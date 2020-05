Netflix: los estrenos de series en mayo de 2020

Casi feliz, uno de los estrenos del mes Crédito: Netflix

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020 • 16:08

En el marco de una nueva extensión de la cuarentena obligatoria producto de la pandemia de coronavirus, los servicios de streaming continúan ampliando sus ofertas para amortiguar el impacto del aislamiento. Aquí, un repaso por las principales series que arriban a Netflix en mayo, desde la flamante producción de Ryan Murphy hasta lo nuevo de Álex Pina, el creador de la exitosa La casa de papel.

*HOLLYWOOD (Primera temporada)

Trailer de Hollywood - Fuente: YouTube 03:18

Video

Ryan Murphy no descansa. El prolífico showrunner -el hombre detrás de Glee, American Horror Story, Feud, Pose, entre muchísimos otros proyectos- concibió Hollywood, una miniserie ambientada en el período del cine clásico norteamericano . En cuanto a la premisa, se trata de la historia "de un grupo de aspirantes a actores y directores en el Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial, que intenta encontrar el camino del triunfo sin importar el costo que haya que pagar". De todas formas, al tratarse de Murphy, un amante de la innovación, su producción tendrá una vuelta de tuerca acorde a su estilo, en este caso bajo la lógica del what if ("qué hubiese pasado si...").

Según reveló la productora Janet Mock, el objetivo es mostrar qué hubiese pasado si en la industria cinematográfica de entonces los mejores papeles hubiesen sido para protagonistas femeninas, o si guionistas y realizadores afroamericanos hubiesen tenido la chance de contar historias sobre diversidad. Hollywood -también desarrollada por Ian Brennan- cuenta con las actuaciones de Jim Parsons, Darren Criss, Laura Harrier, Patti Lupone, Queen Latifah y Dylan McDermott. Disponible desde el 1° de mayo.

*CASI FELIZ (Primera temporada)

Trailer de Casi feliz - Fuente: Netflix 01:41

Video

Escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich y dirigida por Hernán Guerschuny, un cineasta con vasta experiencia en el terreno de la comedia romántica, Casi feliz es una de las producciones argentinas en llegar este mes a la plataforma de streaming. Como muchos proyectos del comediante, se trata de una serie de tinte autobiográfico . Su personaje (también llamado Sebastián y también conductor) se encuentra pasando un momento muy particular con su exmujer (interpretada por Natalie Pérez), pero fundamentalmente se cuestiona sobre la posibilidad de encontrar la felicidad plena en un proceso en el que sucumbe a las inseguridades y a los dilemas existenciales. Casi feliz, de 10 episodios, tiene un muy buen elenco integrado por Hugo Arana, Adriana Aizemberg y Peto Menahem; y actuaciones especiales de Juan Minujín, Carla Peterson, Julieta Díaz y Adrián Suar, entre otros. Recordemos que Guerschuny ya había dirigido a Wainraich en la comedia romántica Una noche de amor. Disponible desde el 1° de mayo.

*VALERIA (Primera temporada)

Tráiler de "Valeria" - Fuente: Netflix 01:54

Video

Para quienes disfruten de la primera temporada de Valeria, hay buenas noticias: la serie española basada en las novelas de Elísabet Benavent tiene una segunda temporada confirmada y ya se han trazado ciertas similitudes entre esta producción y la popular Sex and the City. Uno de los puntos que aborda la serie es la importancia de la amistad entre mujeres cuando se llega a los 30 y hay muchos deseos insatisfechos o preocupaciones que no dejan avanzar. Valeria (Diana Gómez, a quienes seguramente muchos vieron en La casa de papel) se encuentra en un estado de crisis. Por un lado, lucha con un bloqueo narrativo que le impide escribir su primera novela, mientras los problemas económicos no le dan tregua. Por el otro, su matrimonio no está atravesando su mejor momento.

Como sucedía con Carrie, aquí Valeria también tiene un importante núcleo de contención: sus amigas Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott), quienes tienen sus propios conflictos que la serie de María López Castaño explora en sus 8 episodios. Maxi Iglesias (Velvet, Separadas) y Aitor Luna (Los hombres de Paco) también forman parte del elenco. Disponible desde el 8 de mayo.

*THE EDDY (Primera temporada)

Trailer de The Eddy - Fuente: YouTube 02:27

Video

2020 marca el regreso del talentoso realizador Damien Chazelle, responsable de la brillante Whiplash y de la ambiciosa y multipremiada La La Land, que le valió un Oscar al mejor director. En The Eddy, el jazz está de vuelta, lo cual nos retrotrae no solo al musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, sino también a la ópera prima del cineasta, la interesante Guy and Madeline on a Park Bench. El drama musical de 8 episodios fue creado por Chazelle , con guion de Jack Thorne, y música de Glen Ballard y Randy Kerber. La serie sigue a un grupo -precisamente llamado The Eddy- en su derrotero por la escena musical parisina. Si bien no han trascendido detalles de la trama, sí sabemos quiénes fueron los actores elegidos para comandar este proyecto, y que brillaron previamente en aclamadas películas de diversos países: André Holland (Luz de luna), Amandla Stenberg (The Hate U Give), Joanna Kulig (Cold War) y Tahar Rahim (Un profeta). Disponible desde el 8 de mayo.

*MUERTOS PARA MÍ (Segunda temporada)

Trailer de la segunda temporada de Muertos para mí - Fuente: Netflix 00:54

Video

Jen y Judy están de vuelta. Muertos para mí, la comedia negra creada por Liz Feldman y producida por Christina Applegate, Will Ferrell y Adam McKay , estrenó en mayo de 2019 sus primeros 10 episodios que resultaron verdaderamente sorprendentes y fácilmente maratoneables . Las protagonistas de este relato se conocen en un grupo de autoayuda para transitar el duelo. Mientras que Jen (Applegate, en una gran actuación que le valió una nominación al Emmy) debe lidiar con la muerte de su esposo, Judy (Linda Cardellini, excelente) tiene su propio drama que le costará compartir. De inmediato, ambas entablan una amistad entrañable en una serie que tiene una vuelta de tuerca en cada capítulo y que está narrada en clave feminista. "Por cómo termina la primera temporada, Jen y Judy se necesitan ahora más que nunca. En lugar de que una le haya guardado un secreto a la otra, ambas guardan un secreto de todos los demás", adelantó Feldman sobre el regreso de su efectiva comedia. Disponible desde el 8 de mayo.

*WHITE LINES (Primera temporada)

Trailer de "White Lines" - Fuente: YouTube 01:50

Video

White Lines es, sin dudas, uno de los estrenos de Netflix más resonantes del mes. El thriller fue concebido por Álex Pina, el creador de La casa de papel, nada menos que la serie española más vista de la plataforma que volvió a comienzos de abril con su cuarta entrega, despertando nuevamente el fanatismo que cosechó desde su primera temporada . White Lines se centra en la investigación de la desaparición de un legendario DJ, investigación que propulsa su propia hermana, quien se adentra en submnundos impensados. La primera temporada consta de 10 episodios, protagonizados por Laura Haddock, Juan Diego Botto, Marta Milans, Daniel Mays, Nuno Lopes, y Angela Griffin.

"En noviembre de 2017, Andy Harries, productor de The Crown, nos llamó para escribir una serie. Había visto Vis a Vis y buscaba un equipo creativo en el que mezclar a españoles y británicos. Buscaba llegar a 700 millones de personas, fusionando ambas culturas. Una serie en español y en inglés. Con actores de ambas nacionalidades, casi un experimento antropológico. Lo hicimos y no podemos estar más orgullosos del resultado. Una serie sobre la luz, el hedonismo, el verano, la parte lúdica a la que todos aspiramos y su reverso decadente, oscuro y retorcido. De nuevo energía, comedia negra, personajes extremos y excéntricos. Una radiografía muy personal de la fauna de Ibiza vertebrada en torno a la desaparición de un DJ hace 20 años", adelantó Pina en su cuenta de Instagram sobre su flamante proyecto . Disponible desde el 15 de mayo.

*CHICHIPATOS (Primera temporada)

Trailer de Chichipatos - Fuente: Netflix 01:51

Video

Una nueva comedia colombiana arriba este mes a la plataforma. Protagonizada por Antonio Sanint, un referente del humor en su país, la historia de Chichipatos le sigue los pasos al mago Juanquini (Sanint) quien, al hastiarse por no ser tomado en serio, busca demostrar que tiene un gran talento y disciplina. Como consecuencia, intenta aprender el truco de hacer desaparecer a alguien. El conflicto se desata cuando la persona a la que hace desaparecer es uno de los criminales más buscados, lo cual lo pone en un terreno complejo y peligroso, que la serie de Dago García enfoca siempre con tono de humor. María Cecilia Sánchez, Mariana Gómez, Julián Cerati, Biassini Segura, Lina Tejeiro, Julio César Herrera, El Mindo, Jacques Toukhmanian y Yuriko Londoño acompañan a Sanint en esta serie de 7 episodios. "Me emociona darle vida al mago Juanquini en Chichipatos de la mano de Netflix. Queremos hacer reír a todos en los 190 países en los que estará disponible y estoy seguro se divertirán con esta mezcla de cotidianidad y magia", expresó su protagonista. Disponible desde el 15 de mayo.