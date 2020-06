Netflix: lo que hay que saber de Dark antes del estreno de su temporada final

La serie alemana que es fenómeno en todo el mundo arriba con sus últimos episodios el sábado 27, día del Apocalipsis dentro de la historia circular que cuenta

En 2017, Netflix estrenó su primera producción alemana: Dark , una serie situada en un pueblo ficticio con una trama intrincada que en un principio gira alrededor de la desaparición de varios niños e incluye viajes en el tiempo. Al tener un elenco joven, elementos de ciencia ficción clásica y el condimento de los años ochenta, la comparación con Stranger Things era tentadora. Las similitudes no avanzaron y ya frente al estreno de su tercera y última temporada -disponible el sábado en la plataforma- queda claro que la búsqueda es otra. Mientras una transita el camino de la aventura más "spielbergiana" que reinó durante la década de Los Goonies y E.T., la otra opta por un estilo neonoir más cercano a Twin Peaks o una versión young adult de David Fincher ( Mindhunter ). El relato de Dark es ambicioso y no permite distracciones, hay idas y vueltas que pueden marear, personajes con diferentes versiones, familias mezcladas, datos clave que uno puede olvidar entre tanta maratón de cuarentena.

Tráiler de "Dark" | Tercera temporada 02:29

Video

Aunque tradicionalmente Netflix lanza sus estrenos los viernes, en este caso sale un sábado para que coincida con la fecha del supuesto apocalipsis. Son tres las temporadas porque dentro de la lógica de la serie, cada ciclo dura treinta y tres años y los ejes más importantes son tres (aunque vemos dos más): 1952/1953, 1986/1987 y 2019/2020. Por eso también su logo es una triqueta que simboliza no sólo las líneas temporales sino también vida, muerte y renacimiento. En Dark el final es el principio y el principio es el final, el círculo perfecto termina de cerrarse. A partir de aquí la nota contiene spoilers : precisiones de eventos previos que hay que recordar para comprender bien lo que se viene.

El complejo árbol genealógico de las cuatro familias en el centro del relato

Quiénes son

En Winden, la pequeña población alemana donde transcurre la serie, hay cuatro familias unidas por un ciclo de dramas y trauma que vemos comenzar con la búsqueda de un niño en 2019. Ellos son los Kahnwald, los Nielsen, los Tiedemann y los Doppler. Existe más de un vínculo entre varios personajes y es muy fácil perderse en el "quién es quién" cuando sobrino besa a tía y dos mujeres pueden ser madre e hija la una de la otra.

El personaje central es Jonas Kahnwald (quien aparece como adolescente en el primer capítulo), un viajero del tiempo que va de época en época tratando de evitar que sucedan eventos desafortunados que de alguna manera puso en marcha. Sí, es un festín de paradojas temporales. Tiene una relación con Martha, que a la vez es su tía, ya que su papá es el hermanito desaparecido de ella. Trabajó junto a Claudia Tiedemann, otra viajera que trata de arruinar los planes del culto Sic Mundus. Una de las grandes revelaciones de la última temporada es que Adam, el creador de esta agrupación, dice ser el mismísimo Jonas del futuro, cuyo rostro se desfiguró de tanto ir y venir en la línea cronológica.

La inauguración de la central atómica de Winden, en los años 50

Qué se cuenta

Sic Mundus es una sociedad secreta de viajeros que se estableció en Winden en 1921. Su nombre viene de una expresión en latín que significa "así fue creado el mundo" porque su deseo es construir una nueva realidad que no esté atada a las limitaciones temporales. Para lograrlo deben conseguir que no se cambie el rumbo de la historia y que nada evite el Apocalipsis. Son los responsables de las desapariciones de niños, a quienes usaban para probar una máquina del tiempo que terminaba matándolos. También crean una partícula de Dios que en la mitología del show sirve para. viajar en el tiempo, claro. El otro bosón de Higgs se encuentra en la planta nuclear del pueblo, está relacionado con la catástrofe de 2020 y todavía existe en 2053. El propósito de Adam es que se mantenga el ciclo, pero Claudia quiere evitarlo así que ambos vienen manipulando la historia para lograr su cometido.

Cuándo ocurren los hechos significativos

Si seguimos un orden cronológico en Dark, todo comienza en 1921 con Sic Mundus, sus salas secretas debajo de la iglesia y la perforación del túnel en la roca de las cuevas. De ahí pasamos a 1953/1954, cuando en Winden todo parecía marchar bien, había sido seleccionada como sede de la primera central nuclear alemana y había planes para una nueva urbanización, hasta que aparecen los cuerpos de dos niños con ropa extraña -el público sabe que es del futuro-. En 1986/1987 la ciudad depende completamente de la planta, que recibe críticas luego de la catástrofe de Chernóbil. Para 2019/2020 ya se decretó la eliminación progresiva de este tipo de energía y el cierre de su principal fuente de trabajo tiene a los residentes desesperanzados. Niños y adultos comienzan a desaparecer y deciden traer a un investigador para que se haga cargo del misterio. El inminente fin del mundo hace que los personajes queden bastante separados y mezclados. En el futuro que nos muestra 2052/2053, Winden es un pueblo fantasma, la central está en ruinas y hay una zona restringida contaminada. Los sobrevivientes viven en el bosque organizados en un grupo rebelde regimentado. Después del final de la segunda temporada, las versiones alternativas de los protagonistas no sólo pueden transportarse por fuera del ciclo de 33 años, también pueden venir de una realidad paralela.

Winden, el pueblo en el centro de la historia, está unido a la historia de Sic Mundus, una sociedad secreta de viajeros

¿Los años 50 o el futuro?

Hay cientos de detalles para recordar y puede ser demasiado, por eso Netflix lanzó una web especial de la serie en la que se puede ir consultando detalles por personaje, época y objeto . Hasta ahora por más intrincado que haya sido todo, Dark no se ahorcó con su propia complejidad y logró aggiornar tropos clásicos del subgénero para exponer las mayores debilidades y tendencias autodestructivas del ser humano. Tiene la chance de quedar como uno de los grandes títulos de ciencia ficción de su época salvo que, claro, algún viajero del tiempo decida cambiar la historia.