Netflix: los estrenos de series en julio de 2020

Maldita, uno de los estrenos de julio Crédito: Netflix

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020 • 11:13

En esta etapa de prolongación de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los servicios de streaming siguen ofreciendo interesantes producciones para amortiguar los coletazos del aislamiento social. En julio, Netflix renueva su catálogo con series de terror, el esperado spin-off de Vis a vis, y la gran apuesta: Maldita, basada en la obra de Frank Miller.

En esta nota repasamos las principales novedades de Netflix en materia de series:

*LAS CHICAS DEL CABLE (Temporada final - Parte II)

Trailer final de Las Chicas del Cable 01:52

Video

La serie de Bambú Producciones se convirtió en una de las más propulares de la plataforma de streaming, y nada menos que en la primera producción original de España en llegar a Netflix. Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, el drama protagonizado por Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago está llegando a su final. En cuanto a lo que nos espera en esta segunda parte del cierre de las historias, sabemos que Lidia decide alejarse de Carlos para empezar una nueva vida con su hija; Óscar y Carlota realizan el anhelado viaje a París; y Marga y Pablo emprenden un proyecto en conjunto. La segunda parte del final de Las chicas del cable tiene cinco capítulos, y el primero se titula "La guerra". Disponible desde el 3 de julio.

*JU-ON: ORÍGENES (Primera temporada)

Ju-On: Orígenes - Trailer - Fuente: Netflix 01:23

Video

Era cuestión de tiempo hasta que una de las franquicias de terror más exitosas y prolíficas de los últimos años tuviera su adaptación en formato serie. La saga que comenzó en 1998 con un cortometraje se fue ramificando con el correr de los años con varios largometrajes, abriendo nuevos universos a partir de la historia concebida por Takashi Shimizu. En lo que respecta a la serie que llega este mes a Netflix con su primera temporada, se trata -como su título lo indica- de una vuelta a las fuentes, de ir a los orígenes de los relatos que ya hemos visto, por mencionar un ejemplo, en el film de Shimizu El grito, comandado por Sarah Michelle Gellar, y con producción de un especialista en el género, Sam Raimi.

Según ha trascendido, la serie tendrá como protagonistas a un investigador de fenómenos paranormales y a una celebridad televisiva, quienes presencian hechos sobrenaturales que los conducen a una casa donde se desarrollará gran parte de la acción. Ju-On: Orígenes cuenta con las actuaciones de Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, y Koki Osamura. Disponible desde el 3 de julio.

*ZAC EFRON: CON LOS PIES SOBRE LA TIERRA (Primera temporada)

Trailer de la serie Zac Efron, con los pies en la tierra 01:32

Video

El actor Zac Efron estrena en julio en la plataforma de streaming su flamante serie documental, Con los pies sobre la tierra. Apuntalado por el experto en bienestar y activista Darin Olien, Efron se adentra en un viaje a partir del cual nos muestra cuáles son las alternativas más saludables para vivir y, sobre todo, qué pequeños hábitos podemos modificar en nuestra vida cotidiana para no perjudicar al medio ambiente. Es decir, el eje de la producción de Netflix es reflejar la convivencia armónica entre el bienestar personal y el cuidado global. Asimismo, lo veremos al actor de de Buenos vecinos recorriendo gran parte del mundo y buscando alternativas sustentables para disfrutar de las jornadas en cada uno de los sitios a los que arriba.

"Explorar lo desconocido siempre ha sido una de mis verdaderas pasiones y ahora, más que nunca, me doy cuenta de lo importante que es cuidar nuestro planeta, nuestra gente, y cada ser vivo con quien lo compartimos", escribió recientemente Efron en su cuenta de Instagram, como perfecta síntesis de lo que abordará en su serie. Disponible desde el 10 de julio.

*MALDITA (Primera temporada)

Maldita - Trailer - Fuente: YouTube 01:19

Video

Creada por Frank Miller y Tom Wheeler a partir de su propia novela gráfica, Maldita brinda una nueva mirada sobre la leyenda del Rey Arturo, y pone en el centro a una figura femenina. Katherine Langford -a quienes muchos seguramente recuerden por su rol de Hannah Baker en las dos primeras temporadas de 13 Reasons Why, también disponible en Netflix- interpreta a Nimue, una joven que posee un don que es tanto una bendición como un cruz que lleva sobre sus hombros, y que la conducirá a una sucesión de tragedias. Su cruzada comienza a partir de la muerte de su madre y la tarea que ella le solicita: encontrar al mago Merlín y entregarle una antigua espada.

En esa misión no estará sola: Arturo estará a su lado, y ambos deberán protegerse de los denominados Paladines Rojos y del inescrupuloso Rey Uther. Maldita funciona también como una parábola sobre el cuidado medioambiental y la opresión de las minorías, con toques de narrativa coming of age. Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, y Peter Mullan son parte del elenco de una de las series más ambiciosas que estrena Netflix este mes. Disponible desde el 17 de julio.

*OSCURO DESEO (Primera temporada)

Para quienes disfrutan de thrillers con ribetes propios de un gran culebrón, Oscuro deseo llega a la plataforma de streaming este mes para saciar sus necesidades. La serie comienza con la visita de Alma Solares (la ex RBD, Maite Perroni), una abogada y maestra universitaria, a una de sus mejores amigas, quien está atravesando con mucho dolor su divorcio. En ese viaje que emprende para darle su apoyo, Alma conoce a Darío Guerra (Alejandro Speitzer), un joven con quien tiene una relación extramatrimonial que intentará olvidar cuando regrese a su hogar con su esposo y su hija. Sin embargo, según adelanta la sinopsis oficial, la vida de la protagonista no volverá a ser la misma después de sus encuentros con Darío, porque una peligrosa obsesión que saca a la luz secretos del pasado terminará uniendo a todos los protagonistas de formas impensadas.

Escrita por Leticia López Margalli y dirigida por Pedro Ybarra y Kenya Márquez, Oscuro deseo también cuenta con las actuaciones de Erik Hayser, Jorge Poza, Regina Pavón y María Fernanda Yepes. "Una mujer. Tres hombres. ¿Quiénes son víctimas y quiénes victimarios? Bajo la superficie, nada es lo que parece". Así presentó Netflix a la serie filmada en México que genera gran expectativa. Disponible desde el 15 de julio.

*CHICAS BUENAS (Tercera temporada)

Chicas buenas, tercera temporada - Fuente: Netflix 01:46

Video

Creada en 2018 por Jenna Bans para la cadena NBC, Chicas buenas es una comedia negra que ha quedado opacada por otras producciones distribuidas por Netflix, pero que cosechó una audiencia fiel que le garantizó su continuidad. Recordemos que la producción protagonizada por Christina Hendricks, Retta y Mae Whitman -quienes tienen gran química- partía de una base conocida: tres mujeres con problemas económicos se vuelcan a lo delictivo para poder conseguir estabilidad. Como consecuencia, planean el robo de un supermercado. Sin embargo, lo que parecía ser el atraco perfecto luego muta en una cadena de situaciones que pone a las protagonistas todo el tiempo al borde del peligro.

Uno de los atractivos de la serie, además de la mencionada trifecta protagónica, es cómo tiene siempre un as bajo la manga y cómo encuentra el modo de dejar un cliffhanger a prueba de ansiosos. Esto es precisamente lo que sucede en la segunda temporada, que culmina con una drástica decisión de Beth (Hendricks) que cambiará el curso de la historia en este regreso con 11 episodios de pura adrenalina. Disponible desde el 26 de julio.

*THE UMBRELLA ACADEMY (Segunda temporada)

The Umbrella Academy - Trailer de la segunda temporada - Fuente: Netflix 01:36

Video

"Es una historia sobre la diversidad", le manifestó Ellen Page a LA NACION sobre The Umbrella Academy, la serie original de Netflix que tiene como showrunner a Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon), y que se basó en los cómics homónimos de Dark Horse creados por el líder de My Chemical Romance, Gerard Way, con ilustraciones de Gabriel Bá. La primera temporada nos situaba en 1989, cuando 43 niños nacen repentinamente, sin que sus madres presentaran previamente síntomas de embarazo. Un pequeño grupo es adoptado por el empresario Reginald Hargreeves (Colm Feore), quien concibe The Umbrella Academy para entrenar a sus discípulos. La muerte de uno de ellos, sin embargo, los hará distanciarse, hasta que la partida de su mentor los reúne en la vida adulta. Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Vanya (Page) y Número Cinco (Aidan Gallagher) estarán de vuelta para esta segunda temporada, que constará de 10 episodios que nos mostrarán dónde se encuentra ese equipo superheroico.

"La verdad es que no sabemos dónde están. No sabemos qué les ha pasado. Quería que ese fuese realmente el mejor de los cliffhangers, en el que te quedaras diciendo: 'Espera, ¿qué? ¿Qué ha pasado?' Eso nos da mucha libertad para contar la mejor historia. Pero sí, el Apocalipsis no se ha solucionado, y ellos no salvaron el mundo, lo cual es una ligera alteración del cómic", le adelantó Blackman a The Hollywood Reporter. Disponible desde el 31 de julio.

*VIS A VIS: EL OASIS

Vis a Vis: El oasis - Trailer - Fuente: YouTube 01:00

Video

El spin off de la exitosa serie española Vis a vis parecía inevitable y finalmente ha llegado. El oasis tiene como protagonistas a Zulema (Najwa Nimri) y a Maca (Maggie Civantos), quienes tuvieron siempre una relación amor-odio en la producción original, y que en este caso se unen, nuevamente por necesidades individuales, para planear robos a casinos y bancos. De acuerdo a lo que se difundió en la sinopsis oficial, las protagonistas ya llevan años robando juntas, por lo cual deciden tomarse un tiempo porque el tenso vínculo que entablaron se torna peligroso. Por lo tanto, organizan un último gran atraco para despedirse de su vida criminal conjunta, que buscarán llevar a cabo en una boda de la alta sociedad, donde apuntarán a unos seis diamantes como botín.

El thriller autoconclusivo de 8 capítulos creado por Iván Escobar también tiene en su cast a Itziar Castro, Lisi Linder, Claudia Riera, Isabel Naveira y a la argentina Ana María Picchio, en un rol que no se ha revelado hasta el momento. Disponible desde el 31 de julio.