motivo su esposa y su hijo intentan sucederlo, aunque dirigiendo la empresa de un modo que él no mira con buenos ojos. El mapa lo completa Bree (Melissa Benoist), la hija del matrimonio con un severo problema de adicción, que la llevó a perder la custodia de su hijo. Topher Grace, Maria Bello y Dave Annable completan el elenco de esta ficción sobre la que Netflix tiene grandes expectativas. Estrena el 19 de junio.

Olympo (primera temporada)

Luego del éxito de Élite, Netflix vuelve a apostar por un drama adolescente, aunque ahora la acción se traslada lejos de los pasillos de un colegio. Olympo transcurre en un centro de deportes en el que se entrenan jóvenes atletas de alto rendimiento. Allí vive Amaia (Clara Galle), la capitana de la selección de natación artística, quien comienza a notar algo extraño entre muchos de sus compañeros. De manera inexplicable, varios atletas logran mejorar sus rendimientos, y Amaia deduce que allí se esconde un secreto, pero también un conflicto moral sobre qué son capaces de hacer los atletas con el objetivo de superarse a sí mismos, y a los demás. De ese modo, Olympo vuelve a las fórmulas de dramas adolescentes, con toques de suspenso y algunos conflictos amorosos. Estrena el 20 de junio.

El juego del calamar (temporada final)

A pocos meses del estreno de su segunda temporada, finalmente llegan los nuevos episodios y así el cruento juego llega a su final. La situación de Seong (Lee Jung-jae), el jugador 456, es más compleja que nunca y su intención por desbaratar los planes del Líder, están cada vez más lejos. El protagonista no cuenta con aliados, no tiene herramientas de ningún tipo y está atrapado en ese sistema macabro, por eso su victoria resulta cada vez más improbable. De esa manera, los últimos episodios revelarán el destino final del sufrido héroe, en el marco de una serie de violentas pruebas en las que nuevamente morirán decenas y decenas de personas. Disponible a partir del 27 de junio.